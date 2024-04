Zelená karta v mobilu. Vystačíte s ní v zahraničí?

Zelená karta a novinky v roce 2024

Rok 2024 přišel s mnohými změnami, které se dotkly nejednoho sektoru. Nejen, že od března podražily dálniční známky a dosti výrazně, ale majitele aut čeká také novinka v oblasti zelených karet vydávaných jako potvrzení o povinném ručení. Mění se zákon o povinném ručení a nově úplně skončí papírová verze zelené karty. Tyto změny mají začít platit od 1. října 2024.

Pro lepší porozumění. Účinnost zákona je sice stanovena na 1. duben 2024, ale přechod na online systém a rušení zelené karty bude realizováno až po uplynutí období v délce šest měsíců, proto tedy 1. říjen 2024.

Už dnes ovšem mnoho řidičů jezdí se zelenou kartou v mobilu, buď ji tam mají staženou nebo v e-mailu. Takto je to možné v podstatě od roku 2021, kdy vznikl spor řidiče a policie, která digitální podobu nechtěla uznat. Na základě tohoto problému vydalo prohlášení Ministerstvo financí ČR, že „povinnost předložit zelenou kartu podle paragrafu 17 odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je splněna i tehdy, jestliže řidič předloží zelenou kartu v elektronické podobě na displeji mobilního telefonu.“ Stále bylo ale vhodné vozit i papírovou verzi.

Změny ale budou ještě větší. Řidič už nebude muset mít zelenou kartu vůbec. Dokonce ani v mobilu a zanikne povinnost prokazovat se jí při policejních kontrolách. Policisté si zkontrolují, zda máte sjednané povinné ručení, klidně i na dálku. Budou mít přístup do online databáze České kanceláře pojistitelů.

Co vám hrozí, když nemáte zelenou kartu?

Řidiči, kteří doposud jezdili bez zeleného karty mohli mít průšvih, když je chytla silniční kontrola. V té chvíli mohla přijít pokut až 1500 Kč a ve správním řízení dokonce až 3000 Kč. To už hrozit sice nebude, protože ji nebudete muset mít vůbec s sebou, ale stále platí povinnost platit povinné ručení. Pokud policie zjistí, že nemáte své auto pojištěné, hrozí vám ve správním řízení pokuta od 5000 Kč až 40 000 Kč.

Ilustrační foto | foto: Pexels.com

V tomto ohledu je dobré připomenout, že momentálně mají povinnost platit povinné ručení i ti, kteří provozují:

elektrokoloběžku,

segway,

sněžný skútr.

Novela zákona o povinném ručení nestanovuje povinnost platit povinné ručení na elektrokolo.

Pojištění chrání vaši peněženku pro případ nehody. Kryje škody na majetku i zdraví ostatních osob. Z tohoto důvodu se zvedly i minimální limity. Ty byly původně stanoveny na 35 milionů korun. Momentálně je minimální limit pojistného plnění 50 milionů korun.

Zelená karta pro cesty do zahraničí

Od 1. ledna 2025 přijde další příjemná změna. Odpadne povinnost vozit zelenou kartu v papírové podobě do zahraničí. Stačí elektronická verze v mobilním telefonu. Pro cesty do ciziny se tedy zelené karty úplně nezbavíte. Organizace Council of Bureaux o této skutečnosti rozhodla a země, které jsou zapojené do systému zelených karet, tento formát musí akceptovat. Některé pojišťovny mají dokonce aplikace, kde bude vaše karta uložena.

Dotknou se změny i havarijního pojištění?

Havarijní pojištění není pro řidiče povinné a žádné velké změny se v této problematice nechystají. Je vhodné u novějších a dražších aut, bývá povinností v případě leasingu. V případě nehody vám může ušetřit spoustu peněz a můžete na něj uplatnit bonusy z povinného ručení. Jediné změny, ke kterým pravděpodobně dojde, je růst ceny. Průměrná cena se v loňském roce pohybovala kolem 8 až 11 tisíc korun ročně. Celková částka se liší podle pojistníka a vozidla. Důležitá je i zvolená spoluúčast. Čím je vyšší, tím nižší je pojistné.