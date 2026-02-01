DS N°4 Jules Verne Hybrid – jízda, klady a zápory + finální verdikt – 2. část

V pokračování našeho dlouhodobého testu se vrhneme na to, jak „čtyřka“ po faceliftu jezdí a zda-li je motor důstojnou volbou do takto charismatického vozu s krásným interiérem. Nechybí ani nějaké ty vady na kráse a finální hodnocení.
Motor
Pod kapotou testované verze pracuje hybridní pohon s výkonem 145 koní, kombinující přeplňovaný tříválec o objemu 1,2 litru a elektromotor integrovaný do šestistupňové dvouspojkové převodovky. Jde o stejnou techniku, jakou známe z původní DS 4 i dalších modelů koncernu Stellantis. Stále tedy platí, že projev pohonného ústrojí za studena není nic moc. Studený tříválec vibruje, převodovka občas cukne a celek působí trochu neuhlazeně. Po zahřátí se situace zlepší, ale první kilometry neodpovídají prémiovému image auta. Spotřeba? V městském režimu jsme se pohybovali kolem 6 litrů/100 km, okresky zvládne o litr úsporněji a při dálničních 130 km/h si nárokuje necelých 7.
Jízda
DS N°4 je naladěna primárně komfortně – podvozek filtruje nerovnosti velmi dobře, auto je tiché a na dlouhých trasách příjemné. Problém nastává v náročnějších podmínkách. Testovali jsme vůz v období silných mrazů, sněhu a ledovky a právě tady se ukázaly limity. Auto stojí na úzkých pneumatikách, které ztrácí trakci poměrně brzy. V kombinaci s přeposilovaným řízením bez zpětné vazby je obtížné odhadnout, co se děje pod koly. V běžných je to sice lepší, ale to nemění nic na tom, že to řízení se nepovedlo.
Závěr
DS N°4 je objektivně dobré auto, které nabízí krásný interiér, komfortní jízdu a originální vzhled. Ve srovnání se starší DS 4 ale nepřináší žádnou zásadní technickou revoluci. Jezdí stejně, působí stejně a negativa zůstala, což je škoda. Kdyby tu byl čtyřválcový benzínový motor, lepší řízení a lepší obutí, neměl bych prakticky výhrady. Pozitivní změnou je však cena. DS N°4 Hybrid v edici Jules Verne je dnes dostupnější než loňská Edition France, a to při zachování velmi podobné výbavy. DS N°4 Jules Verne Hybrid si odváží 8/10 bodů.
Plusy
Nižší cena než u předchozí DS 4
Krásný a kvalitně zpracovaný interiér
Originální design a edice Jules Verne
Komfortní podvozek
Solidní infotainment
Odhlučnění
Minusy
Přeposilované řízení bez zpětné vazby
Nejisté chování na kluzké vozovce
Hrubší projev motoru a cukání převodovky za studena
Nefunkční hlasové ovládání oproti starší verzi
V pokračování našeho dlouhodobého testu se vrhneme na to, jak „čtyřka“ po faceliftu jezdí a zda-li je motor důstojnou volbou do takto charismatického vozu s krásným interiérem. Nechybí ani nějaké ty vady na kráse a finální hodnocení.
Praha zpřísnila pravidla parkování pro elektromobily a plug‑in hybridy. Zvýhodnění zůstává pouze rezidentům s čistě elektrickým nebo vodíkovým pohonem, zatímco ostatní – včetně firem a živnostníků bez pražského sídla – platí plnou cenu i za svá elektrická vozidla. Parkování i dobíjení však mohou firmy vyřídit jedinou Energokartou v aplikaci, která zároveň umožňuje plug‑in hybridům pohodlně zaplatit i tankování.
DS Automobiles patří mezi značky, které se nebojí jít vlastní cestou. Místo honby za objemy sází na emoce, design a francouzskou eleganci. Model DS 4 byl toho dobrým důkazem – stylový hatchback s prémiovými ambicemi, který se snažil nabídnout alternativu k německé konkurenci. Nyní přichází jeho modernizovaná verze, nově pojmenovaná DS N°4, a spolu s ní i zajímavý paradox - auto je v zásadě stejné, ale levnější než kdy dřív.