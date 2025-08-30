Test ojetiny Škoda Kodiaq 2.0 TDI Selection – jak jezdí roční kus v základní výbavě?

Kodiaq druhé generace už nějaký čas brázdí české silnice a tak se na trhu s ojetými vozy začaly objevovat první vlaštovky. Jednu takovou jsme si v nejnižší výbavě Selection vybrali do naší dnešní recenze. Jedná se o roční auto z Mototechny s nájezdem necelých 27 tisíc kilometrů za 940 tisíc, což je proti ceně nového vozu aktuálně úspora přes 250 tisíc korun. Má to nějaký háček?
Úvod a ceny
Kodiaq není třeba dlouze představovat, je to populární SUV, které si české rodiny získalo především praktičností, ale také nízkou spotřebou, snadným ovládáním a solidním komfortem. Loni jsme si vzali do parády provedení Top Selection se silnějším dieselem (142 kW), adaptivním podvozkem a pohonem 4x4. Recenzi si můžete přečíst zde:
Dnes testovaný kousek je v nejnižší výbavě Selection, avšak disponuje bohatou příplatkovou výbavou, kde najdeme například 19 palcová kola, bílý lak, LED paket (Matrix přední světla, TOP LED zadní světla), Komfort paket (elektrický kufr, el. sedadlo řidiče s pamětí, bezklíčové odemykání atd.) a pár dalších drobností. Pokud byste si takové auto chtěli objednat nové, zaplatíte dle aktuálního ceníku cca 1,2 milionu.
Exteriér
Design druhé generace Kodiaqu je moderní a robustní. I v základní výbavě působí sebevědomě, čemuž pomáhají hlavně příplatková kola a světla. Nechybí zde ani výrazná maska, ostré linie a svalnaté blatníky. Přiznám se, že na zadní část jsem si stále nezvykl a obzvláště pak v tomto základním provedení v bílé barvě, kde vynikne nelakovaná spodní část nárazníku. Sportline či RS vypadá podstatně lépe.
Rozměry: 4758/1864/1678/2789 mm (délka, šířka, výška, rozvor)
Hmotnost: 1733 kg
Interiér
Přední sedadla poskytují solidní komfort a u řidiče potěší i příplatkové elektrické ovládání s pamětí. Sedí se zde vysoko, z vozu je hezký výhled, ale pro dokonalou pozici za volantem bych ocenil, abych si volant mohl přitáhnout blíže k tělu.
Zklamáním jsou ovšem použité materiály, které jsou proti prvnímu Kodiaqu krokem zpět. Mluvím jak o dveřních výplních, které jsou z tvrdých plastů, ale hlavně i středovém tunelu, který je tvrdý a hlavně vrže.
Ovládání je na poměry nových aut snadné a intuitivní. Je zde základní infotainment s menší obrazovkou, která mi ale stačí a důležité je, že rozlišení i rychlost je v pořádku. Nechybí bezdrátové Car Play, kde bych ale ocenil větší ikony.
Prostornost je fajn, ale hledáte-li Škodovku s co nejprostornější kabinou (nikoliv kufrem), tak bude lepší volbou Superb, který nabídne víc místa. Pochvalu si Kodiaq ale zaslouží za nadstandardní porci odkládacích prostorů a líbí se mi i polohovatelná loketní opěrka, kterou zmíněný Superb nenabízí.
Zavazadlový prostor nabízí neskutečnou kapacitu - 910 litrů. To je opravdu dost. Bez problému tak odveze celou rodinu na dovolenou a hravě dokáže převážet i delší předměty. Dokážu si klidně představit sklopit zadní sedadla, dát do vozu matraci a procestovat půl Evropy. Nechybí ani dvojité dno, což se hodí na drobné předměty.
Jízda
Výběr správně specifikace je zde nutné nepodcenit. Obecně platí, že chcete-li velká kola a komfortní podvozek, připlatíte si dvakrát. Jednou za ta kola a podruhé za adaptivní tlumiče DCC, které pomohou. V námi testovaném voze jsou bohužel jen ty velké disky a to o velikosti 19 palců. V základu jsou 17 palcové a já osobně bych si je klidně nechal. Sice neudělají moc parády, ale budete mít komfortní auto, jehož ostatní podvozkové části nebudou trpět. Osmnáctky budou ještě také fajn, ale devatenáctky zajistí zbytečné bouchání a otřesy při ostřejších či příčných nerovnostech. Kdybych si tento Kodiaq koupil, tak bych jako první tato krásná velká kola prodal a koupil místo nich o palec menší a ještě by nějaké peníze zbyly.
Odhlédnu-li od lehce sníženého komfortu, tak se mi s Kodiaqem jezdí hezky. Řízení je příjemné, volant padne skvěle do ruky, odhlučnění je solidní a ačkoliv je motor spíše mdlý a líný, odvděčí se nízkou spotřebou. Proti silnější verzi s pohonem 4x4 je tento Kodiaq lehčí, což má kladný dopad na jízdní vlastnosti, byť ne nějak závratný. Benzínová patnáctistovka je ještě o dalších 70 kg lehčí, tam už bude rozdíl proti verzi s pohonem všech kol při zatáčení znatelný.
Motor
Jak již bylo zmíněno, tak pod kapotou se nachází klasika v podobě dvoulitrového dieselu 2,0 TDI o výkonu 110 kW, kroutící moment činí 370 Nm. Stejně jako automatická převodovka DSG, i motor je naladěn v rámci přísných eko norem spíše lenivě. Při předjíždění to chce být o krok napřed a počítat s delší prodlevou, motor potom táhne slušně a ačkoliv se nejedná o auto, které vám dynamikou vezme dech, pro většinu uživatelů to bude dostačující. Z místa na 100 km/h se rozjede za 9,6 vteřin, maximální rychlost činí X km/h. Spotřeba se dá s lehkou nohou držet po městě mezi 5,5 - 6,5 litry / 100 km, na okresce to zvládne kolem 5 a na dálnici počítejte lehce přes 6.
Závěr
Škoda Kodiaq druhé generace je univerzální auto, které potěší především rodiny, které touží po prostorném SUV. Skvělou zprávou je, že na sekundárním trhu již najdeme velké množství ročních kousků s nízkými nájezdy, které jsou často až o 300 tisíc levnější proti původním cenovkám.
Jak si stojí proti první generaci? Interiér je u nového Kodiaqu podstatně modernější, má lepší infotainment, ale horší materiály a zpracování. Z pohledu komfortu příliš nefunguje kombinace velkých 19 palcových kol a standardního podvozku. K tomu se hodí kola o rozměru 17 či 18 palců. Chcete-li větší, tak se vyplatí hledat kus s adaptivními tlumiči DCC. Pokud často jezdíte v oblastech, kde se vyskytuje sníh, tak zvažte čtyřkolku (2,0 TDI 142 kW). Pro většinu lidí žijících ve městech, kteří oželí o něco lepší dynamiku a jedou na hory jednou za rok bude vhodnější úspornější verze (2,0 TDI 110 kW) s pohonem přední nápravy. Škoda Kodiaq Selection 2,0 TDI 110 kW si odváží 7/10 bodů, pokud by zde byl adaptivní podvozek nebo menší kola, získal by o půl bodu více.
Plusy
Veliká úspora peněz proti ceně nového
Nízká spotřeba paliva
Veilký zavazadelník
Prostorná kabina
Odkládací prostory
Dobrý výhled z vozu
Skvělá LED světla
Snadné ovládání
Minusy
Jízdní komfort na R19 kolech bez DCC
Lenivý charakter motoru a převodovky
Volant by mohl být posuvný v delším rozsahu
Zpracování a materiály uvnitř v základní výbavě
