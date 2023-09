Novela zákona o povinném ručení - nejdůležitější změny

"Lze očekávat, že některé pojišťovny promítnou změnu i do výše pojistného. Nicméně se bude jednat řádově o rozdíl kolem stokoruny." Velmi často končí podobné odhady na míle vzdálené realitě...

Navýšení zákonných limitů

Jednou z nejdůležitějších změn je navýšení zákonných limitů. Původní minimální zákonné krytí se z 35 milionů korun mění nově na 50 milionů. Zvýšení minimálních limitů pojistného plnění je také krokem k větší ochraně poškozených v případě dopravních nehod. Stávající limity 35 milionů korun na újmu na zdraví nebo smrti a 35 milionů korun na majetkovou škodu jsou v mnoha případech nedostačující. Zvýšení limitů na 50 milionů korun by mělo pomoci lépe kompenzovat škody, které jsou způsobeny dopravními nehodami. „Úprava, kterou novela přinese, ale znamená změny hlavně u starších smluv, které jsou sjednány právě na původních 35 milionů. S takovými klienty se budou muset pojišťovny spojit, aby s nimi úpravy vyřešily. Lze očekávat, že některé pojišťovny promítnou změnu i do výše pojistného. Nicméně se bude jednat řádově o rozdíl kolem stokoruny. Navíc některé pojišťovny pouze navýší limit krytí a ceny nijak měnit nebudou,“ uvádí Sylvie Cibiková, produktová specialistka Swiss Life Select.

„Změna dopadne na některé elektrické koloběžky, segwaye, sněžné skútry nebo golfová vozítka."

Rozšíření povinného ručení na další druhy vozidel

Podle novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se povinné ručení bude nově vztahovat na všechna motorová vozidla, která mají konstrukční rychlost vyšší než 25 km/h nebo konstrukční rychlost vyšší než 14 km/h a hmotnost větší než 25 kg. „Změna dopadne na některé elektrické koloběžky, segwaye, sněžné skútry nebo golfová vozítka. Majitelé elektrokol si mohou oddechnout, protože ti se povinnému ručení vyhnou. Nový zákon se týká pouze vozidel, jejichž hlavním zdrojem pohybu je motor. A u elektrokola je to šlapání. Stejně tak nemusí mít povinné ručení zahradní traktůrky, které se pohybují pouze na soukromém pozemku. Pojistné sazby budou stanoveny pojišťovnami. Očekává se, že výše pojistného bude u elektrokoloběžek a dalších podobných vozidel nižší než u automobilů, protože tato vozidla jsou obvykle méně výkonná a méně nebezpečná,“ upřesňuje Sylvie Cibiková, produktová specialistka Swiss Life Select.

Povinnost sjednat si povinné ručení přechází z vlastníka na provozovatele vozidla

Tato změna se týká zejména případů, kdy jsou vlastníkem a provozovatelem vozidla dvě různé osoby. Nejčastěji se dotkne situací, kdy je vlastníkem leasingová společnost a provozovatelem vozidla klient, který vozidlo reálně řídí. Nebo když rodič přenechá vůz svému dospělému dítěti, ale chce zůstat vlastníkem vozidla. Nově se v technickém průkazu přepíše provozovatel, který bude také za sjednání pojištění vozidla zodpovědný.

Zelená karta

Novela ruší povinnost vozit u sebe zelenou kartu jako doklad o zaplacení povinného ručení, a to i v elektronické podobě. Všechny smlouvy o povinném ručení se totiž v reálném čase musí přenést do evidence ČKP, do níž budou mít přístup státní orgány, např. policie nebo dopravní inspektorát. „Při silniční kontrole tak policie ověří během pár sekund platnost povinného ručení. Pozor, tato novinka se vztahuje pouze na území České republiky. V zahraničí je přítomnost zelené karty stále povinná,“ upozorňuje Sylvie Cibiková, produktová specialistka Swiss Life Select.

Očekávaný dopad změn

Očekává se, že změny v zákoně o povinném ručení budou mít pozitivní dopad na ochranu poškozených v případě dopravní nehody. „Zvýšení minimálních limitů pojistného plnění by mělo vést k tomu, že poškození budou mít větší šanci na plné odškodnění. Změna, že povinným pojistníkem bude provozovatel vozidla, by měla pomoci snížit počet neplatných pojistek. Rušení povinnosti vozit u sebe zelenou kartu by mělo usnadnit a zrychlit cestování po ČR. Změny, které mají zvýšit digitalizaci povinného ručení, by měly zjednodušit a zrychlit proces uzavírání a správy povinného ručení,“ uzavírá Sylvie Cibiková, produktová specialistka Swiss Life Select.