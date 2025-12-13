Škoda Kamiq 1,5 TSI Monte Carlo – jeden z nejlepších crossoverů na trhu

Tento oblíbený městský crossover prošel v loňském roce spolu se Scalou drobnou omlazovací kúrou. Dnes se zaměříme na Kamiq a to hned v nejvyšší výbavě Monte Carlo. Proti svým konkurentům boduje vnitřní prostorností, snadným ovládáním a také nízkou spotřebou. Vše má ovšem svou cenu, která v tomto případě není zrovna nízká. Otázka tedy zní, zda-li není lepší volbou Scala, která je ve stejné výbavě a motorizaci levnější.
Úvod a ceny
Modernizace nepřinesla žádnou velkou revoluci, jde spíš o několik detailů, které odstranily drobné neduhy. Já osobně nejvíce ocenil lehce pozměněný panel klimatizace, kde nyní přibylo tlačítko na ovládání intenzity ventilátoru, což se před faceliftem ovládalo v dotykovém infotainmentu.
Lehce přepracovaná je přední maska, světlomety a nárazník. Uvnitř je standardem virtuální kokpit a na přání lze také mít bezdrátové nabíjení telefonu s pogumovanou podložkou a chlazením. Další novinkou je možnost LED Matrix světel, které zde máme. Základním výbavovým stupněm je Selection, lepším Top Selection a vrcholem je naše Monte Carlo. Aktuálně jsou v nabídce ještě dvě akční verze Dynamic a Classic.
Motorizace jsou zde tři – základní litrový tříválec 1,0 TSI 70 kW s pětistupňovým manuálem, silnější verze stejného motoru o výkonu 85 kW a poté námi testovaný čtyřválec 1,5 TSI 110 kW. Co se týče cen, tak základ přijde na 495 tisíc. My zde máme nejvyšší výbavu se nejsilnějším motorem a automatem DSG, což vychází bez příplatků na 685 tisíc. Testovaný kus měl ovšem ještě pár věcí navíc – metalízu, adaptivní tempomat, paket Navi (větší navi + virtuální kokpit + virtuální asistentka Laura) a City premium (automatické parkování, kamera, el.kufr, volič jízdních režimů atd.), takže se cena vyhoupla až na 786 tis.
Exteriér
Design je nadčasový a ve verzi Monte Carlo rozhodně zaujme. Přední část je odvážná, což mají za následek dvojité světlomety, přičemž ty hlavní jsou dole a vrchní část je denní svícení. Jedná se o LED Matrix světla, která svítí fantasticky. Kombinace modré metalízy s černou maskou, zrcátky, disky, střechou a dalšími doplňky vypadá opravdu skvěle. Zadní část je o něco umírněnější, nicméně i ta se povedla a celkově se takto naspecifikovaný Kamiq řadí k nejlépe vypadajícím crossoverům.
Rozměry: 4241/1793/1562/2639 mm (délka, šířka, výška, rozvor)
Hmotnost: 1289 kg
Interiér
Uvnitř je potřeba vyzdvihnout opravdu povedená sedadla, která mají výrazné boční vedení a cestuje se v nich velmi dobře. Problém by mohli mít mohutnější jedinci, ale já se svými 80 kg sem zapadnu úplně skvěle.
Pozici za volantem také není co vytknout – sedí se hezky nízko, volant je stavitelný ve velikém rozsahu a nechybí ani podélně polohovatelná loketní opěrka. Ovládání je díky modernizaci o chlup lepší a to především díky rozšíření panelu klimatizace o možnost ovládat ventilátor tlačítkem. Celkově je infotainment povedený, nabízí logické uspořádání a neurazí ani rychlostí odezvy či rozlišením zpětné kamery.
Prostornost v kabině je proti ostatním crossoverům nadprůměrná a bez problému se sem vejdou čtyři vzrostlí dospělí. Nouze není ani o odkládací prostory, kterých je vpředu dost, vzadu už méně.
Zpracování interiéru je velice slušné, byť jsou místy i lacině působící tvrdší plasty. Zavazadlový prostor pojme 400 litrů nákladu.
Jízda
Jízdní komfort je i přes „sportovní look“ solidní a určitě bych doporučil na voze nechat tyto hezké 17 palcové disky a zapomenout na větší. Běžné výmoly zvládá obstojně, byť doprovázené lehkým bouchnutím. Rozhodí ho jen ostřejší příčné nerovnosti či velké díry, kdy umí trochu odskakovat a dává o povrchu pod vámi vědět o něco více.
Celkově je to však velice dobrý kompromis mezi slušným pohodlím a jistotou v zatáčkách, která zde je. Díky nízké hmotnosti je Kamiq překvapivě obratným parťákem v zatáčkách, kde se s ním dá jet i svižnějším tempem. Slušné je i odhlučnění při dálniční rychlosti. Co mě však lehce zklamalo, tak bylo přeposilované řízení, což se dá vylepšit individuálním jízdním režimem, kde si můžete navolit sportovní řízení, ale zachovat normální pohon, aby se motor zbytečně nevytáčel a nezvyšovala se tak spotřeba, jako v předdefinovaném sportovním režimu.
Motor
Pod kapotou je čtyřválec 1.5 TSI, který dobře známe. Jde o základní jednotku například v Kodiaqu. Dále se objevuje v modelech Scala, Octavia či Karoq. Zatímco v Kodiaqu se nedá hovořit o kdovíjaké dynamice či pružnosti, tak v lehkém Kamiqu to funguje skvěle. Zátah je velmi dobrý, kultivovanost rovněž a odměnou za to je skvělá spotřeba. Motor je tedy tichý, výkonný a úsporný. Zkrátka ideální kombinace. Výkon jednotky činí 110 kW a 250 Nm. Zrychlení na stovku trvá jen 8,3 sekund a maximální rychlost je dle výrobce 213 km/h. Automatická převodovka neurazí, ale ani nenadchne. Co však potěší, je spotřeba a to i navzdory tomu, že zde není žádná elektrifikace. Po městě zvládá jezdit za 5,5 – 6,5 litrů, okresku zvládne při troše snahy za 5 litrů a na dálnici si řekne o 6,5 – 7 litrů.
Závěr
Mezi crossovery je Kamiq jednoznačně jedním z nejlepších. Z jízdního pohledu a velikosti kufru jej trumfne asi jen Puma, ale co se týče uživatelské přívětivosti a prostornosti v kabině, má Škodovka jasně navrch.
Kamiq je univerzální auto, které je čiperné, úsporné a šmrncovní. Cenovka sice není zrovna nízká, ale taková je zkrátka doba, ve srovnání s konkurenty to žádný přestřel není. Já osobně bych však sáhl po Scale, která je sice ve stejné výbavě a motorizaci jen o 25 tisíc levnější, ale je prostornější, úspornější, svižnější, komfortnější a za mě osobně i hezčí.
Nejedná se však o veliké rozdíly, takže pokud se vám Kamiq líbí více, určitě s ním neuděláte chybu. Škoda Kamiq 1,5 TSI DSG Monte Carlo si právem zaslouží 8/10 bodů.
Plusy
Líbivý design
Bohatá výbava
Skvělá sedadla
Jednoduché ovládání
Nízká hmotnost
Prostornost
Jízdní vlastnosti
Nízká spotřeba
Dynamika
LED Matrix světla
Minusy
Cenovka
Proti Scale je téměř ve všem o chlup horší
Přeposilované řízení
