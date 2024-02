Test Peugeot 408 Hybrid 225 e-EAT8 GT: sázka na styl a hi-tech pohon

Exteriér

Peugeot 408 je samotnou automobilkou prezentován jako fastback se zvýšenou světlou výškou. Na první pohled připomíná dnes velmi populární segment vozů SUV-Coupé. Avšak oproti jim vypadá díky poměru šířky a výšky ještě sportovněji. 408 působí dojmem nízkého, doširoka rozkročeného sportovního vozu se zvýšenou světlou výškou. Mně osobně se tento Peugeot moc líbí.

Ač 408 vychází z modelu 308, jedná se o poměrně velké auto. Vnější rozměry jsou 4 687 mm na délku, šířka činí 1 859 mm a výška vozu je 1 478 mm. Také rozvor má na délku velmi slušných 2 787 mm. Oproti výchozí 308 má crossover vyšší světlou výšku o nezanedbatelných 40 mm. Za zmínku zcela jistě stojí designově zajímavá litá kola s pneumatikami o rozměru 245/40 R20.

peugeot 408 | foto: Petr Boháč

Uvnitř

Interiér vozu se nese v duchu pro Peugeot typického PEUGEOT i-Cockpit® . Jeho nejnovější generace obsahuje kompaktní volant s integrovanými ovladači, 3D přístrojový panel s 10″ digitálním displejem a 10″ HD centrální displej. Na i-Cockpit® si musí člověk chvíli zvykat. Osobně bych uvítal věští množství klasických čudlíky, než ovládat vše přes displej infotainmentu. Ovládání by bylo intuitivnější.

Díky dlouhému rozvoru nabízí nejvíce místa na zadních sedadlech ze všech modelů značky Peugeot. Za zadními sedadly se pak nachází slušný zavazadlový prostor o objemu 471 litrů. Neelektrifikované verze nabízejí větší zavazadlový prostor a to konkrétně objem slušných 536 litrů.

peugeot 408 | foto: Petr Boháč

Pod kapotou

Pod kapotou Plug-in hybridního Peugeot 408 najdeme turbodmychadlem přeplňovaný čtyřválec 1,6 PureTech a synchronní třífázový elektromotor. Ten je integrovaný v automatické 8 stupňové převodovce. Celkový využitelný výkon hybridní soustavy činí 165 kW (225 koní), točivý moment dosahuje hodnoty 360 N.m. S plnou baterií o kapacitě 12,4 kWh je Peugeot schopen ujet dle podmínek přibližně 40 km (udáváno je 63 km).

peugeot 408 | foto: Petr Boháč

Jízda

Usedám za malý zploštělý volant typický pro vozy francouzského výrobce se lvem ve znaku a uvelebuji se do pohodlných masážních sedadel. Po "nastartování" automaticky naběhne hybridní mód, který preferuje elektrický pohon. Vypínám aktivní udržování v jízdních pruzích, jelikož to je u Peugeotu nastaveno velmi agresivně a vyrážím zdolat první kilometry. Již jízda pouze na elektřinu je ve městském provozu i přes poměr výkon/váha 81 kW na 1700 Kg svižná, za což mohu poděkovat porci 320 Nm, dostupných již od nízkých otáček. Čistě na elektřinu se dá bez problémů cestovat i za městem. Ani tam není spotřeba energie nikterak velká. To na dálnici procenta nabití baterie přeci jen mizí o poznání rychleji.

Po městě je tedy 408 příjemné auto. V jeho neprospěch tedy hrají roli věští rozměry, ale pohonná jednotka a komfortní odpružení tento malý hendikep vyvažují. Za městem se může jet i hodně rychle. Nejedná se samozřejmě o žádný ostrý sporťák, ale roli pohodlného, silného GT poměrně zdatně zvládá. Ono 225 koní a 360 Nm není vůbec málo, což dokazuje i potřebný čas zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,8 s. Dobré je, že ani s vybitou baterií nepůsobí Peugeot výrazně pomaleji.

Tuzemský dálniční limit lze též dosáhnout v čistě elektrickém režimu. Maximální rychlost na elektřinu je 135 km/h. Kdo chce víc, musí už spoléhat pouze na "spalovák". Ten díky výkonu 180 koní umí sportovně střižený fastback se zvýšenou světlou výškou poslat až na 235 km/h.

Spotřeba

Za celý test jsem s vozem ujel necelých 600 km s tím, že přibližně 85% na benzín a 15% na elektřinu. Za tu dobu jsem se dostal na pěkný průměr 5,8 litrů na 100 km. Jezdit jen na benzín bez možnosti dobíjení, odhaduji spotřebu na nějakých 6,5 až 7 litrů. Kdežto ve slibovanou spotřebu 1,2 litrů na 100 km věřím jen v případě, že budete jezdit celý týden po městě na elektřinu a o víkendu si uděláte výlet na nedalekou chatu.

peugeot 408 | foto: Petr Boháč



Cena

Vůz startuje od úrovně výbavy Allure se spalovacím motorem 1.2 PureTech od 830 000 Kč, plug-in hybrid se nabízí za 1 070 000 Kč. Nejvyšší úroveň GT s benzínovým motorem 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 je prodávána za cenu 945 000 Kč, v kombinaci s nejvýkonnějším plug-in hybridním motorem HYBRID 225 e-EAT8 pak za cenu 1 215 000 Kč.

Plusy:

- vzhled

- prostor na zadních sedadlech

- velmi slušná dynamika

- lze jezdit s rozumnou spotřebou

Mínusy:

- kvůli baterii menší zavazadlový prostor

- nemožnost pohonu všech kol

- absence silného dieselu