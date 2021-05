Ojeté BMW 420d F32 – Na první pohled dravec, na ten druhý spořivec

Úvod

Náš testovaný kus, který nám zapůjčila společnost AAA Auto, byl vyroben hned v prvním roce produkce. Pod kapotou je přeplňovaný nafťák o výkonu 135 kW s manuálem. Nechybí ani M paket. Tato konfigurace je pro většinu lidí naprosto ideální, vypadá totiž velmi agresivně, ale zároveň má nízké provozní náklady. Nehledě na to, že jsou tyto dvoulitry oproti výkonnějším šestiválcům o dost levnější na pořízení. Facelift proběhl v roce 2017 a produkce byla ukončena teprve loni.

BMW 4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Co si budeme povídat - M paket, veliká 18 palcová kola a bílá barva, to je zkrátka recept na úspěch. Neznám snad nikoho, komu by se čtyřka nelíbila. Přední světlomety evokují pocit agresora a ledvinky jsou zde ještě tak akorát veliké. Design je nadčasový a povedený. Celkový dojem trochu kazí dodělávané tažné zařízení, to na takovém autě vypadá opravdu zvláštně.

Rozměry vozu činí 4638/1825/2810 mm (délka, šířka, rozvor) a váží 1525 kg.

BMW 4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Na první dojem překvapí opravdu velmi nízký posed. Oproti 3er zde sedíte níž, což trošku komplikuje nastupování a vystupování z vozidla, ovšem jakmile vyjedete na pěknou okresku, tak vám dojde, že je to veliké plus. Sportovní sedadla s možností dofouknutí bočnic jsou fenomenální. Sice se velmi složitě a náročně nastavuje ideální pozice a za jízdy je to téměř nemožné, ale jakmile sedačku nastavíte, je to skvělé. Potěší elektrický podavač pásů.

BMW 4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ergonomie je na jedničku, ovládání vozu je naprosto intuitivní a nic se neovládá dotykově. Ocenit také musím tlačítko na systém Stop-Start – standardně je systém po nastartování vypnutý a pokud ho chcete využívat, musíte jej tlačítkem zapnout, kéžby to tak bylo ve všech autech. „Emkový“ volant se skvěle drží, napomáhá tomu tlustý věnec a dobré tvarování. K ovládání infotainmentu slouží tradičně systém iDrive, který je přehledný a řekl bych, že tato koncepce je nepřekonaná. Základní obrazovka zábavního systému je ovšem celkem zastaralá, jak grafikou, tak velikostí. Doporučil bych koukat po modelech, které měly připlacenou větší obrazovku.

BMW 4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Co se týče prostornosti, tak je to slabší. Vzhledem ke klasické koncepci, kdy je motor uložen podélně je zde velmi široký středový tunel a tak máte trochu stísněný pocit. Sezení vzadu je spíše nouzové nebo pro osoby, které mají do 175 cm.

BMW 4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Odkládacích prostorů je zde dostatek. Zavazadlový prostor má sice slušný objem - 445 litrů, ale přístup do něj je omezený, což je ovšem vykoupeno lepší tuhostí karoserie, takže to u vozu kategorie kupé neberu jako minus. Pokud chcete praktickou čtyřku, máte možnost koupit si čtyř-dveřové Gran Coupe, které je liftback – otevírá se kufr včetně zadního skla, takže není problém naložit i větší náklad.

BMW 4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Kvalita dílenského zpracování je skvělá a špatná, vysvětlím. Nic zde nevrže, slícování je bez chyby a je zde celkem málo tvrdých laciných plastů. Víceméně jediné místo, které mi vadí, je oblast pro odložení pravého kolena o středový tunel. Jelikož je tunel dost široký, máte s ním koleno v kontaktu velmi často, takže by bylo fajn, mít tam měkčí materiál.

BMW 4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

No a co je špatné? Kvalita některých materiálů z hlediska životnosti – madlo dveří vypadá, jak kdyby měl vůz najeto 2x tolik, kůže na volantu je popraskaná, řadicí páka ošoupaná a časem jsou gumové tlačítka nepříjemně „olezlé“. Bohužel na to trpí všechny BMW z této dekády, od jedničkové řady po X6.

Jízda

Podvozek je velmi schopný, v Mnichově odvedli dobrou práci. M paket zde neznamená pouze jiné nárazníky a „M“ znáčky. Oproti klasické čtyřce je zde trochu přitvrzený podvozek pro lepší stabilitu a eliminaci náklonů v zatáčkách. O nějakém velikém komfortu se tedy bavit nemůžeme, ale kdo by čekal, že bude na normální ježdění nepoužitelná, ten by byl také mimo. Pokud si ovšem potrpíte na pohodlí a sportovní jízda vám nic neříká, poohlédněte se raději jinde. Odhlučnění vozu je velmi slušné.

BMW 4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Řízení je přesné, rychlé a příjemně tuhé. Proti klasické 4er bez M paketu je to mnohem lepší. Nicméně kdo by čekal zpětnou vazbu na podobné úrovni, jako to bylo u starších BMW s hydraulickým posilovačem zvykem, ten je na velikém omylu. Nutno ale podotknout, že na poměry dnešních aut je řízení nadprůměrné.

Při sportovnější jízdě je bohužel znát nižší výkon. Věřím, že pro většinu řidičů bude dostačující, ale já si u takovéhoto dravě vypadajícího kupé představuji alespoň „třílitr“ o výkonu 170 kW+. Tuhost karoserie je na dobré úrovni a díky tomu i celková ovladatelnost auta. Poháněná je zde pouze zadní náprava, což je oproti pohonu všech kol lepší jak z hlediska údržby, tak hmotnosti. Nevýhodou ovšem může být jízda ve sněhu, kde budete rádi, když vyjedete mírný kopec z garáže. Na mokru se vůz chová naprosto kultivovaně a bezpečně. S aktivní kontrolou trakce můžete na nějaké pohazování zadkem zapomenout.

BMW 4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Vznětový čtyřválec s označením N47 o výkonu 135 kW a 380 Nm je uložen podélně, což znamená, že je dost „vzadu“, takže spolu s převodovkou lehce omezuje prostor pro posádku. Nicméně je kultivovaný a dobře odhlučněný. Manuální převodovka má tuhou a přesnou kulisu, ovšem vynikající automat ZF by se sem hodil více. Dynamika není nijak závratná, ale pro řidiče, kteří nedychtí po „stovce“ za 5 vteřin, je dostatečná. Akcelerace trvá 7,3 sekundy a maximální rychlost činí 230 km/h. Vzhledem k M paketu by se tu ovšem šestiválec hodil více. Ideálně v benzinu. Nicméně je to otázka priorit. Odezva na plyn je velmi slušná a zátah plynulý až k nějakým 4 tisícům otáček, pak už vůz zvadne a nejede.

BMW 4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Spolehlivost je pokud dodržujete pravidelné a hlavně preventivní servisní úkony slušná. Interval výměny oleje v motoru by měl být kolem 15 tisíc km nebo 1 rok. Sytému pohonu všech kol Xdrive se doporučujeme vyhnout. Tedy pouze v případě, že nebydlíte v horách, kde je celou zimu sníh. Tento systém je oproti klasickému pohonu zbytečně těžší a dražší na servis.

Nejčastější závadou jsou řetězové rozvody, jejichž výměna bude stát okolo 35 - 40 tisíc. V případě varianty s pohonem všech kol Xdrive ještě více – celý motor musí ven. Jakmile uslyšíte pravidelný rachotivý/šustivý zvuk z motoru, rychle do servisu! BMW se domnívalo, že jejich životnost je neomezená, takže nevypsalo žádný interval výměny. Vždy záleží, v jakém režimu bylo vozidlo provozováno, ale platí, že jakmile se blíží k hranici 200 tisíc km, měly by se vyměnit. Pokud dojde k přetržení rozvodového řetězu, oprava vyjde na 60 – 90 tisíc (včetně nových rozvodů, cena je závislá na rozsahu poškození a na výběru dílů – origo/neorigo).

BMW 4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

V roce 2015 byl motor modernizován – narostl výkon na 140 kW, ale hlavně dostal spolehlivější rozvody a pár dalších komponentů, takže doporučujeme sáhnout spíše po této pohonné jednotce. Budete si ovšem muset pár desítek tisíc připlatit.

Spotřeba je naprostým trumfem tohoto vozu. Po městě si řekne okolo 6 – 7 litrů.

Kombinovaná – dlouhodobá spotřeba se dá při normálním tempu držet na 6 l.

Při dálničních 130 jede za necelých 6 l, po okresce se dá s trochou snahy dostat i lehce pod 5.

Ceny

Nejlevnější kusy se dají pořídit lehce pod hranicí 400 tisíc, ovšem ty bych úplně nedoporučoval, pravděpodobně půjde o utrápené kusy, se kterými je něco špatně. Námi testovaný kus patřil cenovkou 420 tisíc k těm levnějším kouskům a byl ve velmi dobré kondici, o výbavě nemluvě. Najeto měl 211 tisíc km. Nějaké mírné opotřebení v interiéru bylo znát, ale nic markantního. Pokud budete chtít modernizovaný čtyřválec (140 kW) s nižším nájezdem, budete muset připlatit alespoň 100 tisíc korun. Za pěkný šestiválec s nájezdem kolem 100 tisíc km zaplatíte okolo 600 tisíc korun, jejich nabídka je ovšem oproti čtyřválcům poměrně omezená.

Závěr

BMW řady 4 je velmi povedené auto, které i po letech budí pozornost a působí honosně. K tomu perfektně jezdí a dá se s ní jezdit denně. Výhodou je, že si ji můžete pořídit v několika karosářských verzích – praktické čtyřdveřové Grancoupe, klasické dvoudveřové kupé a kabriolet. Tady si snad vybere každý. Oproti starým BMW sice trochu „vyměklo“, ale o to použitelnější je na každodenní používání, takže bych to nehodnotil vyloženě jako krok zpět. Je zkrátka nutné definovat si vlastní priority a dle toho vybírat.

BMW 420d F32 si právem zaslouží 8/10 bodů, pokud by v ní byl šestiválec, dostala by ještě o „fous“ víc.

BMW 4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Design

Jízdní vlastnosti

Sportovní sedadla - posed

Ergonomie

Spotřeba

Příznivé ceny

Minusy

Praktičnost – prostornost

Oproti starším BMW horší kvalita materiálů v interiéru

Dražší servis