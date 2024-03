TEST: Volkswagen Polo 1,0 TSI – stačí základní motor s 5 stupňovým manuálem?

Úvod a ceny

Standardně jsou na výběr tři výbavy – Life, Style a R-Line. Ta nejlevnější se základním motorem stojí od 493 tisíc. Nedávno se ještě přidala zvýhodněná verze People, která stojí od 505 tisíc. My tu však máme hezky vybavenou variantu Style, která stojí od 575 tisíc. Příplatek za automat pak stojí 48 tisíc. Náš konkrétní vůz měl připlacené 16 palcové disky, dvoubarevné lakování, potahy sedadel ArtVelours s vyhříváním, virtuální kokpit a 8 palcový infotaintment s bezdrátovým Car Play. Výsledná cena se tak dostala na nějakých 649 tisíc. Co se motorů týče, tak zde máte na výběr tři možnosti. První je námi testovaný tříválec 1,0 TSI s manuálem a výkonem 70 kW, druhou možností je tentýž motor s automatickou převodovkou a poslední možnost je silnější verze stejné pohonné jednotky s automatem.

Volkswagen Polo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Design vozu je líbivý a nadčasový. Moderní dojem navozuje LED linka spojující přední světlomety. Velice povedený je nárazník, ve kterém jsou chromové horizontální linky. Nejvíce však vozu prospělo dvoubarevné lakování (černá střecha a zrcátka). Povedený je i tvar zadních LED světel.

Rozměry: 4053/1751/1429/2552 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1172 kg

Volkswagen Polo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Přední sedadla jsou pohodlná a pozice za volantem je pominu-li trochu vyšší posed perfektní. Líbí se mi nastavení volantu ve velikém rozsahu. K dokonalosti mi schází asi jen výškově polohovatelná loketní opěrka. Co se materiálů týče, tak by to mohlo být lepší. Nepotěší tvrdé plasty.

Volkswagen Polo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ovládání vozu je velice intuitivní, vše je hezky po ruce. Infotainment je tak akorát veliký a funguje dobře. Oproti Fabii však působí jeho umístění poněkud zastaralejším dojmem, což platí o celé palubní desce. Potěší oddělená sekce pro ovládání dvou-zónové klimatizace, kde sice nejsou kolečka, ale vlastně se to ovládá také celkem snadno a proti Fabii potěší možnost ovládání ventilátoru zde, nikoliv v dotykové obrazovce.

Volkswagen Polo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostornost je velice slušná. Vpředu je místa dost, to samé platí i o odkládacích prostorech. Situace je velmi dobrá i vzadu.

Volkswagen Polo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Sedl jsem si sám za sebe (měřím 185cm) a vešel jsem se naprosto v pohodě. Dokonce zbyla i malá rezerva před koleny i nad hlavou. Kufr zvládne pojmout 351 litrů zavazadel.

Volkswagen Polo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Po prvních kilometrech po městě a rozbitých úsecích mně potěšil dobrý jízdní komfort, který je dán také tím, že zde nejsou nesmyslně velké ráfky. Nerovnosti žehlí o poznání lépe než minulý týden testovaná Cupra Leon s nízkoprofilovými „osmnáctkami“. V zatáčkách je sice Polo méně jisté, ale i tak zatáčí s takovou přirozenou lehkostí a samozřejmostí. Potěšilo mě také velice dobré odhlučnění, které je i na dálnici při 140 km/h překvapivě dobré.

Volkswagen Polo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Základní litrový motor 1,0 TSI je jak už to u tříválců bývá o něco méně kultivovaný na volnoběhu a v nižších otáčkách. Jakmile ovšem přestanete poslouchat ukazatel, který radí, kdy máte řadit, respektive radí motor nepřirozeně podtáčet, je to o poznání lepší. Otáčky musíte udržovat nad 2 tisíci a je to dobré. Jednotlivé převody jsou díky absenci šestky o něco delší, což dynamice vozu nepřidává, ale ani tak se nedá říci, že by byla nedostatečná. Na primárně městský vůz je to úplně v pohodě. Na dálnici sice nevyklízí levý pruh, ale při 130 km/h točí příjemné 3 tisíce otáček a ani do kopce není nutné podřazovat (s prázdným autem).

Volkswagen Polo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Výkon motoru činí 70 kW a kroutící moment je 175 Nm. Akcelerace na stovku trvá 10,8 sekund a maximální rychlost je 187 km/h. Směrová stabilita je i ve vyšších nepovolených rychlostech velice dobrá. Kdybych nevěděl, co řídím, tipl bych, že se jedná o Golf, nikoliv menší Polo, což je velký kompliment. Největším benefitem tohoto motoru je spotřeba, která se vyrovná i naftovým motorům, které vždy platily za ty nejúspornější. Při velice klidné a předvídavé jízdě jsme naměřily tato čísla:

Město: 5 – 6,5 litrů

Kombinovaná: 5,6 l

Dálničních 130 km/h: 6,2 l

Okresky: 4,5 – 5 l

Volkswagen Polo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Konkurence

Konkurentů je v tomto segmentu opravdu dost. Patří mezi ně například již zmíněná Škoda Fabia, ale také Hyundai I20, Peugeot 208, Renault Clio, Dacia Sandero, Seat Ibiza, Ford Fiesta či Opel Corsa. Polo rozhodně není nejlevnější, ale je takovou zlatou a univerzální střední cestou napříč všemi rivaly a jednoznačně patří k těm nejprostornějším.

Závěr

Polo je opravdu dobré a velice úsporné auto, které se perfektně hodí do města, ale hravě zvládne i delší dálniční cestu. Základní motor se hodí spíše pro klidnější povahy, ale nějaké to předjetí auta na okresce pro něj rozhodně také není problém. Upřímně jsem čekal, že bude díky absenci 6 rychlostního stupně nepoužitelné na dálnici, ale není tomu tak. Při 130 km/h točí hezké 3 tisíce otáček a jízda je stále hezky tichá. Líbí se mi i snadné ovládání a bezdrátové Car Play. Pochvalu zaslouží i komfortní podvozek, který zároveň poskytuje solidní jízdní zážitek v zatáčkách. Má to nějaké ale? Bohužel ano a tím největším je cena, která je ve srovnání s Fabií bohužel podstatně vyšší, přitom se jedná o prakticky totožné auto. Volkswagen Polo Style 1,0 TSI 70 kW si odváží 7/10 bodů.

Volkswagen Polo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Povedený design

Snadné ovládání

Bezdrátové Car Play

Jistý a komfortní podvozek

Odhlučnění

Spotřeba

Nízká hmotnost

Minusy

Cena

Slabší dynamika

Tvrdé plasty uvnitř

Interiér působí zastarale