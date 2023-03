BMW jde do provozu s vodíkovými auty, s pomocí Toyoty

Flotila necelé stovky vozů bude následně v různých zemích nasazena pro předváděcí a zkušební účely. Celý program bude určen pro různé skupiny zákazníků, kteří budou mít jako první, kromě osob zapojených do vývoje, možnost získat přímou zkušenost z toho, co BMW iX5 Hydrogen nabízí.

„Vodík je všestranný zdroj energie, který hraje klíčovou roli v procesu energetické transformace, a tedy i v ochraně klimatu. Koneckonců je to jeden z nejefektivnějších způsobů skladování a přepravy obnovitelných energií,“ řekl Oliver Zipse, předseda představenstva BMW AG. „Tento potenciál bychom měli využít k urychlení transformace celého odvětví dopravy. Pokud jde o bezemisní mobilitu, je vodík chybějícím dílem skládačky. Jedna technologie sama o sobě nebude stačit k tomu, aby přinesla celosvětovou klimaticky neutrální mobilitu.“

Technologická odbornost BMW

Mimořádně účinné systémy palivových článků pro svoji pilotní flotilu BMW Group vyrábí ve svém vlastním mnichovském kompetenčním centru pro vodík. Právě tato technologie je jedním ze základních článků vozu BMW iX5 Hydrogen a generuje vysoký trvalý výkon 125 kW/170 k.

V palivovém článku probíhá chemická reakce mezi plynným vodíkem z nádrží a kyslíkem ze vzduchu. Udržování stálého přísunu obou plynů do membrány palivového článku má zásadní význam pro účinnost celého pohonného systému. Kromě technických prvků, které se nacházejí také ve vozech se spalovacími motory, jako jsou chladiče nasávaného vzduchu, vzduchové filtry, řídicí jednotky a senzory, vyvinula společnost BMW Group pro svůj nový systém palivových článků také speciální vodíkové komponenty. Patří mezi ně například vysokorychlostní kompresor s turbínou a vysokonapěťové čerpadlo chladicí kapaliny.

BMW Group odebírá jednotlivé palivové články od společnosti Toyota Motor Corporation. Obě společnosti totiž od roku 2013 vzájemně spolupracují na systémech pohonu s palivovými články.

BMW iX5 Hydrogen jde po čtyřech letech vývojových prací do testovacího provozu | foto: BMW Group

Systémy palivových článků jsou vyráběny ve dvou hlavních krocích, vždy článek po článku. Články jsou nejprve sestaveny do sad. Dalším krokem je montáž všech ostatních komponentů pro vytvoření kompletního systému palivových článků. Skládání palivových článků je z velké části plně automatizovaný proces. Po kontrole jednotlivých komponentů, zda nejsou poškozeny, je sada strojově stlačena silou pěti tun a uložena do pouzdra. Pouzdro sady se vyrábí ve slévárně lehkých kovů v továrně BMW Group v Landshutu technikou odlévání do písku. Za tímto účelem je v rámci procesu speciálně navrženého pro toto malosériové vozidlo roztavený hliník nalit do formy ze zhutněného písku smíchaného s pryskyřicí.

Přítlačná deska, která přivádí vodík a kyslík do sady palivových článků, je vyrobena z odlitků z plastů a z lehkých slitin, které jsou taktéž vyrobené v továrně v Landshutu. Přítlačná deska tvoří plyno- a vodotěsné těsnění kolem pouzdra sady.

Součástí konečné montáže sady palivových článků je zkouška napětí spolu s rozsáhlým testováním chemické reakce uvnitř článků. Nakonec jsou v montážním prostoru všechny jednotlivé součásti spojeny do jednoho kompletního systému.

V této fázi výroby se montují další součásti, jako například kompresor, anoda a katoda systému palivových článků, vysokonapěťové čerpadlo chladicí kapaliny a kabelový svazek.

Integrovaná pohonná jednotka využívající technologii BMW eDrive páté generace (elektromotor, převodovka a výkonová elektronika v jednom kompaktním obalu) umístěná na zadní nápravě a lithium-iontová baterie vyvinutá speciálně pro tento vůz poskytují maximální výkon 295 kW/401 k. Při ubrání plynu a brzdění slouží motor jako generátor a dodává energii zpět do baterie.

BMW iX5 Hydrogen jde po čtyřech letech vývojových prací do testovacího provozu | foto: BMW Group

Vodík umožňuje rychlé doplňování paliva

Vodík potřebný k napájení palivového článku je uložen pod tlakem 700 barů ve dvou nádržích vyrobených z plastu vyztuženého uhlíkovými vlákny (CFRP). Dohromady pojmou téměř šest kilogramů vodíku, což stačí k tomu, aby BMW iX5 Hydrogen v cyklu WLTP ujelo 504 km. Naplnění vodíkových nádrží trvá pouhé tři až čtyři minuty – BMW iX5 Hydrogen tak může poskytovat radost z jízdy, kterou je BMW proslulé, a to i při cestách na dlouhé vzdálenosti.

Souhrn technických údajů, výkonů, spotřeby paliva a dojezdu BMW iX5 Hydrogen:

Maximální výkon celé hnací soustavy: 295 kW/401 k

Trvalý elektrický výkon palivových článků: 125 kW/170 k

Maximální výkon baterie (lithium-iontová): 170 kW/231 k

Maximální výkon elektromotoru: 295 kW/401 k

Kapacita vodíkových nádrží: 6 kg vodíku (v plynném stavu)

Zrychlení 0–100 km/h: < 6 s

Maximální rychlost: přes 180 km/h

Spotřeba vodíku v cyklu WLTP: 1,19 kg/100 km

Dojezd v cyklu WLTP: 504 km