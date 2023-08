TEST Škoda Octavia RS Combi 2.0 TSI - taťka šmoula na steroidech

Úvod a ceny

Čtyřkovou Octavii netřeba dlouze představovat, je s námi už od roku 2019 a všichni ji dobře známe. Líbivý design, který ve sportovním provedení působí velmi dobře. Náš testovaný kus má benzinový čtyřválec, který je spojen s automatickou převodovkou DSG, jež odvádí skvělou práci. Výbava je slušná, ale třeba parkovací kameru mají i levnější auta, a proto mě u vozu, jehož cena přesahuje milion korun, její absence mrzí. Jestli je v příplatkové výbavě jedna položka, která je opravdu nepostradatelná, tak jsou to adaptivní tlumiče DCC. Bez nich by byla Octavia sice fajn na okresce, ale kočičí hlavy ve městě by už tak příjemné nebyly.

Co se cen týče, tak je o 85 tisíc dražší, než loni. Liftback začíná na 1 059 900 Kč a za kombík dáte 1 099 900 Kč. Připočtu-li příplatky v případě našeho vozu (barva, kola, dva akční pakety a adaptivní podvozek), dostáváme se na 1 206 900 Kč.

Škoda Octavia RS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Design je stále moderní a nabízí líbivé tvary. Přední část vozu působí naštvaně a přísně. LED Matrix světlomety svítí skvěle. Povedené jsou rovněž černě lakované prvky – přední maska, zrcátka, lišty kolem oken apod. 19 Palcové disky jsou obuté na pneumatikách o rozměru 225/40/R19.

Škoda Octavia RS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz



Proti liftbacku je zde o něco méně atraktivnější zadní část, která je však praktičtější. Zadní LED svítilny mají zalomený tvar a dobře vypadají rovněž koncovky výfuků. Sportovní dojem umocňuje decentní černé křídlo a tmavé nápisy s označením modelu.

Rozměry - 4702/1829/1458/2680 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost – 1532 kg

Škoda Octavia RS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Jak jsem již zmínil v úvodu, tak zde je o něco střídmější výbava, než bývá zvykem. Co se sedadel týče, tak jsou zde manuálně nastavitelné sportovní sedačky s kontrastním prošíváním červenou nití vypadají velmi dobře, sedí se v nich také příjemně, avšak mohly by být trochu užší. Chápu snahu zavděčit se i řidičům, kteří mají přes 100 kilo, ale já se svými 80 kilogramy v nich i přes slušné boční vedení poněkud plavu. Palubní deska je potažena prošívanou alcantarou, pěkný detail. Ergonomie je slušná a pozice za volantem díky širokému nastavení volantu je taktéž výborná. Subtilní volič automatické převodovky je velmi příjemný, neubírá na vnitřní prostornosti a pracuje se s ním hezky.

Škoda Octavia RS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Tím ovšem s chválou na moment končím a musím opět lehce kritizovat infotainment. Je zde ten základní - nikoliv příplatkový, který je větší. Zábavní systém je zbytečně složitý a naprosto základní úkony (deaktivace systému Stop-start, Line Assist atd.) jsou v jiných sekcích. Pozornost řidiče, který touto procedurou prochází za jízdy je úplně někde jinde, nežli by měla být. Na druhou stranu se nám za celý test ani jednou nezasekl, takže je znát, že aktualizace softwaru proběhla úspěšně. Poslední výtku mám k lacinějším materiálům, obzvlášť místo, kde si řidič opírá pravé koleno o středovou konzoli, je žalostné. Stačilo ostřejších 50 km na okreskách a koleno bylo otlačené, jak po tisíci dálničních kilometrech.

Prostornost je velmi dobrá jak vpředu, tak vzadu. Odkládací místa také nechybí. Největší přidaná hodnota je však úplně vzadu. Zavazadelník má veliký otvor a pojme 640 litrů, což je velice slušné. Dokonce není problém se sklopenými sedadly ve voze přenocovat.

Jízda

Vzhledem k tomu, že jsou zde největší možné 19 palcové disky tak jsme čekali spíše tvrdší jízdu, ale v kombinaci s adaptivními tlumiči DCC je to překvapivě dobré. Stačí si navolit režim Comfort a mnoho lidí nepozná rozdíl proti běžné Octavii. Jasně, je znát, že je celkově vůz tužší a při velkém výmolu či příčné nerovnosti se ozve nepříjemná tupá rána, ale na to jsme si už s MQB platformou s velkými koly zvykli. Obecně jsem zastánce spíše pohodlných vozů a mohu s klidem konstatovat, že bych si dokázal představit toto RS jako „daily“ auto. Nutno ovšem říci, že bych oželel ty příplatkové 19 palcové disky a spokojil se s osmnáctkami, se kterými je jízda i méně hlučná. Méně je někdy více.

Škoda Octavia RS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jakmile se před vámi zjeví klikatá a prázdná okreska, můžete si navolit režim Sport a užít si dynamickou jízdu. Vůz akceleruje velmi ochotně a během chvilky máte na tachometru tří-ciferné číslovky. Převodovka reaguje celkem rychle, ale občas cukne a vadí mi, že v manuálním režimu nepodrží kvalt v omezovači a přeřadí. Řízení je přesné, celkem strmé, ale mohlo by být o trochu rychlejší. V zatáčkách je vůz stabilní a mění směr jedna radost. Brzdy mají dobrý účinek i dávkování, ale není až tak těžké je unavit. Jakmile na apexu začnete opět „zatápět“ pod kotlem, projeví se elektronicky řízený samosvor a vůz vypálí vpřed. Žádná nedotáčivost, prohrabování kol či tahání za ruce. Tohle se opravdu povedlo. Zatáčky je možné projíždět opravdu rychle a ačkoliv se vůz i v nejtužším nastavení nakloní, není to nic nepříjemného. Proti liftbacku je znát o něco těžší zadní část, takže má o chlup větší tendenci v zatáčce utahovat stopu lehkým skluzem zadní nápravy.

Škoda Octavia RS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

O pohon vozu se stará benzinový čtyřválec 2.0 TSI, který vyniká vysokým výkonem a skvělým zátahem v opravdu širokém spektru otáček. V normální provozu je tichý, zvenku zní trochu jako šicí stroj, ale jeho pružnost to vyvažuje. Stejně je ale škoda, že není zvuk z výfuků o něco dramatičtější. Nahradit pravý zvuk nějakým směšným reproduktorem je neodpustitelné.

Škoda Octavia RS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Výkon motoru činí 180 kW (245 koní) a 370 Nm. Na stovku zrychlí za 6,8 vteřin a zastaví se až na 250 km/h. Automatická převodovka DSG má 7 stupňů a pracuje velmi hbitě. Sem tam umí cuknout, ale je to spíš výjimečné. Při normální jízdě o ni většinu času ani nevíte. Při ostřejší jízdě bych uvítal trochu rychlejší reakce na pádla pod volantem a taky aby sama v omezovači nepřeřazovala.

Spotřeba může být 8, ale také 18 litrů, záleží na vás a vaší pravé noze. Pokud však budete jezdit úsporně, dostanete se na tyto hodnoty:

Město: 8 - 10 litrů

Kombinovaná: 8 l

Dálnice: 7,7 l

Okresky: 6,5 - 7 l

Škoda Octavia RS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

„Čtyřkové eReSo“ v kombíku je fajn parťák pro někoho, kdo potřebuje praktický vůz, který se ovšem dokáže proměnit i v zábavné a svižné okreskové náčiní. Díky adaptivnímu podvozku jde o auto dvou tváří – umí být jak pohodlné, tak velice stabilní v zatáčkách. Potěší i líbivý design, velice dobrá dynamika a přijatelná spotřeba. Nepotěší méně intuitivní ovládání, mdlý zvukový projev výfuku a pár lacinějších materiálů uvnitř. Škoda Octavia RS Combi si odváží 8/10 bodů.

Škoda Octavia RS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Vzhled

Praktičnost

Motor

Světla

Sedadla

Všestrannost

Adaptivní Podvozek

Minusy

Ovládání vozu (infotainment)

Nijaký zvuk výfuku

Místy laciné materiály