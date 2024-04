TEST Volkswagen Caddy 2.0 TDI Life – rodinný univerzál s kompromisy

Úvod a ceny

Pátá generace oblíbeného „Caddylaca“ stojí na modulární platformě MQB. Proti předchozí verzi vypadá výrazně lépe a zlepšil se i jízdní komfort, byť má na Touran ještě co dohánět. Na výběr je ze tří výbav přičemž my zde máme střed – Life. Ta začíná na 713 tis (1,5 TSI 84 kW, manuál) v klasické verzi, za prodlouženou Maxi připlatíte 87 tisíc.

My zde však máme diesel s automatem, takže základní cenovka činí 875 tisíc (akční cena). Připočtu-li příplatky tohoto konkrétního exempláře, dostaneme se lehce přes 1,1 milionu. Vypíchnu zde pár těch hlavních – metalíza, 17 palcové disky, adaptivní tempomat, elektrické dovírání zadních dveří, paket „Dark Label“, bezklíčkový přístup, parkpilot vpředu a vzadu, ergonomická sedadla vpředu, tažné zařízení, vyhřívané čelní sklo, tónovaná skla, zimní paket, zpětná kamera a celkem dost dalších věcí. Já osobně si myslím, že by méně náročný uživatel mohl většinu oželet a dostat se reálně na nějakých 900 tisíc, což není vůbec zlé.

volkswagen caddy | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Caddy je na poměry konzervativního designu VW celkem odvážným a vypadá rozhodně lépe, než předchůdce. Vyzdvihnout musíme obzvlášť zadní světla, která zaujmou na první pohled a vypadají skvěle. Z boku je vůz něčím mezi krabicí a MPV. Vpředu zaujme lakovaná mřížka v nárazníku v barvě karoserie.

Rozměry: 4500/1855/1816/2755 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1707 kg

Interiér

Přední ergonomická sedadla s výsuvným sedákem jsou pohodlná a dobře zpracovaná. Pozici za volantem si díky polohovatelnému volantu ve velkém rozsahu nacházím snadno. Potěší i stavitelná loketní opěrka.

Celkové ovládání vozidla probíhá především v dotykovém infotainmentu, o čemž jsme se už vyjadřovali několikrát a ideální to zkrátka není, ale dá se na to zvyknout. Ocenit však musím perfektní multifunkční volant s klasickými tlačítky, se kterými se pracuje skvěle. Moc ostatních tlačítek už zde ale není, snad jen trojice „polodotykových knoflíků“ pod infotainmentem, které vás přesměrují na dotykovou obrazovku.

Trochu mi vadí veliké lesklé plochy kolem virtuálního kokpitu a infotainmentu a nenadchnou ani tvrdé plasty všude kolem. Na druhou stranu se VW netají tím, že je to užitkové vozidlo, takže proč by ne. Nějaké to vrzání a pazvuky se tím pádem dají také částečně odpustit.

Prostor je zde největším trumfem. Vpředu máte dostatek prostoru okolo sebe, ale obzvlášť nadstandardně ho máte nad sebou. Pod střechou standardně bývá ještě úložný prostor, kam schováte celkem dost drobností, ale díky panoramatické střeše zde není, což je škoda. Další místa, kam si můžete odložit věci, jsou všude kolem vás. Vzadu se celkem pohodlně vejdou tři běžně vzrostlí jedinci a nebude chybět prostor na hlavu, ani na nohy. Nevýhodou je, že dozadu nevměstnáte tři dětské autosedačky.

Nejvíc nás zaujalo, jak jednoduše se se sedadly manipuluje. Pokud chcete víc místa, je možnost druhou řadu sedadel jednoduše sklopit. Je to velmi jednoduše řešené, takže není třeba hledat návod. Pokud vám ani tak místo nestačí, můžete nezávislá sedadla jednoduše vyndat. Objem zavazadlového prostoru činí 760 litrů (max 2256 l).

Jízda

Komfort je oproti dodávkám lepší, ale oproti vozům typu MPV o něco horší. Je zkrátka mezi těmito dvěmi kategoriemi. Tlumiče sice nejsou tvrdé a vůz dokáže jet celkem plavně, jenže stačí nějaké ostřejší nerovnosti a tuhá zadní náprava se připomene boucháním a celá karoserie se začne kroutit a vrzat. Nutno ovšem říci, že takovéto chování se děje pouze v přítomnosti těch nejhorších českých okresek. Ve většině případů je jízda příjemná a rušit vás začne až aerodynamický hluk při dálničních rychlostech.

Motor

Máme zde nejsilnější naftový dvoulitr v nabídce – 2.0 TDI 90 kW/320 Nm a s klidným svědomím mohu konstatovat, že se jedná o jednoznačně nejlepší motor, který si do Caddy můžete zvolit. Já osobně bych to viděl jako jedinou možnost, protože posledně testovaná 1,5 TSI, která je „přiškrcená“ na 84 kW s manuálem působila vyloženě zdechle.

U dieselu se sice také nejedná o trhače asfaltu, ale díky slušnému kroutícímu momentu je zde solidní pružnost a celkově jsem neměl pocit, že by v legálních rychlostech vozu docházel dech. Po městě jsem si dokonce všiml překvapivě slušné reakci na plyn a celkem slušného zátahu (na druhý rychlostní stupeň), kdy se občas i protočí přední kola. Akcelerace na 100 km/h trvá 11,4 vteřin a maximální rychlost činí 186 km/h.

Naměřená spotřeba při ekonomické jízdě:

Město: 5,5 – 7 l

Kombinovaná: 6,3 l

Dálnice: 7 l

Okresky: 5 – 6 l

Závěr

Za poslední tři roky jsme otestovali již čtvrtý kus VW Caddy a s klidem mohu říct, že se jedná pro většinu uživatelů o nejlepší konfiguraci (pominu-li zbytečně moc příplatků). Naftový motor, automat, střední výbava a spousta prostoru uvnitř, to jsou zkrátka atributy, které hovoří jasně pro. Verze Maxi rozhodně dává smysl pro někoho, kdo potřebuje více prostoru.

Varianta s pohonem všech kol 4Motion se hodí pro někoho, kdo tu čtyřkolku opravdu denně využívá. Pokud byste ji chtěli kvůli jedné lyžovačce za rok, nedává smysl – je zbytečně dražší, těžší a pomalejší.

Poté jsme vyzkoušeli variantu s benzínovou patnáctistovkou a obytnou vestavbou, kde byl problémem mdlý motor.

No a dnes je to konečně to pravé. Volkswagen Caddy 2.0 TDI DSG Life sice na sourozenecký Touran ve většině disciplínách ztrácí, ale je to praktický parťák, který si na nic nehraje a odváží si 7,5/10 bodů.

Plusy

Praktičnost

Bohatá výbava

LED světlomety

Skvělá ergo sedadla

Motor – pružnost, spotřeba

Snadná manipulace se sedadly

Minusy

Hlučnost a vrzání

Tvrdé plasty uvnitř

Jízdní komfort na rozbité silnici

Dotykové ovládání

Dozadu nedáte 3 autosedačky