TEST: Škoda Superb Scout 2.0 TDI 147 kW – je zvednutý kombík lepší volbou než SUV?

Úvod

Do recenze se nám tentokrát dostal tento červený skautík. Pod kapotou bije naftové srdce v jeho nejvýkonnější variantě – 147 kW. Pohon všech kol je u Scoutu samozřejmostí a výbava je více, než dostačující. Máme zde elektrické sedadla s pamětí, výhřev všech sedadel, třízónovou klimatizaci, navigaci, adaptivní tempomat a mnoho dalšího.

Škoda Superb Scout | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Design je takovou klasikou, která zapadne v davu, ale vypadá i po letech moderně. Pár let zpět proběhl drobný facelift, v rámci kterého dostal Superb nové motory Evo, nový dvouramenný volant, nová světla, ale tím největším rozlišovacím znakem je nápis Škoda vzadu namísto kulatého loga. Doménou Scoutu je vyšší světlá výška a oplastované spodky karoserie.

Rozměry: 4863/1864/1496/2838 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1735 kg

Škoda Superb Scout | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Jelikož jde o vůz střední třídy, je to uvnitř znát. I oproti nové Octavii je zkrátka dál. Sedadla jsou pohodlná a ačkoliv by posed mohl být nižší, sedí se v nich dobře a ideální pozici není problém rychle nastavit. Snad jen boční vedení by mohlo být o něco výraznější. Potěší polohovatelná loketní opěrka a to jak výškově, tak podélně.

Škoda Superb Scout | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz



Máme zde starý infotainment, který je přehlednější a rychlejší, než ten nový, který známe ze čtyřkové Octavie. Dokonce I jeho provedení je lepší. Potěší také ovládání klimatizace přes klasické otočné ovladače a tlačítka. Jednoduché, přehledné a bezpečné.

Škoda Superb Scout | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Pochvalu zaslouží kvalitní materiály a celková kvalita dílenského zpracování. Oproti Octavii je také znát více prostoru vpředu a obzvláště pak vzadu. Výplně dveří u zadních cestujících nejsou nijak ošizené oproti těm předním, což je také plus. Vzhledem k mé výšce 185 cm jsem se vzadu vešel krásně a i kdybych měřil dva metry, byl bych v pohodě.

Škoda Superb Scout | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Odkládacích prostorů je zde dostatek a potěší tradiční deštníky ve dveřích. Zavazadlový prostor je obrovský, 660 litrů. Ve voze není problém převézt dvě jízdní kola a spoustu dalších zavazadel. Příjemné jsou také „simply clever“ vychytávky jako několik háčků, sítě či možnost sklopení sedadel přímo zezadu.

Škoda Superb Scout | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

V normálním režimu nastavení tlumičů je vůz komfortní, ale dostatečně tuhý. Přejezdy ostřejších příčných nerovností nebo výmolů zvládá s mírným bouchnutím, ale není to nic hrozného. Po přepnutí do komfortního režimu tlumičů DCC vůz výrazně změkne a stává se z něj houpavý křižník, který poskytuje obzvlášť ve městě skvělý komfort. Na druhou stranu na okreskách se díky tomu umí pěkně „rozkohýbat“ a je lepší si vůz přepnout zpět do normálu.

Škoda Superb Scout | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz



Sportovní režim vůz ještě více přitvrdí, takže si v rámci možností vychutnáte i nějakou pěknou klikatou okresku. Vůz se sice nakloní, ale ne nijak závratně a při rozumné nájezdové rychlosti vykrouží oblouk bez nedotáčivosti. Svižnou jízdu tedy umí dobře, ale na žádné divočení to není. Co se terénu týče, tak to je ve většině běžných případu srovnatelné s ostatními SUV, světlá výška činí 151 mm, Kodiaq má 187 mm. To je sice poměrně velký rozdíl, ale v praxi je to celkem jedno, protože do drsného terénu se nehodí ani jeden. Na sněhu má skvělou trakci a i přesto, že nelze kompletně vypnout stabilizace, není problém si užít decentní jízdu bokem.

Škoda Superb Scout | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Vůz je poháněn osvědčeným nafťákem 2.0 TDI Evo o výkonu 147 kW, krouťák činí 400 Nm. Je kultivovaný a solidně odhlučněný. Při běžné jízdě o něm skoro nevíte. Jelikož zde máme automatickou 7 stupňovou převodovku DSG, tak se s ní musíte sžít, ospalá reakce na zrychlení je zkrátka problémem většiny automatů. Dynamika je velmi dobrá a rozdíl oproti základní 110 kW variantě je při předjíždění znát. Dech mu nedochází ani při vyšších dálničních rychlostech. Zrychlit na 100 km/h mu zabere 7,4 sekund a zastaví se až na 230 km/h. Největší třešničkou na dortu je ovšem spotřeba a objem nádrže - 66 litrů. Se Scoutem tak zvládnete celkem lehce ujet přes 1100 km na jednu nádrž.

Spotřeba při mírné zátěži:

Město: 5,5 – 6,5 litrů

Kombinovaná: 6 l

Dálnice: 6,6 l

Okresky: 4,6 – 5,1 l

Škoda Superb Scout | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ceny

Superb kombi v nejnižší výbavě Ambition stojí 885 900 Kč. Scout poskytne bohatší základní výbavu a můžete jej mít pouze se silnějším 147 kW nafťákem s pohonem všech kol a automatem – 1 150 900 Kč. Výsledná cena našeho testovaného kousku včetně příplatků činí 1 319 400 Kč.

Kodiaq se stejným motorem, nižší výbavou Style a stejnými příplatky vyjde o pár tisícovek dráž.

Škoda Superb Scout | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Superb je i v klasickém provedení velmi praktickým autem, které vyniká pohodlným podvozkem, skvělou ergonomií, dlouhým dojezdem a solidními jízdními vlastnostmi. Scout má oproti obyčejnému kombíku sice nepatrně vyšší spotřebu a cenovku, ale vynahrazuje to lepší průjezdností v terénu či na kluzkém povrchu, kde umí být i celkem zábavný. Pakliže tedy jezdíte často do oblastí, kde pohon všech kol využijete, je tento „skautík“ skvělou volbou. Ve srovnání s vozy typu SUV jede lépe, je praktičtější, má nižší spotřebu (lepší dojezd) a mnohdy je dokonce levnější. Zaslouží si 8,5/10 bodů.