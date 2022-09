Brněnský Zetor bojuje o montáž slovenských vodíkových autobusů

"Mobililty & innovation production si nyní vybírá partnera pro výrobu těchto autobusů. Zetor Tractors se o spolupráci uchází a milerád by ji získal, ale zatím není nic potvrzeného. Pokud by se podařilo spolupráci získat pro Brno, šlo by pravděpodobně o asambláž, tedy sestavování," uvedl Šoka s tím, že Zetor Tractors by rozhodně nevyráběl vodíkové motory.

Elan 01H - prototyp autobusu na vodíkový pohon | foto: mobility & innovation production s.r.o.

Osmimetrový autobus na kombinovaný vodíkový a elektrický pohon si dnes prohlédli i zástupci Dopravního podniku města Brna (DPMB). S výrobcem chtějí jednat o možném zkušebním provozu. "Tato kratší, osmimetrová varianta autobusu se jeví pro naše potřeby jako vhodnější. S kolegy jsme se ale bavili, že bychom potřebovali ve zkušebním provozu vyzkoušet, zda by nám dojezdem i kapacitou vyhovovaly," uvedl generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

Osmimetrový autobus na vodíkový pohon by vyšel na 560.000 eur, tedy v přepočtu téměř na 14 milionů korun. "Cena u těchto technologií je vyšší, dvanáctimetrový autobus by přišel asi na 20 milionů korun, dieselový stojí pět milionů, trolejbus dvanáct milionů. Nyní ale je možnost dosáhnout na různé dotace z nových operačních programů, neřešitelné to tedy není," dodal Havránek.

Brno plánuje vybudovat vlastní vodíkovou plničku v areálu brněnských tepláren, které příští rok začnou používat kotel na dřevní štěpku. Nyní vzniká studie proveditelnosti takzvaného eletrolyzéru, který by vodík v budoucnu vyráběl při využití energie z fotovoltaické elektrárny.