TEST: Cupra Leon SP 2.0 TDI – vymírající druh se skvělou spotřebou

Úvod a ceny

Jelikož jsme zde měli Cupru Leon nedávno, zaměříme se dnes především na to, co je zde jinak. Tehdy totiž šlo o menší hatchback s mild-hybridní patnáctistovkou. Mezi největší rozdíly tedy patří jiný motor a velikost kufru.

Základní cenovka kombíku (Sportstourer) činí 899 900 Kč a to v kombinaci právě s benzínovým motorem 1,5 eTSI a automatickou převodovkou DSG. Nutno podotknout, že už základní výbava je dost bohatá a není nutné za nic připlácet. Za námi testovanou dieselovou variantu 2,0 TDI DSG a pohonem předních kol připlatíte 70 tisíc a chcete-li čtyřkolku, tak si připravte dalších 55 tisíc. V našem případě je zde ještě poměrně bohatá příplatková výbava (šedý lak, paket Technology, elektrický kufr, Matrix LED světlomety, sportovní sedadla a pár dalších položek. Cena za tento konkrétní vůz tedy činí skoro 1,1 milionu. V nabídce poté nechybí ani dvě další výbavové stupně, plug-in hybridní motorizace či dvě silné benzínové dvoulitry o výkonu 300 a 310 koní.

Cupra Leon Sportstourer | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Design je jednoduše povedený. Jde prakticky o vylepšený Seat Leon, což ničemu nevadí, protože i jeho vzhled je fajn. Kombinuje nadčasovost a zároveň tu správnou dávku agresivity v podobě zamračených světlometů a ostrých hran. Stále to vypadá skvěle a líbí se mi i zadní propojené světlomety.

Rozměry: 4657/1799/1439/2684 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1516 kg

Cupra Leon Sportstourer | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Po usednutí dovnitř zaujmou sportovní sedadla s výrazným bočním vedením. Pozice za volantem je prima a celkově si myslím, že pro řidiče, kteří neváží přes 100 kg jsou tyto příplatkové sedačky rozhodně dobrou volbou. Jediné co je proti těm obyčejným horší je o něco složitější nastupování.

Cupra Leon Sportstourer | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ovládání vozidla je největší slabinou jinak povedeného interiéru. Dříve nabízel Leon klasické ovládání klimatizace pomocí tlačítek a koleček. Nyní se to nachází v dotykové ploše, což zkrátka není tak příjemné. Infotainment jako takový jinak není špatný a potěší i bezdrátové propojení s telefonem.

Cupra Leon Sportstourer | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Vnitřnímu prostoru není co vytknout, pohodlně pojme 4 vzrostlé cestující, odkládacích prostorů je dost a potěší i veliký kufr s kapacitou 620 litrů. To je sice o chlup méně, než nabízí třeba Octavia kombi, ale v reálu ten rozdíl téměř nepoznáte.

Cupra Leon Sportstourer | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Máme zde základní podvozek bez adaptivních tlumičů, což se v kombinaci s „obyčejným“ motorem a 18 palcovými disky ukázalo, jako chyba. Je to vlastně stejná písnička, jako u posledně testovaného hatchbacku s benzínovým základním motorem. Jízdní komfort rozhodně není špatný, ale vzhledem k dieselu, který nemá nijak sportovní ambice si myslím, že by měl být podvozek naladěn pohodlněji. Bydlet někde, kde jsou hezké silnice, tak jsem ovšem spokojen. Narazíte-li na hezkou okresku, zažijete opravdu hezké a stabilní svezení, které může být i překvapivě svižné a úsporné. Na dálnici potěší slušné odhlučnění a opět velice nízká spotřeba.

Cupra Leon Sportstourer | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Klasický koncernový čtyřválec se stal za ty roky úplnou legendou. Najdeme jej v desítkách modelu z koncernu VW, což značí o jeho kvalitách. Při správném zacházení a servisování dokáže najíždět obrovské porce kilometrů bez větších investic. Potěší také dobrou kultivovaností, nízkou spotřebou a dostačujícím výkonem (110 kW a 360 Nm). Akcelerace na stovku činí 9 vteřin a maximální rychlost činí 213 km/h. Automatická převodovka DSG sice řadí hezky, ale je v rámci boje za co nejnižší emise uměle utlumena, díky čemuž se celkově může Leon jevit ospale. Stačí ovšem použít pádla pod volantem či sportovní režim a reakce převodovky i odezva na plynový pedál jsou rázem výrazně rychlejší.

Spotřeba při ekonomické jízdě:

Město: 5-6 litrů

Kombinovaná: 5 l

Dálnice: 5,2 l

Okresky: 4 – 4,5 l

Cupra Leon Sportstourer | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Cupra Leon SP s dieselovým motorem je sportovně vypadající kombík, který pominu-li sportovní sedadla a tvrdší podvozek sportovní není. Jakoby nevěděl, čím chce vlastně být. Působí trochu jako wrestleři, kteří vypadají hrůzostrašně, ale pozdější „souboj“ je vlastně jen na oko. Výhoda však je, že Cupra nabízí opravdu širokou škálu motorizací, takže si zde vybere opravdu každý. Já osobně bych si však u dieselového kombíku představoval pohodlnější podvozek a jednodušší ovládání.

No a co ta otázka z úvodu? Základní benzín 1,5 eTSI se hodí pro někoho, kdo jezdí spíše kratší trasy a nemá velké nároky na dynamiku a pružnost. Výhodou je nižší hmotnost, díky které ochotněji zatáčí. Diesel ocení ten, kdo jezdí delší trasy a třeba i ve více lidech, kde se pozitivně projeví vyšší točivý moment pohonné jednotky. Rozdíl ve spotřebě je cca 1-2 litry. Já osobně bych však šel do benzinového čtyřválce 2,0 TSI o výkonu 180 / 221 / 228 kW, kde už se dá hovořit o sportovním kombíku, který vás bude bavit řídit. Na denní ježdění jsou ovšem prima i obě základní motorizace. Cupra Leon Sportstourer 2,0 TDI DSG si odváží 7/10 bodů.

Cupra Leon Sportstourer | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Design

Spotřeba

Sedadla

Stabilita v zatáčkách

Motor

Praktičnost

Minusy

Tvrdší podvozek

Ovládání vozu

Tvrdý středový tunel v interiéru