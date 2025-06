TEST očima ženy: DS3 Hybrid – fantastický společník pro každý den

DS 3 nebo také červený bonbon. Zvenku může působit trochu extravagantně, ale je to vozidlo, které si na parkovišti s ničím nespletete. Mně osobně se exteriér moc líbí, obzvlášť v syté červené barvě s černými doplňky.

Uvnitř se cítím příjemně, interiér působí stylově a ovládání je celkem intuitivní. Sedadla jsou pohodlná i při delší jízdě, posed za volantem mi vyhovoval jen bych ocenila možnost nastavení polohy opěrky hlavy. Z auta je dobrý výhled, ale chci podotknout, že přední sloupky jsou trochu širší, což může být při výjezdu z některých křižovatek trochu nepřehledné.

DS3 Performance Line Hybrid, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Během dvou týdnů ježdění mě bohužel několikrát zklamalo připojení Apple Car Play – dvakrát se vůbec nepodařilo spárovat a několikrát spojení během jízdy vypadlo. Pokud se spoléháte na navigaci v hustém provozu, je to stres navíc. Další bod k infotainmentu bych zmínila, že pravděpodobně není možné nastavit plynulé ztmavení displeje v případě změny světelných podmínek. Automatika je dána pouze telefonem a nastavením časového rozmezí den/noc. Nicméně například při denním průjezdu tunelem je displej velmi jasný a nepříjemně oslňuje.

Samotná jízda je velmi komfortní, auto dobře tlumí nerovnosti a i zpomalovací prahy zvládá bez nepříjemného drncání nebo tupých ran podvozku. Automatická převodovka řadí jemně a bez cukuání – i při popojíždění v kolonách. Velkým překvapením pro mě byla spotřeba po městě, kde jsem se bez větší snahy byla schopná dostat i na 4,7 litrů / 100 km.

DS 3 disponuje automatickou rekuperací energie což jsem při první jízdě velmi odsoudila. Tuto možnost jsem si oblíbila u jiných vozů, kde šlo rekuperaci aktivovat manuálně. V tomto modelu je ale rekuperace velmi silná pokaždé když pustíte plyn. Nicméně při dalších jízdách jsem si velmi rychle zvykla a musím říct, že nyní mi tato funkce dává smysl a i jsem si ji později oblíbila. Oceňuji i to, že se při tomto zpomalování rozsvěcují brzdová světla, takže nepřekvapíte řidiče za vámi.

Další funkce, která se mi u tohoto vozu velmi líbí je bezklíčové odemykání a zamykání – kdy ani není nutné sahat na kliku, ale auto se automaticky otevře když se k němu přiblížíte a stejně tak zamkne když se vzdálíte. Drobnost, která ale zpříjemní každodenní používání když máte například plné ruce věcí, které z auta odnášíte.

Co se týče velikosti, DS 3 je kompaktní malé auto. Kufr není obří, takže třeba kočárek se do něj nevejde, ale pokud už děti odrostly z kočárkového věku a vozíte je spíš ze školy na kroužky, bude to ideální společník. Rozměry jsou ale příjemné a praktické pro jízdu po městě a v kombinaci s 360° kamerou je parkování úplná lahoda a to i na přeplněném sídlišti nebo třeba v podzemní garáži obchodního centra.

Závěrem tedy mohu říct, že se jedná o perfektní autíčko do města, které skvěle vypadá, snadno se ovládá a je úsporné. Cenovka sice není nejnižší, ale v akční verzi Edition France, která stojí 750 tisíc to působí snesitelně a proti ostatním automobilkám u DS máte za volantem pocit výjimečnosti, což se mi líbí.

Autor článku: Tereza Suchá