Test ojetiny Mercedes-Benz GLE 400d – luxusní SUV za polovinu původní ceny

Prémiová SUV jsou u nás velice oblíbená a na silnicích jich vídáme opravdu mnoho. Pořizovací ceny ovšem běžně atakují hranici 3 milionů korun, což není úplně málo. Není tak divu, že se lidé rozhlíží i na trhu ojetých automobilů, kde jsou ceny podstatně příznivější. Jak jezdí tento bílý kousek z roku 2020?
Úvod a cena
Model GLE patří mezi největší SUV od Mercedesu. Nad ním je už jen GLS a legendární G. Jedná se o přímou konkurenci pro BMW X5, Audi Q7 či Volkswagen Touareg. Dnes testovaný kus nám zapůjčila Mototechna, která má ve své nabídce podobných luxusních SUV desítky. Tento bílý fešák najel 109 tisíc kilometrů a mimo pár kosmetických oděrek z běžného provozu je v hezkém stavu. Prodejní cena v době testování činí 1,3 milionu. V roce 2020 jste tuto verzi se silnějším dieselem 400d mohli pořídit bez příplatků za cca 1,9 milionu, avšak námi testovaný kousek měl výbavu podstatně štědřejší, než nabídlo základní provedení, takže se cenovka vyšplhala o několik set tisíc výše.
Exteriér
Vzhled GLE je jednoduše fantastický – působí charismaticky, nadčasově a reprezentativně. Přední LED světlomety mezi sebou mají tradiční masku, která dodává vozu nezaměnitelný šmrnc. Na voze jsou 20 palcová kola, která jsou sice velká, ale vizuálně by na něm lépe vypadaly „jednadvacítky“. Zadní část je také velmi povedená a nechybí ani mohutný C sloupek, který navazuje na předchozí generace s označením ML, pro které byl tento prvek charakteristický. Vyzdvihnout je nutno také výbornou aerodynamiku – součinitel odporu vzduchu jen 0,29.
Rozměry: 4 924/1 947/1 772/2995 mm (délka, šířka, výška, rozvor)
Hmotnost: 2265 kg
Interiér
Uvnitř na vás ihned dýchne ta správná atmosféra. Sedí se zde opravdu vysoko, z vozu je dobře vidět ven a obklopí vás velice kvalitní materiály. Na rozdíl od Audi Q7 jsou zde použité materiály o úroveň výš.
Za mě osobně se jedná o jeden z nejhezčích interiérů – čtyři výdechy klimatizace, dveřní výplně s ovládáním sedadel, displeje hezky zakomponované do palubní desky, podsvícená madla na středovém tunelu a krásný volant, to jsou zde hlavní trumfy. Sedadla jsou komfortní, ale postrádají boční vedení v oblasti boků i stehen, což má v kombinaci s kůží za následek to, že v nich moc nedržím.
Novinkou je zde infotaintment MBUX a dvojice 12,3 palcových displejů. Displeje mají krásnou grafiku i rozlišení, ale u takto prémiového auta bych si představoval o něco rychlejší reakce. Ovládat jej můžete hlasem, což zde celkem dobře funguje – komfortně si tak nastavíte navigaci, teplotu a mnoho dalšího. Další možností je ovládat infotainment přímo na dotykové obrazovce, využít touchpad a nebo dotykové plošky na volantu. Těch možností je zde opravdu mnoho a ačkoliv si na systém jako takový budete asi chvíli zvykat, po týdnu už vám to bude připadat velice intuitivní. Levou ploškou na volantu ovládáte obrazovku vlevo, pravou ploškou zase tu vpravo.
Proti předchozí generaci je uvnitř podstatně více místa. To je dáno především vnějšími rozměry. Vpředu ani vzadu rozhodně nebudete trpět nedostatkem prostoru a stěžovat si nemohu ani na solidní porci odkládacích prostorů. Zadní pasažéři mají tolik místa na nohy, že se tam naprosto bez problému vejde basa piv, která tam padne jako ulitá.
Zavazadlový prostor je rovněž prostorný a praktický. Jeho objem činí 630 litrů, po sklopení zadních sedadel až 2055 litrů. Nebude problém odstěhovat nějakou skříň či ve voze přenocovat.
Jízda
Hned v úvodu zmíním, že jsem měl celkem velká očekávání – luxusní SUV od Mercedesu, vzduchový podvozek, adaptivní tlumiče a „malá“ 20 palcová kola na pneumatice s poměrně vysokým bočním profilem. To zní jako recept na jasný úspěch a vlastně ve většině situacích je. Většina lidí bude z podvozku nadšená – auto připomíná parník, který pluje po vozovce nenuceně a houpavou jízdou v komfortním nastavením vás ukolíbává. Jenže potom přijde rozbitý úsek, kde jsou příčné a další ostré nerovnosti a s těmi už si GLE tolik nerozumí. Přidejte k tomu ještě houpavou okresku či zborcenou bočnici, kterou na úzkých okreskách musíte díky šířce vozu projet a vlastně to tak relaxační jízda není. Komfort tedy velmi dobrý, ale vzhledem k pořizovací ceně určitě ne dokonalý.
Fantastickým zlepšovákem, který nebudete chtít servisovat, je řiditelná zadní náprava, která při pomalé jízdě natočí kola o pár stupňů do druhého směru, než kola přední, čímž se otočíte téměř kdekoliv. Připomíná mi to dobu, kdy Mercedesy v devadesátých letech měly rejd 45 stupňů. Při vyšší rychlosti se zadní kola natáčí ve stejném směru, jako ta přední, díky čemuž auto lépe a ochotněji zatočí. Při rychlejší jízdě však pocítíte vysokou hmotnost, nulové boční vedení, vysoké těžiště a velmi rychle toho necháte. GLE svižnou jízdu s přimhouřeným okem umí, ale nebudete si ji užívat. Audi Q7 s komunikativnějším řízením a podstatně nižší hmotností je z pohledu jízdy zdařilejší a to samé platí i o pohonu 4x4, kde je quattro nepřekonané. Velmi povedené je odhlučnění, které dokonale maskuje rychlost – ve 140 km/h máte pocit, jako když jedete 100.
Motor
Srdcem vozu je silný řadový šestiválec, který se sem perfektně hodí. Nabízí vysoký výkon 243 kW a ani krouťák není pozadu – 700 Nm. Odhlučnění motoru je solidní, avšak o motoru při zátahu víte. Pro mě osobně je to plus. Byť se jedná o diesel, tak má ten typický mohutný zvuk, který se mi líbí. Reakce na plyn? Velmi dobrá. Dynamika? Taktéž – akcelerace na stovku zabere jen 5,8 vteřin a maximální rychlost činí 240 km/h. Spolupráce s devítistupňovým automatem je hezky hladká a jeho reakce jsou rychlé, zde je vše, jak má být. Proti nedávno testované Audi Q7 s naftovým třílitrem 50 TDI o výkonu 210 kW je Mercedes rychlejší, ale cca o litr žíznivější. Když jsem si auto přebíral, tak v palubním počítači svítila dlouhodobá spotřeba za posledních 86 tisíc kilometrů 6,6 litru při průměrné rychlosti 54 km/h, což je úctyhodná číslice. Předchozí majitel však musel jezdit převážně okresky, kde se opravdu dá jezdit pod sedmi litry, nicméně na dálnici si vůz nárokuje dle tempa 8 – 9 litrů a ve městě 9 – 11 litrů. Škoda, že je zde jen 65 litrová nádrž.
Závěr
GLE je skvěle vypadající SUV, ve kterém se budete cítit výjimečně. Interiér je moderní, prostorný, luxusní a výbava vás bude rozmazlovat. Motorizace 400d propůjčuje i takto velkému a těžkému autu vynikající dynamiku. Není sice nejúspornější, ale kdo by to u takového auta prožíval, že. Největší slabinou je lehká nervozita podvozku v momentě, kdy potkáte rozbitou a zároveň houpavou či nerovnou silnici. Není to nic markantního, ale z jízdního pohledu mě více zaujala nedávno testovaná Audi Q7, která mimochodem nabídne i více prostoru uvnitř, nižší spotřebu, větší nádrž a sofistikovanější pohon všech kol.
Na druhou stranu Audi proti Mercedesu dost zaostává v interiéru (kvalita materiálů, ovládání, zastaralost), nabízí o něco slabší dynamiku a z pohledu designu u mě rovněž vyhrává tento sympatický medvěd. Mercedes-Benz GLE 400d si odváží 8/10 bodů.
Plusy
Design
Moderní interiér
Kvalita materiálů
Dvě obrazovky uvnitř
Více možností ovládání vozu
Prostornost
Rejd
Motor
Převodovka
Výhled z vozu
Minusy
Nervozita na rozbité silnici
Nekomunikativní řízení
Vysoká hmotnost a těžiště
Menší nádrž a vyšší spotřeba
