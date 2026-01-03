Vyrazili jsme s Kodiaqem 2,0 TDI 4x4 na hory – jak se osvědčil?

Na lyžování do Alp jezdí kde kdo. My jsme si pro zimní dovolenou vybrali český rodinný ideál v podobě nové Škody Kodiaq. Jeli jsme ve 4 lidech do přibližně 400 km vzdáleného Rakouska. Bohužel sněhu příliš nebylo, takže jsme neměli prostor otestovat pohon všech kol. S jakou spotřebou to plně naložený Kodiaq zvládl?
Balení
Lyže vozíme vždy uvnitř, takže ani tento rok nebyl výjimkou. Středový otvor pohodlně pojme 4 páry lyží včetně hůlek. Vše je ve speciálním vaku, který se pomocí gumových popruhů uchytí do ocelových ok, které jsou v zavazadelníku. Na to přišly 4 páry bot, 4 tašky pro oblečení, helmy, jídlo a samozřejmě pivo. Ačkoliv je Kodiaq znám pro svou prostornost, musím říct, že to bylo jen tak tak, abychom vše naskládali pod roletu. Je zde dvojité dno, ale díky připlacené rezervě je spodní část dost mělká, takže se toho tam moc nevejde a prostor zůstává těžko využitelný.
Cesta
Vyrazili jsme v pátek odpoledne, takže chvíli trvalo, než jsme se vymotali z Prahy, ale po chvilce jsme již byli na Strakonické, odkud už se jelo krásně. Cesta po Česku je už z většiny po dálnici, takže to krásně utíká a za pár hodin jsme již na hranicích.
Kupujeme dálniční známku a pokračujeme po rakouských okreskách a dálnicích, které vedou skrz tunely, kde je to vyloženě na usnutí. Několik desítek kilometrových úseků, kde je omezená rychlost a nic se neděje. Pozitivní dopad to má na spotřebu, která po příjezdu do cíle ukazovala 6,1 litrů / 100 km. Ujeli jsme 416 km a cesta trvala lehce přes 5 hodin. Cesta domů trvala o 20 minut kratší dobu a spotřeba činila 5,9 litrů / 100 km. Tempo bylo běžné – nebyli jsme brzdou provozu, ale ani jsme neporušovali dopravní předpisy. V Česku jsme jeli po dálnici tachometrových 140.
Co nám vadí
Už ve městě mě trochu zklamala 360° kamera, která ukazuje úplně něco jiného, než je ve skutečnosti. Zde jsem zaparkoval na prostředek parkovacího místa, od bílé čáry k pneumatice vozu bylo dobrých 20 cm, ale podívejte se, co ukazovala kamera. Další minus je absence ostřiku zadní kamery.
Další minus je mdlá reakce na plyn a nijak oslnivá dynamika. Jakmile potřebujete na okresce bezpečně předjet kamion, budete to muset plánovat dostatečně dlouho dopředu. Není to samozřejmě žádná tragédie, ale s nedávno testovanou Octavií 2.0 TSI 150 kW by to byla otázka chvilky.
Poslední minus se line ke kvalitě zpracování interiéru a sedadel ve srovnání s levnějším Superbem. Čekal bych, že Kodiaq bude na stejné úrovni, jako Superb, ale není tomu tak. Použité materiály jsou slabší a to samé platí i o sedadlech. Superb je má pohodlnější vpředu (nabídne proti Kodiaqu i podelně stavitelné hlavové opěrky), ale hlavně vzadu.
Závěr
Nový Kodiaq dokázal, že je povedeným univerzálním SUV, které se zavděčí širokému spektru zákazníků. Určitě ale není bezchybný. Ty drobné chyby je ale možné v rámci faceliftu odstranit. Ty důležité aspekty jsou však v pořádku – široká nabídka motorů, bohatá výbava, nízká spotřeba u testované motorizace, slušné odhlučnění a komfortní podvozek (adaptivní tlumiče a 19 palcová kola). Škoda Kodiaq 2,0 TDI 4x4 142 kW Exclusive Selection si odváží 8/10 bodů.
