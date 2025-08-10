Škoda Octavia RS 2.0 TSI – co přinesla modernizace a jak nové „eReSo“ jezdí?

Čtyřková Octavia se po pěti letech dočkala faceliftu v rámci kterého přišlo několik inovací. Důležité ovšem je, že byl zachován charakter vozu, který si stále drží velice dobrou kombinaci praktičnosti a zábavy za volantem. Jedná se o nejsilnější Octavii, která kdy vznikla. Měli byste si ji koupit nebo se vyplatí porozhlédnout u sourozenecké Cupry, která nabízí ještě podstatně silnější exempláře?
Úvod a ceny
Co je v rámci faceliftu legendární verze RS nového? Na první pohled si lze všimnout lehce pozměněného designu a to především v přední části. Nové jsou rovněž designy kol, větší infotainment a o 15 kW narostl také výkon motoru. Mělo by se tedy jednat o stejně jezdící auto, které je ve všech ohledech o něco lepší, jak to u modernizovaných variant bývá zvykem.
Základní cenovka sportovní Octavie činí 1 069 900 Kč, což sice není málo peněz, ale v zásadě už není nutné za nic dalšího připlácet, protože základní výbava obsahuje téměř vše potřebné. Jak to ovšem u novinářských vozů bývá zvykem, tak zde příplatky jsou – barva, větší 19 palcové disky, interiér RS Lounge, adaptivní tlumiče DCC a pár dalších položek, takže se výsledná cena testovaného kusu dostala nad 1,2 milionu.
Exteriér
Octavia prošla úpravami především v přední části, kde se nyní nacházejí nově navržené LED světlomety zasahující až do nárazníku. Modernizací prošel také nárazník a maska chladiče, což vozu dodává sportovnější výraz. Drobné změny se objevily i vzadu – koncové svítilny byly mírně přepracovány a zadní nárazník dostal nový tvar. Celkový vzhled se podařil, Octavia si i nadále uchovává své elegantní proporce a sportovní charakter.
Rozměry: 4709/1829/1457/2677 mm (délka, šířka, výška, rozvor)
Hmotnost: 1528 kg
Interiér
Uvnitř je největší změnou infotainment, který je nyní větší a rychlejší. Pracuje se s ním snadno a intuitivně. Líbí se mi ovšem nejvíc to, že otravné asistenty se nemusí vypínat skrze dotykovou obrazovku, ale stačí párkrát poslepu kliknout na volantu a je hotovo. Celkově se tedy Octavie ovládá skvěle.
Další pochvalu si zaslouží pozice za volantem, která je perfektní. Volant je nastavitelný v dlouhém rozsahu a to samé platí i o loketní opěrce. Sportovní sedadla poskytují solidní komfort, sedí se poměrně nízko, ale ocenil bych výraznější boční vedení v oblasti boků a ramen. Při rychlejší jízdě v nich trochu „plavu“ a musím se zapírat o volant a pravé koleno, které je brzy otlačené o tvrdý středový tunel. Na druhou stranu je nutno dodat, že zde tunel alespoň nevrže, což se o nedávno testovaném Superbu Sportline či Cupře Leon SP říct nedá.
Prostornost a odkládací prostory? Stále stejné, takže velmi dobré. Vzadu se bez problému usadí dva dospělí a kufr pojme solidní porci nákladu – 600 litrů. Díky tomu, že jde o liftback, tak se sem vejde třeba i dvojice jízdních kol či jiné rozměrnější předměty.
Jízda
Je škoda, že Škoda do svých novinářských vozů téměř vždy připlatí největší možná kola a adaptivní tlumiče DCC a já stále musím psát do stejné. Na naše silnice se 19 palcové disky na platformě MQB zkrátka nehodí – o příčné nerovnosti kola zakopávají, od podvozku je slyšet bouchání a adaptivní tlumiče to nezachrání. V komfortním režimu je podvozek celkově vyměklý a člověk se sice houpe jako na parníku, ale ostré nerovnosti jako třeba propadlé kanály a další díry to zkrátka nespasí. Z pohledu komfortu je nejlepší paradoxně režim Normal, kde se alespoň po přejezdu zpomalovacího prahu auto otravně nedohoupává. Pro ty z vás, kteří nejezdí pouze po nových silnicích bude podstatně lepší volbou ušetřit a nechat na voze 18 palcové disky.
Na hezkých silnicích je to ovšem jiná káva. Podvozek ve sportovním režimu ztuhne, stejně tak řízení, které je celkem přesné, strmé a na dnešní poměry je nadprůměrné zdařilé. Převodovka DSG pracuje slušně, ale mohla by být o chlup rychlejší. Zvuk je na poměry sportovně pojatých vozů slabší, ale na druhou stranu ničím neruší, takže mi to nevadí. Dynamika je výborná a v zatáčkách oceníte i samosvorný diferenciál VAQ. Díky němu je auto hezky neutrální a eliminuje nedotáčivost, která ostré předokolky bez samosvoru trápí. Na limitu už chování není nejlepší – tlumiče už působí i v nejtvrdším nastavením měkce a také karoserie by mohla být tužší – to už se ovšem bavíme o opravdu ostré jízdě. Většina řidičů bude ze sportovní jízdy nadšená a k limitu se ani nepřiblíží, takže je celkové naladění správné, pořád je nutné brát v potaz to, že to není sportovní auto.
Motor
Dvoulitr 2,0 TSI byl už před modernizací znám svou chutí po otáčkách a zátahem v širokém spektru otáček. Nyní je ještě o 15 kW silnější. Zvukem sice nenadchne, ale akcelerace z místa na 100 km/h za 6,4 vteřin je na Octavii působivá. Maximální rychlost je omezena na 250 km/h. Celkový výkon motoru činí 195 kW a solidní je i krouťák – 370 Nm. Negativem tohoto motoru je pak vyšší spotřeba paliva, obzvláště pak nehlídáte-li se a jezdíte dynamicky. Já jsem v ostřejším tempu najel s Octavií cca 50 kilometrů a palubní počítač ukazoval cca 16 litrů na sto. Jakmile se však hlídáte, předvídáte a jedete zkrátka na spotřebu, uvidíte před sebou tyto hodnoty:
Město: 7,5 – 9 litrů / 100 km
Kombinovaná: 7,4 l
Dálnice: 7 l
Okresky: 6,2 – 6,7 l
Závěr
Škoda Octavia RS je po modernizaci ještě o chlup lepší, než předtím. Jedná se o skvěle univerzální auto, které je praktické a zároveň zábavné v zatáčkách. Silný motor dodává skvělou dynamiku a vyberete-li si „eReSo“ na základních 18 palcových kolech, bude i dostatečně komfortní. Adaptivní tlumiče určitě stojí za to připlatit, dostanete pak auto, které umí být jak poměrně komfortní, tak s lehkou nadsázkou sportovní.
Nedávno jsme testovali koncernového sourozence v podobě Cupry Leon Sportstourer VZ, která má navíc pohon 4x4, torque splitter pro fantastické jízdní vlastnosti a ještě silnější verzi tohoto dvoulitrového motoru o výkonu 245 kW. To vše za lehce přes 1,2 milionu, což je ve srovnání s Octavií Combi RS začínající na 1,1 milionu velice zajímavá alternativa a já osobně bych si šel pro purističtější Cupru, která nabídne ještě lepší dynamiku a více zábavy za volantem, obzvláště pak na mokré či zasněžené silnici. Negativem Cupry je pak trochu méně prostoru uvnitř, horší intuitivnost ovládání, vyšší spotřeba a díky složitější technice o něco vyšší servisní náročnost. Jako vždy tedy záleží na tom, jak moc to s tou „sportovností“ myslíte vážně. Oba vozy jsou skvělé, ale každý trochu jiným způsobem. Modernizovaná Škoda Octavia RS si odváží 8/10 bodů.
Plusy
Povedeny design
Praktičnost
Silný motor
Všestrannost
Nový infotainment
Snadné vypínání asistentů
Intuitivní ovládání
Pozice za volantem
Zábava v zatáčkách
Minusy
Příplatkové 19 palcové disky ubírají na komfortu
Místy laciné materiály uvnitř
Sedadla by mohly mít výraznější boční vedení
Čtyřková Octavia se po pěti letech dočkala faceliftu v rámci kterého přišlo několik inovací. Důležité ovšem je, že byl zachován charakter vozu, který si stále drží velice dobrou kombinaci praktičnosti a zábavy za volantem. Jedná se o nejsilnější Octavii, která kdy vznikla. Měli byste si ji koupit nebo se vyplatí porozhlédnout u sourozenecké Cupry, která nabízí ještě podstatně silnější exempláře?
Když jsem před pár měsíci vybíral auto, které vezmu na dovolenou do italských Alp, tak jsem zvažoval více kandidátů, ale nakonec padla volba na tento Superb. Po cca 1500 km v jednom týdnu se ukázalo, že šlo o vynikající volbu. Proč zrovna jsem si vybral tento model a kolik zvládne tento úsporný fešák ujet kilometrů na jedno natankování?
Cestování vlastním autem po Evropě má své kouzlo, ať už je to svoboda, flexibilita nebo možnost vzít s sebou bez obav i větší zavazadla. Ale co když se za hranicemi něco pokazí? Správné pojištění vám zajistí klidnou dovolenou i v nečekaných situacích. Pojďme si projít, na co byste se měli připravit, než se vydáte na silnici za hranice.
Mercedes-Benz oznámil prudký propad zisku za druhé čtvrtletí letošního roku. Automobilka přiznává, že hlavními důvody jsou dodatečná cla v USA a oslabující prodej v Číně. Kvůli tomu německý výrobce luxusních aut přehodnocuje svůj výhled tržeb na celý rok a očekává jejich výrazný pokles. Informují o tom agentury AFP a Reuters.
S bezpečností dětí na cestách není radno experimentovat. Autosedačka je jedním z nejdůležitějších vybavení pro rodiče a výběr té pravé ovlivní ochranu vašich nejmenších během jízdy. Mezi mnoha značkami, které jsou na trhu autosedaček k mání, vynikají tři z nich – RÖMER, CYBEX a RECARO. Proč jsou mezi rodiči i odborníky v oblasti bezpečnosti tak oblíbené? Čtěte dál!
Elektrifikace postupuje a do měst se kromě velkých SUV začínají tlačit i elektromobily výrazně kompaktnějších rozměrů. Hyundai Inster je jedním z nich – čistě elektrický prcek, který vsází na originální design, užitečnou výbavu a kompaktní rozměry usnadňující městské jízdy. Dokáže však obstát i mimo městské prostředí? A jaká je jeho reálná konkurenceschopnost při ceně, která v našem případě přesáhla hranici 800 tisíc korun?
Tento týden se podíváme na zoubek zánovní Toyotě ProAce. Jedná se o 7 místnou dodávku v nejvyšší výbavě, která je levnější alternativou k Multivanu či Mercedesu třídy V. Mimo bohatou výbavu nabízí také solidní dynamiku i spotřebu a pořádnou porci praktičnosti. Má smysl sáhnout po starší verzi s nízkým nájezdem nebo se vyplatí připlatit si za zcela nové auto?
Společnost Tesla je podle nově podaných regulačních dokumentů v Číně připravena uvést na trh novou verzi svého Modelu 3. Neoficiálně označovaný jako Model 3+ má elektromobil nabídnout rekordní dojezd až 800 kilometrů podle čínského cyklu CLTC, což by z něj učinilo nejdéle jedoucí vůz značky Tesla. Tento údaj výrazně překonává dosavadní verzi Modelu 3 Long Range AWD, která v Číně dosahuje maximálního dojezdu 713 km.