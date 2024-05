OFF ROAD TEST: Subaru Forester – jak zvládá náročný terén ?

Úvod

Forester je na trhu již více, než 25 let. Za tu dobu se prodalo na celé světě přes 4,5 milionu exemplářů. Díky dnešní době se ovšem dost věcí obměnilo, nicméně charakter zůstal. Z původně 2,5 litrového plochého čtyřválce (Boxer) s manuálem se zde objevuje dvoulitrový e-Boxer (mild-hybrid), který je spojen s bezestupňovou převodovkou CVT Lineartronic. Změny se odehrály i v posílení bezpečnosti, zlepšení použitích materiálů uvnitř a v mnoha dalších věcech. Dnes to však bude hlavně o jízdě mimo silnice, pojďme tedy na to.

Klasický podrobný test Foresteru naleznete zde:

„Polem, nepolem, cestou, necestou“

Bydlím kousek za Prahou, kde je nespočet polních a lesních cest, takže se poslední dny neustále bavím tím, jak geniálně podvozek filtruje tento typ cest. Veliké překvapení přijde v moment, kdy se podívám na aktuální rychlost. Pocitově bych tipoval tak 40 km/h, jenže Forester si to naprosto v klidu upaluje 70 km/h. Přidávám a rázem jedu 90 a ani tak nemám pocit, že by jízda byla nekomfortní. Kde se však musí zvolnit jsou nerovné zatáčky, které sice hravě zvládne bokem, nicméně mám strach, že se mi někde auto kousne o hranu a já díky vysoké výšce poletím přes „boudu“. To stejné platí o velikých dírách, kde by tlumiče mohly jít na doraz.

Subaru Forester | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Druhou atrakcí v okolí je bývalá skládka. Jedná se o krátký, ale za to velice strmý výjezd. Stoupání činí v první části 25-27°, přičemž druhá část je ještě prudší a zastavit v ní by nemuselo dopadnout dobře, takže přesný sklon nevím, ale odhadem to bude jistě přes 30 °.

Subaru Forester | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Najíždím hezky pomalu do první půlky, zastavuji, volím X-mode „snow, dirt“, který změní převod bezestupňové převodovky, čímž lehce supluje redukci. Odezva na plyn je rovněž o něco méně čitlivá a elektronika neustále kontroluje trakci jednotlivých kol, které nezávisle přibržďuje. Funguje to velice dobře, je sucho a ze sklonu 26° není problém se rozjet.

Subaru Forester | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Poté už se však blíží nejprudší pasáž, držím plyn na podlaze, Forester zrychluje, CVT vyje jak o život a stabilizační systém má plné ruce práce. Vše jde dobře, na vrchol jsem vyjel bez obtíží, ale bylo znát, že už znatelně zpomaluje a být kopec delší, mohla by vzniknout celkem nepříjemná situace. Dolu z kopce pomůže asistent sjíždění z prudkých svahů, který je automaticky v terénním režimu aktivní, takže to celé odbrzdí za vás a eliminuje zablokování kol.

Subaru Forester | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Hummer centrum

Výjezdy, které se zde objevují mají nejčastěji okolo 20 – 30 °.Pár jsme si jich zkusili a bez větších problému Forester vše zvládl. Limitem kupodivu nejsou silniční pneumatiky či pohon všech kol bez mechanické uzávěrky, ale motor, kterému už v nejprudších pasážích zkrátka dochází dech. Chce to se více rozjet a nezastavovat.

Subaru Forester | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Křížení náprav a boční náklon

Tato disciplína bývá pro vozy, které nemají mechanickou uzávěrku diferenciálu poměrně složitá. Takový Land Cruiser měl na stejné překážce co dělat, aby se na ni pohodlně dostal.

Čtyřkolka od Subaru pracuje efektivněji a díky chytré elektronice dokáže uzávěrku alespoň částečně suplovat. Králem jsou zde však pick-upy, které zadní závěrku mívají v drtivě většině.

Subaru Forester | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Boční náklon je něco, co obecně auta zvládají mnohem lépe, než já. Forester hravě zvládne jet po vrstevnici okolo opravdu prudkého kopce, já jsem si však netroufl na více, než 20°.

Subaru Forester | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Forester opět dokázal, že jde o poctivého parťáka, který potěší každého, kdo se pohybuje často mimo silnici. Jeho podvozek je mistrovským dílem a stejně tak musím vyzdvihnout výborný pohon všech kol a elektroniku, která dokáže suplovat absenci mechanické uzávěrky diferenciálu. Forester funguje i v náročnějších terénech. Zvládá prudké výjezdy, sjezdy, boční náklony, křížení náprav a zároveň upalovat po louce rychlostmi, nad kterými zůstává rozum stát. Navíc má až prémiově zpracovaný interiér, za který by se nemusely stydět mnohem luxusněji zaměřené automobilky. Mezi největší slabiny se řadí jízda po dálnici, která je dost hlučná, neúsporná a celkově je znát, že je zde slabý motor. Kdyby tu byl 2,5 litrový Boxer z Outbacku, bylo by to dokonalé. Forester si i tak odváží 8,5/10 bodů.