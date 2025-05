Cupra Leon Sportstourer VZ – rodinný kombík a sporťák v jednom

Modely úspěšné automobilky Cupra prošly v nedávné době faceliftem, který se týká i pohledného kombíku Leon Sportstourer. Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná jen o lehké omlazení designu, jak to u faceliftů bývá zvykem, jenže to je omyl. Změněna byla jedna velice podstatná věc, která tento sportovní kombík posunula do vyšší ligy.

Úvod a ceny

Leon je koncernový sourozenec Golfu a Octavie, se kterými sdílí většinu komponentů. Dříve platilo, že vrcholná technika od koncernu VW se dostala do sportovních vozů Volkswagenů a Audi, ale Cupra se Škodovkou měly ve svých modelech smůlu. Tomu je dnes konec a skvělou věc zvanou torque splitter již v Leonu najdeme. Jedná se o dvě spojky, které umožní rozložení točivého momentu mezi zadní kola. Platí, že čtyřkolka umí poslat až 50 % síly na zadní nápravu a z toho až 100 % na pravé či levé kolo dle potřeby. To má velmi kladný dopad na obratnost a schopnost utahovat stopu, o tom ale později.

Cupra Leon Sportstourer VZ, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Leon SP začíná na 830 tisících s benzínovou patnáctistovkou. My máme v testu nejsilnější motorizaci ve výbavě VZ, která začíná na 1 209 900 Kč. Náš vůz měl připlacenou ještě barvu, kola, panoramatickou střechu, paket Intelligent Drive a lepší audio, takže se finální cenovka dostala na 1 282 900 Kč. Na výběr je ještě plug-in hybridní verze e-HYBRID od 1 324 900 Kč, kterou známe například z nedávno testovaného Terramaru. Nejvyšší výbava je VZ Extreme za 1 419 900 Kč, která přidává ještě sportovní skořepiny s integrovanou hlavovou opěrkou, větší brzdy Akebono, jiná kola, LED Matrix světla atd.

Exteriér

Největší změnou z pohledu designu je přední část s žraločím nosem a LED světlomety s trojúhelníkovým motivem. Výraz je agresivní, dynamický a na živo působí lépe, než na fotkách. Přiznám se, že nejprve se mi stará verze líbila více, ale už jsem si našel cestu i k nové verzi, která se mi líbí také. Dalším prvkem, který přitahuje pohledy, jsou lehce výstřední bronzová kola s tenkými paprsky.

Cupra Leon Sportstourer VZ, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Zadní části dominují spojené LED světlomety, mezi kterými je nově nasvícené logo Cupra. Zde bohužel nemohu říci, že bych si na to zvykl. Pokud by tento prvek byl u nějaké „limitky“ o 500 kusech, tak proč ne, ale když to potkáte několikrát denně, tak se to rychle okouká a celkově to působí spíš lacině, než exkluzivně. Na druhou stranu znám mnoho lidí, kterým se to moc líbí, takže jak se říká – sto lidí, sto chutí.

Rozměry: 4657/1799/1437/2679 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1690 kg

Cupra Leon Sportstourer VZ, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Sedadla vypadají na první pohled sportovně, čemuž pomáhají výrazné bočnice a integrovaná hlavová opěrka. Sedí se zde hezky nízko. Jsou elektricky stavitelná ve slušném rozsahu, takže si ideální polohu za volantem najdu snadno. Celkově jsou pohodlná a zároveň v nich velmi hezky držím v zatáčkách.

Cupra Leon Sportstourer VZ, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ovládání se v rámci faceliftu posunulo na úplně jinou úroveň. Narostla obrazovka infotaintmentu a zlepšila se i rychlost a přehlednost systému, který sice stále není nejintuitivnější, ale po týdnu je vše ok. Ocenit je potřeba snadné vypínání otravných asistentů na volantu – pro vypnutí pípání při překročení povolené rychlosti a asistenta jízdy v pruzích stačí 4x kliknout, což se dá zvládnout i poslepu.

Cupra Leon Sportstourer VZ, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Největší slabinou je aktuálně vrzající středový tunel, což je otravné obzvláště při rychlé jízdě, kdy je pravé koleno s tunelem v neustálém kontaktu. Použité materiály vyloženě neurazí, ale rozhodně ani nenadchnou.

Cupra Leon Sportstourer VZ, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Co se týče prostornosti, tak je to velmi dobré, ale Octavia nabídne prostoru o chlup víc. Odkládacích prostorů je ve voze dostatek. Zavazadlový prostor pojme 620 litrů zavazadel. Octavia nabízí o 20 litrů víc. Srovnám-li Sportstourer s klasickým krátkým Leonem, narostl prostor o 240 l.

Jízda

Velice příjemné překvapení nastalo hned po prvních kilometrech po vyzvednutí vozu. Je zde adaptivní podvozek, který dokáže žehlit nerovnosti lépe, než by se na první pohled mohlo zdát a to i přes veliká kola s nízkoprofilovými pneumatikami. Stále je cítit, že je jízda tužší, ale rozhodně to není obtěžující a dokázal bych si představit jezdit s Leonem denně. V nejměkčím nastavení se však umí rozhoupat skoro až moc, takže se mi nejvíce osvědčilo navolit si v individuálním režimu o pár stupínků tvrdší tlumiče, což bylo adekvátní. Je rovněž možné nastavit si tuhost řízení, rychlost odezvy na plyn, reakce převodovky či zvuk.

Cupra Leon Sportstourer VZ, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Nastal čas protáhnout Cupru mimo město a zjistit, jak se torque splitter osvědčí v praxi. Auto je ohřáté, na rovince zastavuji, nastavuji individuální mód a nastává něco, co by se dalo přirovnat k předletové kontrole (volím tvrdý podvozek, tužší řízení, nejrychlejší reakce na plyn, ESC off, převodovka do režimu „S“ a zvuk „Pure“, protože ten umělý „osmiválec“ s názvem „Cupra“ se nedá poslouchat). Levačkou držím brzdu, pravá tlačí na plyn, automaticky se aktivuje Launch control, který vytočí motor do nějakých 3-4 tisíc otáček a po puštění brzdy je posádka katapultovaná směrem kupředu. Akcelerace je opravdu slušná, na 100 km/h zabere pouze 4,8 vteřin.

Cupra Leon Sportstourer VZ, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Za rovinkou přichází přehledný a široký sjezd z vysokorychlostní silnice (180 °), kde jdu tvrdě na brzdy a skandinávským flikem dostávám vůz do přetáčivého smyku, kde po lehkém „zakontrování“ stačí podržet plyn, srovnat přední kola a vůz krásně utahuje stopu mírným powerslidem na zadní nápravě. Jo, tohle bude dobré. V dalších zatáčkách se nestačím divit, jak rychle je schopný tento Leon uhánět. Když přeženete nájezdovou rychlost do zatáčky, vůz začne plynuje přecházet do nedotáčivosti, tak ho stačí „přeprat“ plynem a dvojice spojek rozdělí potřebný točivý moment tak, že se záď krásně odstaví a pomůže tak nasměrovat vůz správným směrem. Všemu pomáhá i opravdu nabroušená reakce na plynový pedál. Velice zábavné je však jet i čistou stopu.

Cupra Leon Sportstourer VZ, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Celkově mám k jízdě 4 drobné výtky – převodovka by mohla reagovat rychleji, středový tunel by nemusel vrzat, zvuk by mohl být lehce emotivnější, byť lehké zakuckání po ubrání plynu zvládá a řízení by mohlo poskytovat trochu více citu. Brzdy se dobře dávkují a na okresce byste museli jet strašnou pilu, aby začaly vadnout.

Cupra Leon Sportstourer VZ, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Dvoulitrový benzínový čtyřválec byl do Cupry dosazen z Golfu R, kde se velice osvědčil. Má velmi ostrou reakci na plyn a síly na rozdávání. Motor má chuť jít do otáček a to v širokém spektru otáček. Točivý moment vozu dodává vynikající pružnost a potěší také velmi dobré odhlučnění. Maximální rychlost je omezena na 250 km/h a zrychlení na stovku činí 4,8 vteřin. Na rodinný kombík s kufrem o velikosti 620 litrů dost dobrý. Slabším místem je spotřeba, která sice není vzhledem k výkonu nic tak překvapivého, ale vaší peněženku asi nenadchne tak, jako mild-hybridní patnáctistovka. Ostřejší tempo na okresce bude znamenat odběr kolem 15 litrů na 100 km. Při klidné jízdě jsme naměřili tyto hodnoty:

Město: 7 – 9 litrů / 100 km

Kombinovaná: 8 l

Dálnice: 9 l

Okresky: 7 l

Cupra Leon Sportstourer VZ, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Modernizovaná Cupra Leon Sportstourer s 333 koňmi, pohonem 4x4 a torque splitterem je fascinující kombík, který je všestranným parťákem za férovou cenu. Nabídne jen o chlup méně prostoru než Octavia Combi, ale na okresce s přehledem ujede většině aut, které potká. To platí na suchu, mokru i na sněhu. Jízda je velice zábavná a problém není ani při denním jezdění, protože je zde adaptivní podvozek, který s přimhouřeným okem zvládne i rozbité okresky, městské zpomalovací prahy a propadlé kanály. Má to sice nějaká „ale“ v podobě vrzajícího středového tunelu, pomalejší převodovky ve srovnání s opravdu skvělou reakcí na plyn a lehce sterilní zvuk, ale vzhledem k cenovce kolem 1,2 milionu to tomuto univerzálnímu agresorovi rádi odpustíte. Cupra Leon Sportstourer VZ si odváží 9/10 bodů.

Cupra Leon Sportstourer VZ, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Univerzálnost

Design

Fun factor

Podvozek

Reakce na plyn

Snadné vypínání asitentů

Vylepšený infotainment

Sportovní sedadla

Prostornost

Férová cenovka

Torque splitter

Minusy

Vrzající interiér

Vyšší spotřeba

Řízení by mohlo poskytnout více zpětné vazby