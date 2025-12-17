Škoda Octavia 2.0 TSI 4x4 Exclusive Selection – nenápadná rychlovka, kterou si oblíbíte

Věděli jste, že čtyřkovou Octavii můžete mít s dvoulitrovým benzínovým motorem o výkonu 150 kW a pohonem 4x4? Že ne? Buďte v klidu, v nabídce je tato motorizace poměrně čerstvě, ale dnes ji pořádně proklepneme. Pokud chcete do Octavie kultivovaný benzínový motor a zároveň příjemnou dynamiku, měli byste tento agregát zvážit. Dvoulitr 2,0 TDI o výkonu 110 kW je „traktoroidní“ motor s tupou reakcí na plyn a vedle patnáctistovky 1,5 TSI o stejném výkonu příliš nedává smysl – rozdíl cca jednoho litru ve spotřebě je zanedbatelný. Dnes testovaný benzínový dvoulitr povznesl Octavii na zcela novou úroveň, co ale spotřeba a cena?
Exteriér
Octavia čtvrté generace i po letech vypadá moderně a neokoukaně, což je vzhledem k jejímu masovému rozšíření na našich silnicích docela překvapivé. Přední část vozu působí dynamicky díky ostře tvarovaným LED Matrix světlometům, které nabízejí skvělou svítivost. Při pohledu z boku upoutá svažující se záď, která sice může působit méně prakticky, ale uvnitř nijak výrazně neubírá na prostornosti. Testovaný vůz byl vybaven elegantními 18 palcovými disky obutými na pneumatikách o rozměru 225/45 R18. Zadní partie pak zdobí úzká LED světla s animovanými směrovkami.
Rozměry: 4698 / 1829 / 1485 / 2676 mm (délka, šířka, výška, rozvor)
Hmotnost: 1537 kg
Interiér
Výbava Exclusive Selection nabízí v základu TOP ergonomická sedadla s masážní funkcí, vyhříváním a elektrickým ovládáním. Nabízejí velmi dobrý komfort a příjemnou pozici za volantem, která je podpořena širokým rozsahem posuvu volantu a loketní opěrky. Ostatní automobilky by si zde mohli brát příklad.
Největší novinkou u modernizované Octavie je 13 palcový infotainment, který je velkým krokem kupředu. První čtyřkové Octavie měly nevzhledný displej s tlustým rámečkem, což už dnes působí dost archaicky. Zlepšilo se i rozlišení, rychlost a intuitivnost. Kvalita materiálů je na stejné úrovni, jako u starší verze. Objevují se zde tvrdší plasty v oblasti středového tunelu a pod bočními okny, ale jinak je to v pořádku. Škoda, že u vrcholných verzí (RS / Exclusive Selection) nejsou tyto dvě místa na lepší úrovni. U nižších výbav bych k materiálům neměl výhrady.
Velkou pochvalu si zaslouží prostornost – místa je dostatek vpředu i vzadu. Se svou výškou 185 cm jsem neměl problém ani vyšší cestující na zadních sedadlech nemají problém.
Odkládacích prostorů je v kabině dostatek a zavazadlový prostor nabídne velmi slušných 600 litrů.
Jízda
Podvozek bez adaptivních tlumičů se snaží být primárně komfortní, což je dobře, ale 18 palcová kola mu to při přejezdu větších nerovností občas trochu kazí, ale proti slabším motorizacím je to stále díky víceprvkové zadní nápravě znatelně lepší – kola mají lepší kontakt s vozovkou a celkově působí Octavia dospěleji. Octavia je vlivem měkčího nastavení tlumičů v zatáčkách trochu plavnější, ale nejedná se o nic hrozného, co by posádku obtěžovalo.
Pomineme-li nějaké ty náklony v zatáčkách, tak je nutno říci, že tato Octavia navzdory vyšší hmotnosti o 72 kg oproti TDI opravdu velmi hezky zatáčí. Je to dáno již zmíněnou přítomností víceprvkové zadní nápravy, kterou u Octavie najdete pouze v této motorizaci a u RS. Nedotáčivost přichází i na zimním obutí a teplotách jen lehce nad 0 °C překvapivě pozdě. Pohon 4x4 je zde vylepšen – zadní náprava se nepřipojuje až v moment proklouznutí předních kol, ale dokáže se zapojit do hry o něco dříve, což ji činí schopnější, než kdy dříve.
Co by však mohlo být lepší, je odhlučnění. Na dálnici do kabiny proniká hluk od kol, což je tedy trochu dáno i zimním obutím. Pochvalu naopak zaslouží přesné řízení, které je sice lehčí, ale to řeší individuální či sportovní režim. A málem bych zapomněl... poslední pochvalu zaslouží naladění sportovního režimu, který motor nedrží ve zbytečně vysokých otáčkách a díky solidní porci točivého momentu dokáže hezky zrychlovat už okolo 2500 otáček a nekazit tak akustický komfort na palubě. Reakce na plynový pedál je v tomto režimu na poměry dnešních aut této třídy špičková, po přepnutí do normálního režimu stále nadprůměrná.
Motor
Jak již bylo řečeno – o pohon se stará benzínový dvoulitr (2,0 TSI) o výkonu 150 kW, kroutící moment činí 320 Nm. Motor je spojen s automatickou převodovkou DSG (DQ381), který disponuje mokrými spojkami, což jej činí odolnější a jízdně příjemnější, než nabízí slabší benzinový agregát 1,5 TSI. Kultivovanost i odhlučnění? Velmi dobré! Proti dieselu v zimě také dříve topí a díky vyššímu výkonu a kroutícímu momentu je jízda i dostatečně pružná.
V kombinaci s hezkou odezvou na plyn je to mimo verzi RS asi jediná Octavia, kterou bych si doma dokázal představit. Akcelerace z místa na 100 km/h zabere jen 6,6 vteřin (pouze o dve desetiny více než Octavia RS) a maximální rychlost činí 228 km/h.
Nemohu si pomoct a trochu odbočím - motor VW EA888 čtvrté generace můžeme znát i z jiných koncernových vozů, například z Golfu GTI / R či Cupry Leon / Formentor VZ, kde je naladěn na 245 kW. Ten má sice jiné turbo a další komponenty, ale základ je stejný. Velmi snadno z této Octavie pomocí software úpravy uděláte solidního „sleepera“, který bude díky pohonu 4x4 na kluzké vozovce rychlejší, než aktuální Octavia RS.
Jak je na tom spotřeba? Pro připomenutí – u modernizované Octavie Combi 1,5 TSI mHEV jsme kombinovaně jezdili za 5,3 litrů. Letos jsme rovněž otestovali verzi liftback s motorem 2,0 TDI, který jezdil kombinované za 4,8 litrů. Zde jsou hodnoty, které jsme při stejném jízdním stylu naměřili s dvoulitrovým TSI:
Město: 7 - 8 litrů / 100 km
Kombinovaná: 7 l
Dálničních 130 km/h: 7,2 l
Okresky: 6 l
Cena
Základ nabídky tvoří výbava Essence s benzínovým čtyřválcem 1,5 TSI o výkonu 85 kW. Za takovou Octavii zaplatíte 610 tisíc. Nám se však v testu objevila podstatně lépe vybavená Exclusive Selection, která stojí od 890 tisíc (1,5 TSI 110 kW, manuál, příplatek za automat činí 20 tisíc), diesel 2,0 TDI pak stojí od 960 tisíc. S naším motorem 2,0 TSI přijde na 1 109 900 Kč, s příplatky se dostáváme cca na 1,2 milionu. To sice na Octavii není vůbec málo, ale má opravdu skvělý motor, čtyřkolku, automat DSG DQ381 s mokrými spojkami, víceprvkovou zadní nápravu a bohatou výbavu.
Závěr
Chcete čtyřkolku? Tak plaťte – tak by se s nadsázkou dala nazvat prodejní taktika u této Octavie. Je to totiž pouze jedna jediná motorizace, která pohon všech kol nabídne a Škodovka si ji nechá řádně zaplatit. I v horší výbavě Top Selection za ní zaplatíte přes milion a to už opravdu není málo. Na druhou stranu se jedná o nejlépe jezdící Octavii, kterou si mimo sportovnější RS můžete pořídit.
Podvozek s víceprvkovou nápravou nabízí solidní komfort, ale i velmi dobrou stabilitu v zatáčkách. Silný a pružný motor zajistí odpovídající dynamiku. Převodovka s mokrými spojkami vydrží podstatně více, než ta, která se dává třeba do slabší patnáctistovky (1,5 TSI) a má hladší rozjezdy. Reakce na plyn je u dvoulitrového benzínu také podstatně lepší. Negativa? Spotřeba je o nějaké dva litry vyšší, proti dvoulitrovému dieselu (2,0 TDI) přičtěte ještě půl litru. Potřebujete-li pohon 4x4, tak budete z této Octavie nadšení, jezdí opravdu parádně, ale já osobně bych raději sáhl po ještě silnější verzi RS s pohonem předních kol. Jízda s ní je zábavnější a stojí o 50 tisíc méně. Škoda Octavia 2,0 TSI 4x4 Exclusive Selection si odváží 8/10 bodů.
Plusy
Atraktivní design
Povedený infotainment
Špičková pozice za volantem
Fantastická dynamika
Praktičnost
Komfortní sedadla
Hezká výbava
Velmi hezky zatáčí
Solidní jízdní komfort
Víceprvková zadní náprava
DSG s mokrými spojkami
Minusy
Lacinější místa v interiéru
Vysoká pořizovací cena
Vyšší spotřeba
