V Británii testují provoz užitkových aut na vodík

Britové se se tak můžou přesvědčit o dojezdu vozidel na vodík a výhodách jejich provozní flexibility.

Do testovacího provozu se zapojil podnik veřejných služeb, národní infrastrukturní společnost, expresní dopravce, telekomunikační společnost, britský národní řetězec supermarketů, flotila sanitních vozů, národní asociace poskytovatelů asistenčních a odtahových služeb pro motoristy, národní leasingová skupina pro vozové parky a technologická skupina se zaměřením na dekarbonizaci.

Zkušební provoz bude probíhat například v Birminghamu, Sheffieldu, západním Londýně, oblasti Tees Valley, Aberdeenu a na dalších místech. Dva prototypy vozidel MAN eTGE poháněných vodíkovými palivovými články Fcgen-LCS by měly tento měsíc zahájit testování a silniční homologaci.

V běžném provozu do konce roku

Vodíková nákladní vozidla a lehké užitkové vozy zařazené do zkušebního programu by ještě před koncem tohoto roku měly být připraveny k nasazení v běžném silničního provozu. Začátkem příštího roku by tak mohlo být zahájeno testování za reálných provozních podmínek.

First Hydrogen se zároveň stala členem britského sdružení AHFC (Aggregated Hydrogen Freight Consortium), které zastřešuje řada předních zástupců vodíkového odvětví ve Velké Británii, a to včetně výrobců, dodavatelů státní správy a automobilek.

V čele AHFC stojí společnost Element Energy. Dalšími členy jsou například Toyota, Hyundai, BOC (člen Linde Group), Air Products a Anglo American. Spolupracuje s provozovateli velkých vozových parků s cílem urychlit prosazování vodíkových nákladních vozidel a lehkých užitkových vozů v komerční sféře, jakož i výstavbu infrastruktury pro tankování vodíkového paliva.

Toyota jako přední výrobce vodíkového pohonu se angažuje i v dalších projektech v Japonsku i ve světě. Patří k nim například vývoj lehkých nákladních vozů na palivové články spolu s firmami Isuzu Motors, Hino Motors a CJPT nebo vývoj vodíkového spalovacího motoru pro těžká nákladní vozidla. Zároveň na trh uvedla už druhou generaci vodíkového modelu Mirai.