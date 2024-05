TEST Volkswagen Amarok Aventura – lepší i levnější, než první generace, bravo!

Úvod a ceny

Amarok byl vždy spíše silničnějším pick-upem, než-li vyloženě pracantem a to se nezměnilo. Není to ovšem tak, že by zvládl v terénu méně, než jeho rivalové v podobě Isuzu D-Max či Toyota Hilux, ale spíš vám ho bude více líto „mordovat“ ho v těch nejnáročnějších podmínkách. Obzvláště tedy mluvím o dnes testované vrcholné výbavě Aventura, která na příplatkových 21 palcových kolech působí až prémiovým dojmem.

Amarok | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Základní cenovka Amaroku činí 1 102 893 Kč, za které dostanete karoserii typu Double Cab (5 míst k sezení), dieselový motor 2,0 TDI o výkonu 125 kW, manuální převodovku, plechové 16 palcové disky a samozřejmě pohon všech kol. Druhý výbavový stupeň Life nabídne lepší výbavu a silnější dvoulitr o výkonu 151 kW – na výběr je jak manuál, tak automat (1 169 914 Kč / 1 202 112 Kč).

Já osobně bych šel alespoň do středního stupně Style, se kterým dostanete lepší výbavu a šestiválec 3,0 TDI o výkonu 177 kW (1 305 169 Kč). Dále je na výběr PanAmericana se stejným motorem – 1 458 435 Kč a navíc nabídce například Harman/kardon audio, bezklíčové zapalování, komfortní tlumiče, obšitou palubní desku kůží, parkovací kameru či ambientní osvětlení. No a námi testovaný vrchol Aventura (1 504 497 Kč) nabídne ještě 20 palcové disky, kožené potahy, elektrické sedadla či chromové dekory v exteriéru. Náš testovaný kus měl ještě bohatou příplatkovou výbavu (metalíza, 21 palcové kola, hardtop na korbu, hagusy, kryt motoru a převodovky, tažné zařízení, přídavné topení a pár dalších položek, takže se cena vyšplhala na 1,7 milionu.

Exteriér

Amarok je pořádný kus auta, což je naživo opravdu znát. V této výbavě vypadá opravdu skvěle a stylově. Veliká kola a chromové doplňky navozují prémiový dojem a vlastně už se ani nedivím, že jej VW prezentuje jako prémiový pick-up, opravdu tak působí. Přední část je hezky mohutná a vysoká, což oceníte v terénu, kdy se dobře dle kapoty pozná, kde předek auta končí. Vyzdvihnout musím vynikající LED Matrix světla. Z boku vynikne délka přesahující 5,3 metru a nevšimnout si nelze ani bočních prahů, které usnadní nastupování do vozu. Nevýhodou je pak snížení přechodového úhlu v terénu. Zadní části dominuje nápis Amarok na víku korby, která je v tomto případě zakryta hardtopem, který bych já osobně rozhodně chtěl.

Rozměry: 5362/1917/1883/3270 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 2401 kg

Interiér

Elektricky ovládaná kožená sedadla vypadají krásně a velice dobře s v nich i sedí. Drobný problém mám však s výraznou bočnicí, která řidičovi drží levou nohu. Při jízdě je to sice fajn, jenže Amarok je dost vysoký a právě tato bočnice bude při nešetrném nastupování trpět. Nechci vidět, jak to bude vypadat po 250 tis km. Pokud však řidič umí nastupovat, použije boční práh a madlo na A sloupku, bude to bez problému. Pozice za volantem je jinak příjemná, z vozu je dobrý rozhled a k dokonalosti chybí už jen polohovatelná loketní opěrka.

Infotainment a volič automatu? Pokud jste již nějakou recenzi Amaroku či Rangeru četli, tak jste pravděpodobně slyšeli o kritice těchto dvou věcí. Musím se přiznat, že s řadící pákou jsem první dny také trochu bojoval (tlačítko, pomocí kterého s pákou hýbete se ovládá ukazováčkem, nikoliv palcem), ale v druhé polovině týdne mi to přišlo naprosto přirozené. Na co bych si zvykal déle, je manuální řazení pomocí tlačítek z boku. Pádla pod volantem jsou v tomto případě výrazně lepším řešením. Použité materiály jsou kvalitní a jediným slabším místem je středový tunel a spodek palubní desky. Zpracování je velice dobré a působí bytelně, ani v terénu zde nic nevrže.

Co se zábavního systému týče, tak má fajn rozlišení, je přehledný, nabídne bezdrátové Car Play, jeho rychlost nenadchne, ale ani neurazí a jediné, co je otravné je dotykové ovládání teploty, jinak bez také bez připomínek. Ocenit musím také volant, kde jsou klasická tlačítka, s kterými se pracuje jedna radost. Celkově se tedy vůz ovládá jednoduše a vcelku intuitivně.

Prostornosti není co vytknout a veliké zlepšení proti minulé generaci nastalo vzadu. Tam totiž bylo opěradlo dosti kolmé a místa na nohy nebylo nejvíc. Zde je místa více, díky nesedíte kolmo k sedáku, takže bych si zde dokázal představit i delší cestu.

O odkládací prostory také nouze není a líbí se mi i přítomnost starého i nového USB či velká zásuvka. Zadní korba pojme bez problému EURO paletu. Rozměry korby činí na délku 162 cm, na šířku 158 cm (mezi podběhy 123 cm) a na výšku 52 cm.

Jízda

Vyzdvihnout je potřeba skvělý podvozek, který na silnici poskytuje proti konkurentům velice dobrý jízdní komfort a to i navzdory 21 palcovým kolům. Sice stále cítíte od zadní tuhé nápravy typické mírné „nakopávání“ od příčných nerovností a kanálů, ale není to nic vyloženě obtěžujícího. Další překvapení nastalo na dálnici, kde je i při 150 km/h v kabině ticho, takže na spolujezdce nemusíte zvedat hlas, aby vás slyšel. Úroveň jízdního komfortu by se dal přirovnat k většině běžných SUV.

Co v terénu? Amarok jsme i přes tuto „navoněnou“ specifikaci vzali na Offroad dráhu do Milovic a do Hummer centra, kde je několik průdkých výjezdu, možnost zkřížit nápravy a spoustu dalších disciplín. Amarok sice disponuje pohonem všech kol, ale většinu času na silnici tráví pouze s pohonem zadních kol. Ten nechávám i zde a jsem zvědav, co s ním zvládne. Překvapivě víc, než jsem čekal. Čtyřkolku aktivuji až v moment, kdy se pouštím na cca 27 ° stoupání na sypkém povrchu, kde zadokolka pouze hrabe a vůz stojí na místě. Výjezdy zvládá levou zadní a ani nebylo nutné aktivovat další eso z rukávu v podobě zadní uzávěrky diferenciálu. Ta se hodila při křížení náprav, když bylo jedno zadní kolo ve vzduchu.

V technických pomalých pasážích je ještě možnost aktivovat redukci. Budu však upřímný, do žádných extrému jsme se nepouštěli a absolvovali jen ty běžnější překážky, které zvládl s „prstem v nose“. Na klasické polní cestě či louce pak nemá problém letět vysokou rychlostí a klidně i bokem.

Motor

O pohon vozu se stará šestiválcový diesel o objemu tří litrů od Fordu. Zde se však jmenuje TDI. Baví mě jeho mohutný zvuk a celková kultivovanost. Kde však proti první generací lehce ztrácí, tak je to v dynamice, která je díky nižšímu výkonu o něco slabší, nikoliv však slabá. Motor produkuje maximální výkon 177 kW a kroutící moment činí 600 Nm. První generace nabízela 190 kW a 580 Nm. Motor je spojen s měničovou automatickou 10 stupňovou převodovkou. Pracuje tak, že o ni ani nevíte, žádné škubání či houpání otáček při mírné zátěži, jako jsme zaznamenali třeba v Mustangu, kam se dává také. Akcelerace na 100 km/h zabere 8,8 vteřin a rozjede se až na 190 km/h (první generace zvládla 7,3 vteřin a 207 km/h).

Naměřená spotřeba s lehkou nohou:

Město: 9,5 – 11 l

Kombinovaná: 10,2 l

Dálnice: 10,5 - 11 l

Okresky: 8,5 – 9,5 l

Závěr

Nový Amarok je jednoznačně lepším vozem, než byla jeho první generace. Novinka ztrácí pouze o něco horší dynamikou a složitějším ovládáním. Spřízněnost s Fordem se rozhodně vyplatila a my tu díky této kooperaci máme prémiový pick-up, který je dost možná tím vůbec nejpohodlnějším na trhu. Nabízí povedený design, kvalitní interiér, silný šestiválec a neztratil nic ze svých terénních schopností. Utáhne 3,5 tuny a díky veliké korbě toho i dost odveze.

Třešničkou na dortu je pak cenovka, která je v námi testované výbavě Aventura nižší o skoro 70 tisíc, než byla tři roky zpět u prvního Amaroku. Perfektně se hodí pro někoho, kdo jezdí často po silnici, sem tam něco opravdu těžkého tahá / vozí a potřebuje i odolnost / schopnosti v terénu, což SUV za podobné peníze nenabízí. Volkswagen Amarok 3,0 TDI Aventura si odváží 9/10 bodů.

Plusy

Design

Světla

Podvozek – komfort

Odhlučnění

Motor

Terénní schopnosti

Bezdrátové Car Play

Prostornost

Odkládací prostory

Hardtop

Solidní cenovka

Minusy

Ovládání klimatizace

Parkování ve městě

Drobné nedostatky uvnitř (sundané tažné není kam dát, volič převodovky není intuitivní, loketní opěrka není polohovatelná, infotainment je v některých ohledech složitý, příliš výrazná bočnice sedadel)