Test ojetiny BMW X3 xDrive20d – prémiové SUV, které si zamilujete

Minulý týden nám dělalo společnost velice příjemné SUV, které skvěle vypadá, výborně jezdí, má rozumný nájezd kilometrů a nestojí majlant. Potěší především řidiče, kteří si potrpí na špičkovou ergonomii, nízkou spotřebu a velmi dobré jízdní vlastnosti. Má to vůbec nějaký háček?
Úvod a ceny
Námi testovaná X3 byla do recenze zapůjčena společností Mototechna. Má najeto necelých 66 tisíc kilometrů a je z roku 2021, což je skvělá zpráva – nejsou zde tak otravní asistenti jako v nových autech a potěší i fakt, že zde ještě není uplatněno celodotykové ovládání. Cenovka tohoto kousku činí solidních 830 tisíc, což je vzhledem k hezké výbavě slušné. Vůz má tovární M paket, sportovní sedadla s dofukem bočnic a manuálním ovládáním, panoramatickou střechu, bezdrátové Car Play, automatickou třízónovou klimatizaci, prémiový audiosystém Harman/Kardon, vyhřívaný volant, head-up displej, virtuální kokpit, adaptivní tempomat, navigaci a mnoho dalšího. Jediné, co mi zde chybí je parkovací kamera.
Exteriér
Přední části dominují zamračené světlomety a tradiční „ledvinky“, které jsou zde tak akorát velké. Zadní část je subtilnější a skvěle působí koncovky výfuku po stranách. Líbí se mi tvar světel. Vyzdvihnout musím také 20 palcová kola a široké pneumatiky, které autu velmi sluší. Celkově je X3 velice povedená a nadčasová, za dobu testování jsem se nesetkal s nikým, komu by se nelíbila.
Rozměry: 4708 / 1891 / 1676 / 2864 mm (délka, šířka, výška, rozvor)
Hmotnost: 1840 kg (bez řidiče)
Interiér
Jednou z nejsilnějších stránek této X3 je rozhodně interiér. Sportovní sedadla s možností prodloužení sedáku a dofukem bočnic jsou skvělá. Sice nenabízí elektrické ovládání s pamětí, ale rozsah nastavení je velmi široký, takže si ideální pozici najde každý. Posed je vyšší, jak to u SUV bývá zvykem, výhled ven je prima a líbí se mi i veliká zrcátka.
Pochvalu si zaslouží také celkové zpracování – vše zde působí robustně, kvalitně a tak nějak prémiově. Jediným neduhem je občasné vrzání na nerovnostech, které je způsobeno pravděpodobně panoramatickou střechou.
Ergonomie? Špičková! Vše potřebné má řidič na dosah ruky, převládají zde klasické ovládací prvky namísto několika dotykových obrazovek a to se mi líbí. Skvělé je také tlačítko, které jedním stiskem vypne veškeré asistenty. Druhou možností je si je nakonfigurovat podle sebe a mít zapnuté jen ty, které chci. A skvělé je, že to nemusíte dělat při každém startu znovu a znovu, jednou nastavíte a poté už neřešíte, jak uklidňující. Chválím i volant s tlustým věncem, který se výborně drží a je i moc hezký.
Prostornost je na tom také velmi dobře. Vpředu ani vzadu nemám pocit, že bych potřeboval více místa.
Situace není jiná ani v kufru, který pojme solidních 550 litrů nákladu. Za mě osobně je to zcela ideální velikost v kategorii SUV.
Jízda
BMW vždy vynikala skvělými jízdními vlastnostmi a zde tomu není jinak. Podvozek i karoserie jsou sice trochu tužší, ale rozhodně není jízda nepohodlná a to i přes přítomnost 20 palcových kol. Do X3 jsme přesedli z nového Kodiaqu na 19 palcových kolech bez adaptivního podvozku a ten rozdíl je velký, samozřejmě ve prospěch BMW, které mimochodem také adaptivní tlumiče nemá. Při přejezdu nerovností je podvozek mnohem tišší a celkově je jízda komfortnější.
Jakmile potkáte zatáčky, tak je to úplně nejlepší. I přes to, že je to „obyčejné“ naftové SUV, tak zatáčí lépe, než spousta kombíků. Poháněná jsou zde všechna 4 kola, ale preferovaná je zadní náprava, což je na jízdě znát. Síla putuje dozadu a přední kola se mohou věnovat zatáčení. X3 má krásnou chuť jít do zatáček a i řízení je proti předchozím generacím BMW mnohem lepší, avšak stále by mohlo poskytovat o něco více zpětné vazby. Na druhou stranu je důležité, že je přesné a tak akorát tuhé. Pochvalu si zaslouží odhlučnění na dálnici, kdy máte při rychlostech kolem 160 km/h pocit, jako byste jeli 120. Výraznější aerodynamický svistot začíná až nad 180 km/h, takže není problém užívat si přejezdy Německa v hezky svižném tempu.
Motor
Pod kapotou pracuje naftový čtyřválec o objemu dvou litrů, který je hezky kultivovaný. V rámci testování se mi dokonce stalo, že si spolujezdec myslel, že je to benzínový motor. Jedná se o mild-hybrid, jehož přítomnost na jízdě 99% řidičů ani nepozná – pracuje samostatně a snižuje spotřebu paliva. Výkon této pohonné jednotky činí 140 kW a kroutící moment je rovných 400 Nm. Je to naprosto dostačující a ačkoliv by se sem perfektně hodil silnější šestiválec, i tento motor je důstojnou volbou pro většinu řidičů. Akcelerace z místa na 100 km/h zabere 7,9 vteřin a maximální rychlost činí 213 km/h.
Motor je spojen s 8 stupňovou automatickou převodovkou s hydrodynamickým meničem, která zajistí sametově hladké rozjezdy, spolehlivost a hladké řazení. Solidní je dokonce i reakce na plynový pedál, obzvláště pak proti utlumeným koncernovým autům s převodovkou DSG. Co se spotřeby týče, tak ta se při klidné jízda pohybuje kolem těchto čísel:
Město: 6,5 – 7,5 litrů / 100 km
Kombinovaná: 6,6
Dálničních 130 km/h: 6,8 l
Okresky: 5,5 – 6,2 l
Závěr
Asi už tušíte, že jsem si BMW X3 oblíbil a to i přesto, že nejsem fanoušek vozů typu SUV a to obzvláště s „nudným“ 4 válcovým dieselem, jenže tady to dává perfektní smysl. Auto je hezké, úsporné, tiché, dostatečně rychlé a překvapí svými jízdními schopnostmi. V zatáčkách s ním můžete jet překvapivě rychle v naprostém pohodlí, čemuž dopomáhají i sportovní sedadla, která skvěle drží tělo. Máte-li komfort jako prioritu, pořiďte si menší disky s vyšším profilem pneumatiky. Má to nějaký háček? Vlastně ani ne, jen pár opravdu drobností jako chybějící parkovací kamera či občasné povrzávání od skleněné střechy. Kdybyste mi řekli, ať si koupím rodinné SUV s nízkým nájezdem kolem 800 tisíc, dost pravděpodobně bych si šel právě pro tuto X3. BMW X3 xDrive20d si odváží 9/10 bodů.
Plusy
Design
Poměr cena/výkon
Ovládání
Ergonomie
Prostornost
Sedadla
Skvěle zatáčí
Odhlučnění
Spotřeba
Kultivovaný motor
Měničová převodovka
Minusy
Chybí parkovací kamera
Lehké vrzání od skleněné střechy
Na rozbité silnici trochu tužší jízda
Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto představila světu svůj nejnovější crossover, Škoda Epiq. Nejdostupnější elektrické auto značky se dosud ukazovalo pouze jako designová studie, nyní se ale Epiq představil v Mnichově po boku dalších koncernových kompaktních crossoverů koncernu Volkswagen. Přestože detaily ohledně výbavy a cen zůstávají tajemstvím, víme, že cena by měla začínat na částce kolem 600 000 Kč. Sériová výroba započne už příští rok.
Minulý týden nám dělalo společnost velice příjemné SUV, které skvěle vypadá, výborně jezdí, má rozumný nájezd kilometrů a nestojí majlant. Potěší především řidiče, kteří si potrpí na špičkovou ergonomii, nízkou spotřebu a velmi dobré jízdní vlastnosti. Má to vůbec nějaký háček?
Kodiaq druhé generace už nějaký čas brázdí české silnice a tak se na trhu s ojetými vozy začaly objevovat první vlaštovky. Jednu takovou jsme si v nejnižší výbavě Selection vybrali do naší dnešní recenze. Jedná se o roční auto z Mototechny s nájezdem necelých 27 tisíc kilometrů za 940 tisíc, což je proti ceně nového vozu aktuálně úspora přes 250 tisíc korun. Má to nějaký háček?
Do dnešní recenze dorazil Elroq, který si v prodejích vede od uvedení na trh velmi dobře. Většinou testujeme auta v nejvyšších výbavách, ale tentokrát jsme záměrně do testu vzali co možná nejlevnější provedení, abychom zjistili, zda-li základní verze v testu obstojí.
Sháníte-li ojeté SUV se silným motorem, tak máte v nabídce sekundárního trhu s auty rozhodně z čeho vybírat. Mnoho lidí má rozpočet na rodinné SUV přibližně milion korun, což na nového Kodiaqa nestačí, na prémiové značky už vůbec ne. Dnešní recenze se podívá na zoubek 6 let staré Audi Q7, kterou za milion pořídíte. To je mimochodem podobná částka, za jakou koupíte modernizovaný Kodiaq RS první generace – co je lepší volba?
Čtyřková Octavia se po pěti letech dočkala faceliftu v rámci kterého přišlo několik inovací. Důležité ovšem je, že byl zachován charakter vozu, který si stále drží velice dobrou kombinaci praktičnosti a zábavy za volantem. Jedná se o nejsilnější Octavii, která kdy vznikla. Měli byste si ji koupit nebo se vyplatí porozhlédnout u sourozenecké Cupry, která nabízí ještě podstatně silnější exempláře?