CUPRA Terramar VZ e-HYBRID 200 kW – plug-in hybrid s duší chuligána – dává to smysl?

Úvod a ceny

Terramar byl pojmenován po španělském závodním okruhu a měl by novým protagonistou nové éry, sportovním SUV, které značku posune do vyšších sfér trhu. Odvážný a sebevědomý vzhled přebírá nový designový styl značky. Plug-in hybridní Terramar byl představen jako SUV, které si bere to nejlepší ze světa elektrifikace i klasických spalovacích motorů. Jedná se o mezičlánek mezi elektromobilem a klasickým spalovákem.

Námi testovaná vrcholná verze VZ e-HYBRID s výkonem 200 kW a pohonem přední nápravy začíná na 1 444 900 Kč. Naše testovaná verze stojí včetně příplatků ( tučných 1 627 900 Kč. Druhou motorizací, kterou můžete mít v této sportovnější výbavě VZ je benzínový dvoulitr 2,0 TSI o výkonu 195 kW, který s pohonem všech kol přijde na minimálně 1 384 900 Kč. V nabídce je i slabší provedení plug-in hybridu o výkonu 150 kW, které je dostupné v nižší výbavě a stojí od 1 344 900 Kč. Úplný základ nabídky pak tvoří mild-hybrid 1,5 eTSI 110 kW, který bez příplatků přijde na 1 104 900 Kč.

, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Design Terramaru je agresivní, chuligánský a nebál bych se jej nazvat i drzým. Přední část vozu tvoří „žraločí nos“ a LED Matrix světlomety s trojúhelníkovým motivem. Na fotkách mě tento nový směr Cupry dvakrát nenadchl, ale naživo a po několika dnech, kdy mi parkuje před domem, jsem si už zvykl a nevadí mi. Z bočního pohledu vyniknou výrazně tvarované blatníky, veliká kola s bronzovými segmenty a celkově sportovní proporce.

Zadní části vozu dominuje svalnatý nárazník, decentní křídlo a přehlédnout nelze ani nasvícené logo CUPRA, které je součástí propojených LED světel. Přiznám se, že já osobně bych tento prvek klidně oželel, ale většině lidem se to zatím líbí, takže asi proč ne. Až bude ovšem Terramarů jezdit tolik, co Formentorů, tak si myslím, že to bude brzy okoukané, ale jak se říká – sto lidí, sto chutí.

Rozměry: 4519/1869/1584/2680 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1904 kg

Interiér

První usednutí do vozu zanechalo dobrý první dojem. Sedadla poskytují skvělý komfort a slušnou oporu těla, jsou navržena s ohledem na dynamickou jízdu. Vadí mi ovšem vrzající plast, který sice vypadá hezky, ale jakmile se do sedačky více opřete, tak vydává nepříjemné pazvuky. Sedět lze poměrně nízko, což je u SUV příjemné překvapení a potěší i výškově stavitelná opěrka, která by ovšem mohla být o něco širší a nevadilo by ani možnost ji podélně posunout dopředu.

Kabina je orientována na řidiče a působí moderně a vzdušně, čemuž pomáhá i panoramatická střecha. Přístrojová deska má výrazné horizontální linie a sportovně tvarovanou středovou konzoli. Volant padne skvěle do ruky a má klasická mechanická tlačítka namísto dotykových, což ocení zejména řidiči preferující intuitivní ovládání. Vypínání hlídání v pruzích a pípání při překročení povolené rychlosti lze na volantu vypnout na 4 zmáčknutí, což je dobrá zpráva. Použité materiály jsou kvalitní – najdeme zde kombinaci pravé a umělé kůže, měděné dekory a povrchy z recyklovaných materiálů. Hezkým prvkem je ambientní osvětlení, které umocňuje příjemnou atmosféru na palubě, ale je i funkční. Například nedovře-li spolujezdec úplně dveře a řidič se rozjede, tak lišta na právě straně rozsvítí červeně.

Dominantou palubní desky je 12,9“ dotykový infotainment s vysokým rozlišením a podporou bezdrátového Car Play. Zábavní systém nabízí osvěžený software, který má logické rozložení prvků, hezkou grafiku, rychlé reakce a nechybí ani možnost individualizace horní lišty, kam si můžete přidat nejčastěji používané funkce. Krokem kupředu proti starším Cuprám je rovněž podsvícené ovládání teploty na liště pod obrazovkou. Nechybí digitální přístrojový štít ani head-up displej promítající informace na čelní sklo.

Prostoru je v kabině dostatek, a to jak vpředu, tak vzadu. Měřím 185 cm a sednu-li si sám za sebe, zbývá mi před koleny i nad hlavou dostatek místa. Zadní sedadla jsou posuvná v rozmezí 15 cm, což umožňuje zvětšit zavazadlový prostor u čistě spalovacích verzí Terramaru až na 642 litrů (bez dvojité podlahy). Standardní objem verze e-HYBRID činí 400 litrů, což se dá posunutím zadních sedadel zvětšit na 490 litrů.

Jízda

Verze VZ nabízí proti standardnímu provedení navíc sportovní podvozek s adaptivnímu tlumiči, posílené brzdy Akebono, 19 palcová kola a sportovní sedadla. Všechny tyto věci navíc jsou fajn, protože dostanete auto, které umí být poměrně komfortní a zároveň na okresce schopné v zatáčkách. My jsme v našem testovacím voze měli připlacené 20 palcové disky, které jsou sice nádherné, jenže na hrbolaté okresce či na výmolech / kanálech a příčných nerovnostech to má negativní dopad. Vůz má tendence posádku zbytečně natřásat a objevuje se i nežádoucí bouchání. Pokud tedy nejezdíte pouze na krásném povrchu, ušetřete 28 tisíc a nechte si menší kola. Řízení je hezky strmé a ve sportovním režimu tuhé. Brzdy mají pomalý nástup a je nutné na ně šlapat podstatně více, než jste z běžných aut zvyklí, chce to trochu cviku a přiznám se, že se mi toto naladění v tomto typu vozidla úplně nehodí. Další věc, která mě nepotěšila, jsou zpětná zrcátka, jejichž kryty jsou sice velké, ale samotná skla jsou malá. Navíc jsou ukotvena do dveří, takže jsou usazené o něco více vzadu a abych do nich viděl, musím koukat na jiné místo, než bývá zvykem.

Je čas otestovat chování v zatáčkách. Vyrážím z okraje Prahy směr Mělník a Liběchov, což mimochodem vybitý Terramar zvládl se spotřebou 5,6 l/100 km. Následuje několik kilometrů krásných zatáček, takže volím sportovní režim Cupra a vyrážím. Hned při prvním sešlápnutí plynu až k podlaze se ovšem leknu – z mimochodem fantastických příplatkových reproduktorů Sennheiser zaštěká burácivý osmiválec, což působí v plug-in hybridním SUV komicky. Jdu tedy hned do individuálního jízdního režimu, volím tuhý podvozek, tužší řízení, zvuk motoru z reproduktorů „comfort“ a zkouším to znovu.

Teď je to již podstatně příjemnější. Vůz i ve vybitém stavu zrychluje vzhledem k hmotnosti 1,9 tuny obstojně a to samé se dá říci o brzdném účinku. V zatáčkách vůz zaklekne na vnější kolo a vykrouží krásný oblouk. Zrychluji, zimní pneumatiky začínají lehce kvílet, ale stále jedu krásnou stopu. Přidávám proto ještě o trochu více, dostávám ještě více kvílení a Terramar až zde začíná čitelně přecházet do nedotáčivosti. Je to však v takové rychlosti, kam se běžný uživatel málokdy podívá. Vzhledem ke své výšce, zimní pneumatikám a hmotnosti zatáčí opravdu skvěle.

S nadsázkou bych tento Terramar nazval přerostlým a obtloustlým hothatchem bez samosvoru, ale se solidním výkonem posílaným na přední nápravu, kde se ovšem občas ztrácí trakce a nechybí ani nepříjemné tahání za volant v zatáčkách pod plným plynem. Ještě výraznější tahání se objeví v momentě, kdy je baterie nabitá a využíváte tak 100 % výkonu. Má to nějaké další slabiny při sportovní jízdě? Ano, stačí pět minut ostré jízdy (5 °C) a brzdy začnou vadnout a automatická 6 stupňová převodovka je v manuálním režimu pomalá (podržení bez zatíženého plynu trvá přes 2 vteřiny). Když už jsme u té převodovky, tak je nutné podotknout na to, že při 130 km/h vůz na šestý rychlostní stupeň točí 3 tisíce otáček. Pokud jste zvyklí na cestovní rychlost kolem 150 km/h, je potřeba počítat s vyšší spotřebou a menším dojezdem, protože nádrž má jen 45 litrů.

Motor

Srdcem plug-in hybridní verze je benzínový čtyřválec 1.5 TSI o výkonu 130 kW (177 koní). Ten je doplněný elektromotorem, což dává celkový výkon 200 kW (272 koní). Baterie má využitelnou kapacitu 19,7 kWh a umožňuje čistě elektrický dojezd přes 100 km. My jsme se však v zimě dostali při běžné, nikoliv vyloženě úsporné jízdě na nějakých 65 km, ale i to je slušné. Nabíjecí výkon činí až 50 kW, takže se zvládnete baterii z 10 – 80 % nabít do půl hodiny. Pochválit je potřeba celkově velmi tichou a svižnou jízdu čistě na elektřinu. Po městě rozhodně nechybí výkon a když potřebujete, tak se připne spalovací motor, což zajistí akceleraci z místa na 100 km/h jen za 7,3 vteřin. Maximální rychlost činí 215 km/h.

Vůz umí jezdit za 0 litrů /100 km, podobně jako ostatní plug-in hybridy, nicméně pro nás je důležité, za kolik jezdí v moment, kdy se baterie vybije. V klidném režimu jsme naměřili tyto hodnoty:

Město: 6 – 7 litrů

Kombinovaná: 6,8 l

Dálničních 130 km/h: 8 l

Okresky: 5,6 – 6,2 l

Závěr

Terramar je přesně tím, čím se snaží být – sportovně laděným SUV, které v sobě kombinuje elektrifikaci s rebelským charakterem. Díky silnému pohonnému ústrojí, strmému řízení a tuhému podvozku dokáže nabídnout poměrně zábavné svezení, které se i přes svoji nadváhu vzdáleně blíží ostrým hatchbackům. Pokud jej však osadíte 20 palcovými koly, připravte se na menší ústupky v komfortu, zejména na rozbitých českých silnicích. Plug-in hybridní systém funguje skvěle a není problém jezdit kratší vzdálenosti pouze na elektřinu. Při dálkových cestách se o slovo přihlásí klasický spalovák, který má ovšem jednu nevýhodu – je spojen s 6 stupňovým automatem, který na dálnici točí poměrně dost otáček, takže je nutné počítat se spotřebou kolem osmi litrů při 130 km/h.

Zpátky ovšem k otázce z úvodu – dává smysl kombinace sportovnosti a elektrifikace ? Nám rozhodně ano – pokud máte možnost pohodlně vůz dobíjet a chcete jak sportovní šmrnc, zábavu za volantem a zároveň nízkou spotřebu a prostor, tak proč ne. Cupra Terramar VZ e-Hybrid si zaslouženě odváží 8/10 bodů.

Plusy

Design a charisma

Dynamika, obzvláště v nabitém stavu

Efektivita po městě a okolí

Univerzálnost

Prostornost v kabině

Kvalitní interiér

Snadné ovládání

Je zábava ho řídit

Strmé řízení

Minusy

Zpětná zrcátka (umístění, velikost skel)

Horší komfort na nekvalitní vozovce

Při rychlé jízdě se brzy unaví brzdy

Tahání za volant pod plným plynem

Šestistupňová převodovka (pomalá, na dálnici chybí 7. stupeň)