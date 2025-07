Test ojetiny: Mercedes-Benz GLB 250 4MATIC – prémiový všeuměl o více než třetinu levněji

Úvod a ceny

Model GLB není žádnou novinkou. Představen byl v roce 2019 a zaujal místo mezi modely GLA a GLC, avšak s jeho rozměry jsou s větším bráchou (GLC) téměř naroveň. Nabízí něco, co v této třídě nebývá běžné – všestrannost rodinného SUV, které se zároveň nebojí terénu, svižnější jízdy a potěší také prémiovým nádechem.

Mercedes-Benz GLB, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Testovaný kousek, který do recenze zapůjčila Mototechna, je velice hezky vybavený (AMG paket, panoramatická střecha, elektrická sedadla s pamětí, 360° kamera, adaptivní podvozek, audio Burmeister a mnoho dalšího). Od roku 2021, kdy byl vůz vyroben, najel lehce přes 50 tisíc kilometrů. Nechybí zde ani pohon všech kol, silný benzínový motor a láká také na cenovku 900 000 Kč. Jako nový stál takto hezky vybavený exemplář více než 1,5 milionu korun.

Mercedes-Benz GLB, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Na první pohled zaujme GLB robustními proporcemi a osobitým designem. Design se inspiroval u vlajkové lodi, modelu GLS a částečně navazuje na starší model GLK. V testované specifikaci zaujme především sportovně laděným AMG paketem, který přidává krásná kola, černé lišty, specifickou přední masku, sportovní nárazníky a další tmavé detaily. Z auta tak sálá lehká sportovnost, čemuž napomáhá i dvojice chromových koncovek výfuků. Výrazným prvkem je i panoramatická střecha, která podtrhuje prémiový charakter vozu.

Rozměry: 4634/1834/1692/2829 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1765 kg

Mercedes-Benz GLB, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér a výbava

Uvnitř je to na první pohled velice sympatické místo, kde budete trávit čas rádi. Do oka mi hned padnou kvalitní materiály a sedadla s kontrastním prošíváním. Sedí se v nich perfektně a na poměry SUV potěší i výrazné boční vedení.

Mercedes-Benz GLB, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Z kabiny je hezky vidět ven a líbí se mi i možnost sedět hezky nízko. Použité materiály jsou sice kvalitní a měkké, ale celkový pocit kazí občasné povrzávání různých částí – dveřní madlo, středový tunel apod.

Mercedes-Benz GLB, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Vůz se ovládá pomocí dotykové obrazovky či touchpadu, který je umístěn na středovém tunelu. Nechybí ani klasická tlačítka pro ovládání klimatizace – tak by to mělo vypadat ve všech autech. Celkově se ovládání neřadí k nejintuitivnějším, ale během pár dní jsem si zvykl a dokonce mi vyhovovaly i dotykové plošky na volantu, pomocí kterých se ovládá palubní počítač. Co mi však schází, tak je bezdrátové Car Play, na druhou stranu je nutno brát, že to je v autech standardem až dnes, nikoliv před 4 lety. Obrazovka zábavního systému je tak akorát velká a má slušné rozlišení.

Mercedes-Benz GLB, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Z hlediska prostornosti překvapí hlavně zadní část kabiny, kde mají cestující opravdu dostatek místa a to jak před koleny, tak nad hlavou. Zadní sedadla jsou posuvná, což zvyšuje variabilitu prostoru pro posádku i zavazadla.

Zavazadelník nabídne 570 litrů v základním uspořádání a po sklopení sedadel až 1805 litrů, což je v dané třídě výborné číslo.

Mercedes-Benz GLB, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

GLB příjemně překvapí komfortem i stabilitou. Zásluhu na tom má adaptivní podvozek, který umožňuje měnit charakter vozu od měkkého a pohodlného až po tužší a stabilnější. Ve městě a na delších trasách působí podvozek vyloženě plavně, ale při přepnutí do sportovního režimu se auto zpevní a působí jistě i při svižnějším tempu v zatáčkách.

Mercedes-Benz GLB, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Oceňujeme také výborně tvarovaný volant s tlustým věncem, který padne skvěle do ruky. Řízení je přesné a ve sportovním režimu příjemně tuhé. Důvěru vzbuzuje i pohon všech kol 4MATIC, který zajišťuje jistotu na mokru, sněhu i v lehkém terénu.

Mercedes-Benz GLB, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Pod kapotou testovaného modelu se nachází benzínový čtyřválec o objemu 2,0 litru s výkonem 165 kW (224 koní) a točivým momentem 350 Nm. Z 0 na 100 km/h akceleruje za 6,9 sekundy, což je na rodinné SUV více než dostačující. Kultivovanost po nastartování neohromí, ale ani neurazí. Ve vyšších otáčkách má sice motor celkem hezký zvuk a je i slyšet práce turbodmychadla s typickým „odfukováním“ po skokovém ubrání plynu, ale nevím, zda-li se to hodí do rodinného SUV, které by mělo být primárně tiché a komfortní. U sportovnější verze GLB 35 AMG by mi to nevadilo, ale zde bych ocenil lepší odhlučnění kabiny od motoru. Pohonná jednotka je spojena s automatem, který odvádí solidní práci, ale ve sportovním režimu by mohl reagovat o něco rychleji.

Ve městě se spotřeba při klidné jízdě pohybuje kolem 7 - 8 litrů na 100 km, okresky zvládne kolem 6 litrů a na dálnici počítejte v předpisovém tempu hodnoty kolem 8 litrů.

Mercedes-Benz GLB, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Mercedes-Benz GLB 250 4MATIC je povedené SUV s prémiovým nádechem, které osloví především rodiny, které mají limit na praktické auto přibližně milion korun, chtějí se vozit v krásném Mercedesu a zároveň nechtějí platit vysoké servisní náklady za ojetější kusy z vyšších řad. Tento nadstandardně vybavený kousek z Mototechny najel 50 tisíc kilometrů, které na něm nejsou téměř znát, ale proti pořizovací ceně je o více než 600 tisíc levnější a to už je silný argument pro. K tomu navíc nabídne velmi dobré jízdní vlastnosti, prostorný interiér a silný motor s pohonem 4x4. Drobné výtky, mezi které patří občasné vrzání částí v interiéru, horší odhlučnění od motoru či lehce vyšší spotřebu mu za tyto peníze rádi odpustíte. Mercedes-Benz GLB 250 4MATIC si odváží 8/10 bodů.

Mercedes-Benz GLB, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Povedený design

Bohatá výbava

Prostornost

Kvalitní materiály uvnitř

Skvělý volant

Adaptivní podvozek

Dynamika

Poměr cena/výkon

Mercedes-Benz GLB, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Minusy

Vyšší spotřeba proti naftovým motorům

Horší odhlučnění motoru ve vyšších otáčkách

Občasné vrzání některých částí v interiéru