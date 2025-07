Hyundai Inster - nejlepší elektromobil do města?

Úvod a ceny

Hyundai Inster se světu představil jako nový hráč v segmentu městských elektromobilů. S délkou těsně pod čtyři metry a osobitým designem působí sympaticky a vymyká se stereotypu městských aut. V nabídce jsou dvě různě silné motorizace, které se liší i velikostí baterie a několik různých výbav. Základní cena Insteru začíná těsně pod hranicí 600 tisíc Kč. Testovaný kus se silnějším motorem a větší baterkou byl ve výbavě Style Premium. Měl ještě připlacenou metalízu a také 17 palcová kola. Výsledná cena se vyšplhala na 822 890 Kč.

Hyundai Inster, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

A právě tady mě napadá otázka, zda-li to není nějak moc. Srovnatelně vybavený Škoda Elroq z vyšší třídy s metalízou a Smart paketem vychází na 852 800 Kč. Větší Hyundai Kona Electric Czech Edition s metalízou stojí aktuálně 867 890 Kč. Inster v hezké výbavě se cenou dostává do blízkosti vozů, které nabízí více prostoru a komfortu.

Hyundai Inster, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Design je bez debat jedním z největších trumfů Insteru. Kombinace „pixelových“ světel, robustních blatníků a velkých kol působí moderně a svěže. Auto má styl, který zaujme i bez výrazných barev. Kompaktní rozměry jej předurčují do města, kde se s ním dá skvěle manévrovat i ve stísněných podmínkách.

Rozměry: 3825/1610/1575/2580 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1410 - 1498 Kg

Hyundai Inster, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Uvnitř to působí na první pohled poněkud komicky, ale co se prostoru a variability týče, tak je to tu vymyšlené dobře. Materiály jsou pochopitelně slabším místem, ale překvapil mě hodnotně působící volant, volič převodovky či blinkrová páčka pod volantem – zde se nešetřilo, ale výplně dveří a další místa působí smutně.

Hyundai Inster, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ovládání je celkově snadné a líbí se mi i samostatný panel pro klimatizaci. Vypnutí pípání při překročení povolené rychlosti se vypne na volantu cca 2 vteřinovým podržením tlačítka „mute“. Hlídání v pruzích se vypíná stejně, jen s pomocí jiného tlačítka v levé části volantu – to se povedlo. Pochvalu si zaslouží také slušný infotainment, který má hezké rozlišení, pracuje poměrně rychle, ale bohužel nenabízí bezdrátové Car Play. Velice dobře funguje také 360° kamera, která vám dokonce ukáže jak se Inster pohybuje z vnějšího pohledu.

Pozice za volantem je celkově slabší. Sedadla nemají téměř žádné boční vedení, což paradoxně tolik nevadí, protože mám díky úzké karoserii od levého ramene asi jen 2 cm prostoru od B sloupku. „Říznu-li“ tedy pravotočivou zatáčku, tak se o sloupek opřu a krásně zde držím. Bohužel mi ale vadí, že mi při správné vzdálenosti od volantu tlačí pravé koleno na středový tunel. Musím se tedy posunout více dozadu, ale poté nedosáhnu tak dobře na volant.

Hyundai Inster, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Nadchl mě však prostor vzadu, kde jsou sice jen dvě sedadla, ale i díky tomu je zde pro dva dospělé místa dost. Sedadla jsou posuvná ve slušném rozsahu a máte-li je úplně vzadu, tak zbyde veliká rezerva před koleny a i nad hlavou. Do auta jsem posadil téměř 2 metry vysokého kamaráda a vešel se dozadu komfortně, což jsem při prvním pohledu na Inster opravdu nečekal.

Hyundai Inster, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Zavazadlový prostor je malý (280 litrů), ale posunete-li druhou řadu sedadel, poměrně znatelně se zvětší (351 litrů). Ve výsledku velikost kufru hodnotím pozitivně – je to auto do města a běžný nákup se tam krásně vejde. Plus je, že vám tam alespoň věcí tolik nelítají ze strany na stranu.

Hyundai Inster, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Potřebujete odvézt něco většího? Žádný problém – zadní sedadla jsou složit do roviny a pak vznikne opravdu slušný prostor o velikosti 1059 litrů.

Hyundai Inster, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Překvapením je jízdní projev Instera. Očekával jsem „vyměklý“ a uhoupaný projev, jenže ono to tak vůbec není. Podvozek je spíše tužší, takže se nejedná o nejkomfortnější svezení, ale na druhou stranu se chová ukázněně v zatáčkách, kde mu jistota nechybí. I tuhost karoserie je překvapivě vysoká. Pochvalu si ovšem zaslouží solidní odhlučnění a to i na dálnici. Ocenil bych však o chlup lepší rejd, což by usnadnilo manévrování v úzkých městských uličkách či nákupních domech. Ocenit však musím příjemné řízení, které je přesné, tak akorát tuhé a celkově sympatické. Další plus je rekuperace, která má několik stupňů a ovládá se pomocí pádel pod volantem - nemusíte tedy tolik používat brzdový pedál, protože se až do nulové rychlosti dostanete pomocí levého pádla.

Hyundai Inster, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Nadchlo mě snadné vypínání asistentů (pípání při překročení rychlosti a hlídání v pruzích), ale naštvala mě klimatizace, která i na nejnižší stupeň ventilátoru fouká moc, takže mi i při nastavených 24 stupních byla v autě zima. Po vypnutí klimatizace bylo zas moc teplo.

Hyundai Inster, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Pod kapotou se nachází elektromotor s výkonem 84,5 kW (115 k), který posílá sílu na přední kola. Na papíře to nevypadá nijak závratně, ale pro městské a příměstské použití je dynamika zcela dostačující. Líbí se mi okamžité reakce, které jsou pro svižnější jízdu po městě klíčové – nechybí zde volič jízdních režimů. Maximální rychlost činí 150 km/h a zrychlení z místa na 100 km/h zabere 10,6 sekund. Dojezd na jedno nabití činí 360 km.

Hyundai Inster, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Využitelná kapacita baterie činí 49 kWh. Nabíjení probíhá maximálním výkonem 85,3 kW, což znamená, že z 10 na 80 % se dostanete zhruba za půl hodiny. Na AC nabíječce (11 kW) si připravte kolem 4-5 hodin. Co se spotřeby týče, tak jsme jezdili převážně po městě, kde jezdí kolem 9 - 13 kWh, na okresce z Letňan do Mělníka a zpět to zvládl za 11 kWh a při delší dálniční cestě rychlostí 130 km/h počítejte kolem 23 kWh.

Hyundai Inster, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Hyundai Inster je nápaditý elektromobil do města, který zaujme designem, výbavou a překvapivě solidními jízdními vlastnostmi v zatáčkách. Není to sice úplně komfortní cesťák, ale jako stylové městské auto s variabilním interiérem je to fajn volba. Bohužel mu trochu podráží nohy vysoká cena – testovaný kousek ve výbavě Style Premium za více než 820 tisíc už se dostává do revíru větším a univerzálnějším vozům s lepším podvozkem, jako je třeba elektrický Hyundai Kona nebo Škoda Elroq. Já osobně bych měl jasno, nicméně hledáte-li co nejmenší elektromobil, Inster není špatná volba. Já mu ovšem z objektivního hlediska nemohu dát více než 6/10 bodů.

Hyundai Inster, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Originální design

Kompaktní rozměry – ideální do města

Snadné parkování díky 360° kameře

Překvapivě dobré odhlučnění

Jisté chování v zatáčkách

Solidní infotainment

Nízká spotřeba (město/okresky)



Minusy

Vysoká cena testovaného kusu

Jízdní komfort na nerovnostech

Malý rejd

Klimatizace fouká moc i na nejnižší výkon

Horší pozice za volantem

Lacině působící materiály uvnitř