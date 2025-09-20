Test ojetiny BMW M440i Gran Coupé – rodinný sporťák

Máte-li rádi řízení a sportovní vozy, jistě dříve či později narazíte na otázku, jak skloubit tuto vášeň s tím, že čas od času potřebujete také prostornější auto. Toto BMW by mohlo být řešením, jedná se o velice schopný a rychlý stroj, který díky karoserii typu liftback hravě odveze i větší předměty či dvě děti. Jako vždy to však není tak jednoduché a je nutné dělat mírné kompromisy, jaké?
Úvod a ceny
Je to neuvěřitelné, ale od představení této generace čtyřkové řady uplynulo už pět let, přitom stále působí jako nové auto. To však bude také tím, že testovaný kousek, který nám zapůjčila Mototechna, je z roku 2023 a nenajel ani 20 tisíc kilometrů.
Cena nového vozu činila přes 2,2 milionu, avšak nyní je na prodej za podstatně zajímavější cenu 1,45 milionu. To je propad ceny za dva roky o téměř 800 tisíc, což je více než tisíc korun denně. Není se tak čemu divit, že jsou zánovní ojetiny tolik v kurzu.
Exteriér
Design je poměrně kontroverzní, v době jejího představení vzbudila spíše negativní ohlas a to díky přední masce, která připomíná bobří zuby. Přiznám se, že ani mě zpočátku design nenadchl, ale postupem času se mi vlastně líbí. Zajímavým detailem jsou zapuštěné kliky, které jsou sice hezké, ale ne příliš praktické. Boční profil a zadní část vypadaly skvěle už v době představení. Svažující se střecha, podlouhlá zadní světla a dvojice širokých koncovek výfuků dodávají vozu nezaměnitelné charisma.
Rozměry: 4783/1852/1442/2856 mm (délka, šířka, výška, rozvor)
Hmotnost: 1900 kg
Interiér
Po otevření dveří zaujmou na první pohled sportovní přední sedadla, která nabízí elektrické ovládání a nechybí dofuky bočnic, díky kterým má v zatáčkách tělo solidní oporu. Potěší také nízký posed a možnost prodloužit si sedák. Sedadla jsou ovšem poměrně tvrdá a na dlouhé cesty k moři nejsou nejpohodlnější. Naopak velikou pochvalu si zaslouží celkové zpracování a použité materiály, které působí hodnotně a bytelně.
BMW si vždy zakládalo na špičkové ergonomii a snadném ovládání. U novějších modelů včetně dnes testované čtyřky to už bohužel tolik neplatí. První verze před modernizací vyráběná v letech 2020 – 2022 na tom byla lépe. Nedávno testovaná X3 z roku 2021 byla také ještě perfektní. Od doby, co se do vozů dává dvojice velkých displejů vedle sebe, tak ona intuitivnost a ergonomie utrpěla. Například zmizelo ovládání klimatizace a bylo přesunuto do dotykové obrazovky. Ta je sama o sobě velice hezky zpracovaná, stejně jako virtuální kokpit, ale upřímně bych zde měl raději starší interiér, kde je samostatná kaplička s virtuálním kokpitem a samostatný infotainment.
Prostornost je u tohoto čtyřdveřového kupé solidní, avšak pouze vpředu. Nemám zde stísněný pocit, je zde dostatek odkládacích prostorů a ačkoliv z vozu není vidět úplně nejlépe, špatné to také rozhodně není. Zadní pasažéři to mají o něco horší, je zde znát, že tento vůz je kupé, které dostalo navíc pár dveří. Já měřím 185 cm a před koleny sice rezervu mám, ale nad hlavou rozhodně ne. Aby mi zde bylo komfortně, potřeboval bych být minimálně o 5, ale spíše o 10 cm menší.
Pochvalu však zaslouží zavazadlový prostor, který je sice není největší, ale díky tomu, že se jeho víko otevírá včetně skla, se sem vejdou i větší předměty. Jeho objem činí 470 litrů.
Jízda
Začneme u komfortu, který narovinu není žádný zázrak. Auto je celkově poměrně tuhé a bohužel nemá adaptivní tlumiče, které by pomohly. Kola vozu perfektně kopírují terén, takže nejvíc záleží na tom, po jaké silnici zrovna jedete. Na zvlněné vozovce vás auto bude pěkně natřásat. Podvozek je sportovněji naladěn, než u trojkové řady se stejnou technikou. Chcete-li tedy rodinný expres, ale zároveň pohodlnější jízdu, vhodnější bude model M340i Touring s adaptivním podvozkem. Na druhou stranu se musí nechat, že příčné nerovnosti a velké díry zvládá lépe, než koncernové vozy s velkými koly.
Je čas vyrazit na pěknou a zakroucenou okresku. Cesta k ní je vcelku nezáživná a tak testuji, jak úsporně k ní dokážu v Eco Pro módu dojet. Z kraje Prahy do Liběchova za 6 litrů, na téměř 2 tuny těžké auto s výkonem necelých 400 koní dost dobré!
Přede mnou se otevírá první pasáž rychlých zatáček s perfektním povrchem, volím sportovní režim a plynový pedál tlačím k podlaze. Auto reaguje proti režimům Comfort či Eco Pro okamžitě. Akcelerace je dechberoucí a solidní je i řízení, které je velice přesné a hezky tuhé. V zatáčkách dokáže jet nesmyslně rychle a je skvělé, že i přes pohon všech kol auto preferuje zadní nápravu, díky čemuž se tak hezky řídí. Není problém si pomocí „skandinávského fliku“ poslat auto do řízeného powerslidu. Jakmile dáte kontra, zapojí se do hry více předek a vůz se ihned srovná. Auto je celkově hodné, nezáludné a jeho jízdním vlastnostem není téměř co vytknout. Možná jen trochu vyšší hmotnost, kterou však pozná jen vnímavější řidič a to převážně při brzdění. Pohon všech kol je zde sice skvěle naladěný, ale já osobně bych stejně raději čistokrevnou zadokolku, která by byla lehčí, technicky jednodušší a neměl bych pocit, že s autem dokáže upalovat stejně rychle i nezkušený řidič.
Motor
Srdcem této čtyřky je přeplňovaný šestiválec B58, který je uložený podél. Jedná se o fantastický motor, který nabízí kultivovaný chod, vysoký výkon 275 kW (točivý moment 500 Nm) a hezký zvukový projev, který je podpořen sportovním výfukem s aktivní klapkou. Další zvuk motoru se line z reproduktorů, nicméně není to rušivé a v případě potřeby se dá vypnout. Dynamika vozu je jedním z hlavních předností. Z místa na 100 km/h zrychlí za 4,7 vteřin a maximální rychlost je omezena na 250 km/h. Motor je spojen s automatickou 8 stupňovou převodovkou ZF, která je rovněž fantastická, ačkoliv by ve sportovním režimu mohla reagovat o chlup rychleji. Nechybí zde ani mild-hybridní pomocník, který pomáhá vozu při rozjezdech či plachtění, výsledkem je o trochu nižší spotřeba, která je mimo chodem na takto rychlé a poměrně těžké auto velmi slušná. Při sportovní jízdě si vezme klidně 15 litrů na 100 km, ale jedete-li předvídavě v režimu Eco Pro, není problém se dostat na tyto hodnoty:
Město: 8 – 10 litrů / 100 km
Kombinovaná: 8 l
Dálnice: 8 l
Okresky: 6 – 7 l
Závěr
BMW M440i Gran Coupé je zajímavým mezičlánkem mezi sportovním a rodinným autem. Jeho charakter je jasný sporťák, ale má navíc druhý pár dveří a šikovný zavazadelník, takže poslouží i jako rodinné auto. Máte-li ve svém okolí hezké silnice, tak není co řešit. Jako dvouletá ojetina dává velký smysl, proti ceně nového vozu ušetříte nemalý obnos, v tomto konkrétním případě téměř 800 tisíc. Mezi nejsilnější stránky se řadí silný motor s přijatelnou spotřebou, jistota v zatáčkách a kvalitní interiér. Nějaká ALE tu ovšem jsou také – komfort na hrbolatých cestách (pomohl by adaptivní podvozek), složitější ovládání a pár dalších drobností. Sečteno podtrženo BMW M440i Gran Coupé si odváží 8,5/10 bodů.
Plusy
Nadčasový design
Kvalitní interiér
Povedená sedadla
Nízký posed
Motor
Převodovka
Jistota v zatáčkách
Naladění pohonu 4x4
Zvuk
Řízení
Minusy
Proti verzi před faceliftem složitější ovládání
Kliky – náročnější otevírání dveří
Komfort na horších silnicích (chybí zde adaptivní tlumiče)
Odhlučnění při vyšších rychlostech
Méně místa nad hlavou vzadu
