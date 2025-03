Co přinesla modernizace?

Facelift modelu Škoda Scala přinesl několik vylepšení v designu, technologiích a výbavě. Mezi hlavní změny patří přepracovaná přední maska, upravený nárazník a nová přední světla, který nyní mohou být za příplatek i s technologií LED Matrix, které jsou fantastické. Změny se odehrály i uvnitř, o tom ale později.

Škoda Scala, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Kolik stojí?

Základní Scala Selection stojí s litrovým tříválcem 1,0 TSI (70 kW) solidních 459 tisíc korun. To sice není úplně málo, ale dostanete prostorný vůz se slušnou dynamikou a poměrně hezkou výbavou – klimatizace, vyhřívaná sedadla vpředu, parkovací senzory vzadu, virtuální kokpit apod. Mnohem zajímavější je však aktuálně limitovaná edice 130 Let, která stojí 449 tisíc a dostanete navíc litá 16 palcová kola, bezdrátové zrcadlení telefonu, parkovací kameru a metalízu.

My v testu však máme edici Drive, která již v nabídce není, nicméně jedná se o podobnou nabídku, jako je zmíněná verze 130 Let. Když dáme do konfigurátoru tuto verzi se silnějším motorem 1,0 TSI 85 kW, který zde máme a zaklikneme verzi 130 Let Premium, dostaneme se na 510 tisíc. I po přidání nějakých příplatků za navigaci či LED Matrix světla, máme cenu kolem 550 tisíc, ale to už se dostáváme do teritoria šmrncovnější výbavy Monte Carlo, která na 560 tisících startuje.

Škoda Scala, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Modernizovaná Scala neztratila nic ze své elegance. Designové změny jsou spíše minimalističtějšího rázu – přepracovaná přední maska, upravený nárazník a lehce pozměněná grafika zadních světel. Testovaná verze Drive disponuje černými detaily (maska, lišty, zrcátka atd.), které dodávají vozu dynamičtější vzhled, ale jako celek stále zůstává umírněná a decentní. Proporce jsou vyvážené a Scala působí kompaktně i díky chytrému designu zadní části, kde dominuje prodloužené zadní sklo a decentní spoiler.

Rozměry: 4362/1793/1471/2636 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1216 kg

Škoda Scala, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Vnitřek Scaly byl omlazen primárně zavedením nového infotainmentu s rychlejší odezvou. Standardní výbava nyní zahrnuje 8" digitální přístrojový štít a 8" centrální displej s bezdrátovou podporou Apple CarPlay a Android Auto. Vyšší výbavy nabízejí 10" digitální přístrojový štít a 9" centrální displej s navigací. Nově je k dispozici také dvouzónová klimatizace s přepracovaným ovládacím panelem. Mezi další vylepšení patří možnost objednání virtuálního pedálu pro elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru a přidání dvou USB-C portů pro zadní sedadla s nabíjecím výkonem 45 W, schopných napájet i notebooky. Prostor pro bezdrátové nabíjení telefonu byl vylepšen na výkon 15 W a nyní obsahuje funkční chlazení.

Škoda Scala, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Sedadla poskytují výrazné boční vedení a skvěle drží tělo v zatáčkách, jsou ale i pohodlná. Sedět se dá hezky nízko a pozici za volantem není co vytknout. Vše je hezky po ruce a ačkoliv se zde objevují i tvrdší plasty, rozhodně to ve voze této kategorie neuráží. Potěší sportovní tříramenný volant, který skvěle padne do ruky. Otravné pípání při překročení povolené rychlosti se vypíná pomocí tlačítek na volantu na pár kliknutí a celkově se mi líbí i oddělené ovládání klimatizace a další tlačítka u klasické ruční brzdy (vypnutí Start Stop, volič jízdních režimů apod.).

Škoda Scala, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostoru vpředu i vzadu je dostatek. Sednu-li si sám za sebe (měřím 185 cm), tak mi vzadu zbývá před koleny cca 10 cm prostoru a rezerva je i nad hlavou. Situace se nemění ani v případě množství úložných prostorů, kterých je zde dost. Největším trumfem Scaly je však prostorný zavazadlový prostor, jehož objem činí 467 litrů, Golf nabídne jen 380 litrů.

Jízda

Škoda Scala vždycky bodovala nízkou hmotností a tak akorát naladěným podvozkem, který je dostatečně komfortní, ale zároveň potěší i v zatáčkách, kde je auto krásně stabilní a předvídatelné. Pokud je pro vás komfort důležitější a svižnou jízdu nepreferujete, určitě zvolte 16 palcové disky. My máme na voze obuté o palec větší kola a na opravdu rozbitých silnicích ostré výmoly větší kola zvládají hůř. Často se odspodu ozývají tupé rány, což rozhodně nedělá autu nejlépe.

Naladění není nijak zvlášť řidičské, což se projevuje přeposilovaným řízením a velmi silným posilovačem brzd, díky kterému stačí na brzdění opravdu jemná síla. Je zde sice volič jízdních režimů, ale ani v tom sportovním není řízení výrazně tužší. Jsou to však jen detaily, které trápí mě, ale cílová skupina to negativně vnímat pravděpodobně nebude.

Škoda Scala, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Pod kapotou pracuje tříválec 1.0 TSI s výkonem 85 kW. Vzhledem k lichému počtu válců potěší svou kultivovaností a celkově hezkým projevem. Nutno však podotknout, že do Golfa se již dává jako základní motor čtyřválec 1,5 TSI o podobném výkonu a ten působí dospěleji a rozhodně by bylo fajn ho dávat i do Scaly.

Škoda Scala, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor je spojen s šestistupňovou manuální převodovkou, která má přesné dráhy a práce s ní je příjemná. Na rozdíl od motoru 1.5 TSI o výkonu 110 kW se jedná o podstatně klidnější motorizaci zaměřenou primárně na úspornost a pohodovou jízdu. Dynamika není ohromující, ale pro běžné cestování naprosto dostačuje. Zrychlení z 0 na 100 km/h zvládne za 9,5 vteřin a maximální rychlost činí 202 km/h. Při jízdě po městě je motor pružný a ochotně reaguje na pokyny pravého pedálu. Je však nutné neposlouchat pomocníka řazení, který má tendence nechat vůz podtáčet. Co se spotřeby týče, tak počítejte po městě při klidné jízdě 6 – 7 litrů, okresky zvládne okolo 5 litrů a na dálnici si řekne kolem 7.

Škoda Scala, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Škoda Scala opět dokázala, že je vynikajícím autem, které si na nic nehraje a přitom má hodně co nabídnout. Na silnicích není přehnaně veliká, ale uvnitř nabídne překvapivě prostornou kabinu a velký kufr. Boduje rovněž jednoduchým ovládáním, nízkou hmotností a atraktivními jízdními vlastnostmi. Největším trumfem je však cena, která je proti Golfu podstatně níž, přitom nabídne snazší ovládání a větší kufr.

Jedná se o jednu z nejlepších Škodovek s fantastickým poměrem cena/výkon. Já osobně bych sice sáhl po čtyřválcovém motoru 1,5 TSI o výkonu 110 kW, ale pro klidnější řidiče, kteří jezdí spíše kratší trasy, bude levnější tříválec naprosto dostatečnou volbou. Škoda Scala 1,0 TSI Drive si odváží 8,5/10 bodů.

Škoda Scala, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Design

Praktičnost

Jednoduchost

Sedadla

Nízká hmotnost

Hezky zatáčí

Férová cenovka

Nízká spotřeba

Velký kufr

Snadné vypínání asistentů

Minusy

Přeposilované řízení a brzdy

Základní tříválec by mohl být nahrazen čtyřválci, jako u Golfu

Horší komfort na 17 palcových kolech