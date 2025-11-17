Test ojetiny Volvo V90 Cross Country D5 AWD – zapomeňte na SUV

Zvýšené kombíky jsou fantastickým příkladem toho, jak jsou vlastně všechna SUV zbytečná a právě proto je mám tak rád. Dnes testované Volvo nabídne kvalitnější materiály uvnitř, než minule testovaný Mercedes GLE, světlá výška je vyšší než u Kodiaqu a výbavou dokáže konkurovat luxusním německým limuzínám. To vše za podobnou cenu ekvivalentně ojetého trojkového Superbu Scout, který je o úroveň níž. Má to vůbec nějaký háček?
Úvod a ceny
Volvo V90 Cross Country patří do kategorie vyšší střední třídy, konkurentem je tedy například Mercedes třídy E All-Terrain nebo Audi A6 Allroad. BMW zvýšenou „pětku“ nenabízelo.
Námi testovaný kousek, který do recenze zapůjčila Mototechna, je z roku 2020, najel pouze 83 tisíc kilometrů a pominu-li nějakou kosmetiku z běžného provozu, je v perfektním stavu. Aktuální cena tohoto šedého krasavce činí 860 tisíc. Vezmeme-li v potaz výbavu, je to opravdu zajímavá nabídka. Vypíchnu zde několik hlavních položek – kožené čalounění, panoramatická střecha, prémiové audio Bowers and Wilkins, head-up displej, tažné, 360° kamera, vyhřívaná zadní sedadla, elektricky ovládaná vyhřívaná přední sedadla s masážní funkcí, ventilací, pamětí, dofuky bočnic a mnoho dalšího.
Exteriér
Design je velmi silnou stránkou tohoto Volva – po dobu testování jsem nenarazil na nikoho, komu by se nelíbil. Nabízí jedinečný severský šarm. Přední části dominují LED světlomety s tradiční maskou, kterou najdeme třeba i u modelu XC90. Vzadu jsou nejvýraznější světlomety, které mají unikátní tvar – V90 si s jiným vozem jen tak nespletete. Celkový robustní dojem umocňují oplastované blatníky, vysoká světlá výška a zbytečně veliká 21 palcová kola, která vypadají skvěle, ale to je tak vše.
Rozměry: 4939/1879/1543/2941 mm (délka, šířka, výška, rozvor)
Světlá výška: 210 mm
Hmotnost: 1966 kg
Interiér
Uvnitř je to ještě o velký kus lepší, než jsem čekal. Po opravdu dlouhé době mě i přes vysoká očekávání nějaký interiér takto příjemně potěšil. Sedadla jsou mimořádně komfortní a můžete si je nastavit opravdu dle libosti. Masážní funkce patří k těm nejlepším, které jsem měl možnost vyzkoušet a potěší i dofuky bočnic či možnost prodloužení sedáku. Sedí se zde tak akorát vysoko, výhled z vozu je velmi dobrý a celkově zde nemám žádné výtky.
Samostatnou kapitolou je zpracování a použité materiály. Tento konkrétní kus měl připlacené snad vše, co šlo – je zde krásné dřevo, kůží obšité výplně dveří i palubní deska či středový tunel a skvěle působí také stříbrné mřížky reproduktorů.
Kliky působí robustně a stejně tak volič automatické převodovky či kolečko hlasitosti audiosystému. Opět bez výhrad – zpracování interiéru a použité materiály s přehledem předčí Audi A6 a dokonce i „éčkový“ Mercedes či „pětku“ od BMW.
Ovládání vozu už je o něco slabší, ale nikoliv vyloženě špatné. Chce to trochu cviku, nicméně ani po týdnu mě úplně nesedl infotainment či umístění voliče jízdních režimů.
Grafika zábavního systému působí poněkud zastarale, Car Play není bezdrátové a zrcadlení obrazu je poměrně malé. Naopak mě potěšilo klasické ovládání hlasitosti či přepínání muziky. Potěšil mě také pouze klasický tempomat, nikoliv ten adaptivní.
Stěžovat si nemohu ani na prostornost, která je jak vpředu, tak vzadu příkladná. Odkládacích prostorů je zde také dostatek. Vzadu potěší velice pohodlná sedadla s náznakem bočního vedení a dlouhým sedákem. Vzdušnou atmosféru navozuje skleněná střecha.
Zavazadlový prostor pojme 560 litrů nákladu a komu by to bylo málo, může sklopit zadní sedadla. Poté vznikne letiště, kde se klidně pohodlně vyspíte. Objem po sklopení vzroste na 1526 litrů.
Jízda
No, řekněme si hned v úvodu, že ta krásná kola o velikosti 21 palců jsou na naše silnice zkrátka moc velká. Menší či houpavější nerovnosti zvládá V90 tlumit obstojně a jízda je hezky plavná, jenže jakmile potkáte větší díru či propadlý kanál, tak se od podvozku ozve nehezká tupá rána. Z jízdního pohledu je to však jediný nedostatek, který je navíc snadno řešitelný – prodáte tato kola a koupíte o 2 palce menší. Auto sice nebude vypadat tak dobře, ale rozdíl na komfortu bude znát.
Jakmile však jedete po hezké silnici, V90 jede i přes zvednutý podvozek skvěle a dokonce se nebojí svižnější jízdy v zatáčkách. Řízení je ve výchozím režimu Comfort měkké, ale reakce na plynový pedál solidní. Jakmile vůz přepnete do režimu Polestar, řízení příjemně ztuhne a reakce na plyn je ještě o chlup lepší, ale převodovka nedrží motor ve zbytečně vysokých otáčkách, jako to bývá u většiny sportovních režimů. Výsledkem tak je, že můžete klidně jezdit denně v tom sportovním a není to nijak obtěžující. Další pochvalu si zaslouží i odhlučnění, které by sice mohlo ještě trochu lépe tlumit naftový čtyřválec, ale aerodynamický hluk odfiltruje na jedničku. Největší zážitek je výkonná audio soustava, díky které se se umí Volvo během chvilky proměnit v koncertní síň. V autech většinou poslouchám podcasty, ale v tomto autě jsem si celý týden užíval při každé cestě jiný koncert.
Motor
Pod kapotou najdeme dieselový čtyřválec, jehož výkon díky turbodmychadlům dosahuje 173 kW a kroutící moment činí 480 Nm. To není vůbec špatné a dynamika je naprosto dostačující – zrychlení na 100 km/h za 7,5 vteřin. Maximální rychlost je v tomto případě omezena na 180 km/h. Největší slabinou je kultivovanost – v takovém autě působí „chrochtavý“ čtyřválec o objemu dvou litrů poněkud nedůstojně. Neberte to ovšem tak, že by motor nebyl dobrý – pokud by byl v Superbu, tak bych z něj byl proti mdlému TDI s převodovkou DSG nadšený, ale zde to zkrátka není ono. Kdyby zde byl třílitrový šestiválec, který jsme nedávno otestovali v Audi A6 Allroad, bylo by to to pravé! Motor je spojen s 8 stupňovým automatem, který řadí hezky plynule a dostatečně rychle. Líbí se mi i pružnost a zátah v širokém spektru otáček, avšak mírná „turbodíra“ zde je. Mírným zklamáním je spotřeba, která se i při velmi jemném zacházení pohybovala na podobných číslech, jako u nedávno testované A6 Allroad s šestiválcem. Naměřili jsme tato čísla:
Město: 7 – 8,5 litrů / 100 km
Kombinovaná: 7,4 l
Dálničních 130 km/h: 7,7 l
Okresky: 6,3 – 6,8 l
Závěr
Volvo V90 Cross Country není dokonalé, ale za ten týden mi opravdu přirostlo k srdci a nechtělo se mi vůbec vracet. Cítím se v něm skvěle – auto je uvnitř opravdu luxusní, prostorné a komfortní. Jízdně mi mimo bouchání od velkých kol také velice vyhovuje. Dalším benefitem je opravdu bohatá výbava a fakt, že si v něm nebudete připadat tak „chuligánsky“ jako třeba v BMW. Mezi slabiny se řadí méně kultivovaný motor s vyšší spotřebou, lehce zastaralý infotainment a ta velká kola. Za 860 tisíc dostanete skvělé auto, které zvládne v terénu stejně jako většina SUV, ale je o něco úspornější, praktičtější a navíc podstatně lépe zatáčí. Upřímně nechápu, proč bych si měl místo takového univerzálního kombíku v pohorkách koupit nějaké obézní SUV. Volvo V90 Cross Country z Mototechny si zaslouží 8,5/10 bodů. Kdyby mělo menší kola, získá 9 a pokud by byl pod kapotou šestiválec a uvnitř novější infotainment, dal bych klidně 10.
Plusy
Charisma
Design
Prostornost
Luxusní interiér
Bohatá výbava
Skvělá sedadla
Sportovní jízdní režim Polestar
Slušná dynamika a pružnost
Převodovka
Férová cenovka
Jízdní vlastnosti
Skvělý audio systém
Minusy
Příliš velká kola – bouchání
Starší infotainment a méně intuitivní ovládání
Méně kultivovaný motor s vyšší spotřebou
Zvýšené kombíky jsou fantastickým příkladem toho, jak jsou vlastně všechna SUV zbytečná a právě proto je mám tak rád. Dnes testované Volvo nabídne kvalitnější materiály uvnitř, než minule testovaný Mercedes GLE, světlá výška je vyšší než u Kodiaqu a výbavou dokáže konkurovat luxusním německým limuzínám. To vše za podobnou cenu ekvivalentně ojetého trojkového Superbu Scout, který je o úroveň níž. Má to vůbec nějaký háček?
Prémiová SUV jsou u nás velice oblíbená a na silnicích jich vídáme opravdu mnoho. Pořizovací ceny ovšem běžně atakují hranici 3 milionů korun, což není úplně málo. Není tak divu, že se lidé rozhlíží i na trhu ojetých automobilů, kde jsou ceny podstatně příznivější. Jak jezdí tento bílý kousek z roku 2020?