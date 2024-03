TEST: Citroen C4 X 1.5 BlueHDI 130 Shine – moderně vypadající retro za skvělou cenu

Úvod a ceny

C4 X je větší verzí modelu C4, který dříve býval hatchback, ale s rostoucím zájmem spotřebitelů o vyšší vozy se přetransformoval v crossover/SUV. Stejně jako v případě nedávno testovaného modelu C5 X kombinuje několik karosářských variant.

Cena začíná na 465 tisících (výbava YOU), což je za takto prostorný vůz krásná cena. Dostanete sice slabší benzínový motor o výkonu 74 kW, ale pro klidnější povahy bude dostatečný. Já osobně bych však rozhodně preferoval některou ze silnějších variant, které se pojí s vyšším výbavovým stupněm. Benzínová „dvanáctistovka“ s výkonem 96 kW přijde na 565 tisíc, ale dostanete automatickou převodovku. V nabídce nechybí ani hybrid. Námi testovaný diesel začíná ve střední výbavě Shine (dnes již přejmenováno na PLUS) stojí od 605 tisíc s tím, že automat je součástí. Nejvyšší výbava MAX stojí 660 tisíc. Krásné ceny.

Citroen C4 X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Design se inspiroval u většího sourozence C5 X, se kterým téměř sdílí přední část, která působí opravdu mohutným a moderním dojmem. Onu robustnost kazí snad jen velmi úzké pneumatiky (195/60/R18).

Citroen C4 X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Boční pohled na vůz prozradí, že se nejedná o malé auto. Střecha se vzadu svažuje a celkově vysoká záď připomíná třeba 15 let staré BMW 5 GT, které tehdy očividně hodně předběhlo dobu, byť nějaký extra úspěch neslavilo. Dnes je to trend, který můžeme vidět jak u C4 X, tak u spousty dalších vozů.

Rozměry: 4600/1800/1525/2670 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1395 kg

Citroen C4 X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Uvnitř mě nepotěšila pozice za volantem. Sedadla nejsou špatná, ale absolutně postrádají boční vedení, nicméně největší problém vidím v hlavové opěrce, která není stavitelná v podélném směru, takže mi tlačí hlavu nepřirozeně dopředu. Díky tomu si musím opěradlo výrazně sklopit, díky čemuž zase nedosáhnu na volant, který je stavitelný v malém rozsahu.

Citroen C4 X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Velikou pochvalu však zaslouží velice intuitivní a snadné ovládání. Je zde krásně přehledný a oddělený panel pro ovládání klimatizace, kde jsou klasická kolečka a tlačítka, takže se dá ovládat poslepu. Infotaintment je rychlý a má i hezké rozlišení, nechybí ani bezdrátové Car Play a solidní ozvučení. Na auto za tyto peníze je to opravdu nadprůměrné. Je tu i head-up displej, který se také ovládá pomocí tlačítek vlevo od volantu, což je asi nejlepší možné řešení.

Citroen C4 X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Drobnou výtku jsem chtěl mít k použitým materiálům, které jsou místy lacinější, ovšem to jsem ještě nevěděl, kolik C4 X stojí. Přiznám se, že do ceníku jsem nahlédl až po pár dnech testování a rázem mě ty tvrdší plasty nechaly v klidu.

Prostornost? Bez výhrad. Vpředu mám do všech stran místa dost a potěší rozhodně nadprůměrné množství odkládacích prostorů a kastlíků. Vzadu mám místa před koleny dostatek, nad hlavou už taková rezerva není, ale při mé výšce 185 cm je to stále velmi komfortní. Problém by mohli mít jedinci měřící přes 190 cm.

Citroen C4 X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Největším minusem je nevyužitý potenciál, co se týče praktičnosti. Mluvím o malém víku zavazadelníku, které se zde otevírá v „sedan stylu“, díky čemuž velké předměty malým otvorem jen tak nenaložíte, byť je kufr objemově veliký – 510 litrů.

Citroen C4 X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Vzhledem k tomu, že jde o francouzské auto, tak jsem očekával pohodlný podvozek, ale mé očekávání byla ještě o chlup předčena. Vůz je krásně plavný, ale zároveň velmi dobře odhlučněný a jediné, co podvozek rozhodí je opravdu ostrý výmol, při kterém je poskočení doprovázeno výraznějším bouchnutím. Srovnám-li to s takovou Škodou Superb či jinými vozy na platformě MQB, tak ty bouchají i při přejezdu mnohem menších nerovností, na kterých je C4X krásně tichá.

Citroen C4 X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Skvělý komfort je však vykoupen poněkud neohrabaným chováním v zatáčkách, kdy se při rychlejším průjezdu karoserie naklání, brzy přichází nedotáčivé tendence a celkově se nedá říci, že by úzké pneumatiky poskytovaly nejlepší přilnavost. Přeposilované řízení bez zpětné vazby už je u francouzských vozů většinou klasikou. Rychlá jízda je zkrátka teritoriem, kam tento model necílí.

Citroen C4 X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Naftový čtyřválec o objemu 1,5 litru je v dnešní době příjemným zpestřením života novináře. I přesto, že je podstatně méně kultivovaný, než benzínové pohonné jednotky a zkrátka trochu „chrochtá“, tak si nemůžu vynachválit vysoký kroutící moment (300 Nm). Díky tomu má i ve vyšších rychlostech vůz solidní zátah, nemusí zběsile podřazovat a hnát motor do otáček, jak to bývá u slabších tříválcových motorů. Dynamika neurazí, ani nenadchne. Výkon motoru činí 96 kW, na 100 km/h se rozjede za 9,5 vteřin a zastaví se až na 206 km/h.

Citroen C4 X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Líbí se mi i automatická převodovka Aisin, která řadí hladce a když nespěcháte, chová se ukázkově. Když jsem párkrát potřeboval z křižovatky zmizet o něco rychleji, než je běžné, tak celkem rychle podřadí a vůz se uvede do pohybu, ale poté zbytečně dlouho drží zařazený nižší kvalt. Velkým benefitem je vysoký dojezd kilometrů na jednu nádrž, který se v tomto případě dokáže bez problému pohybovat kolem 900 km, s trochou snahy dá i přes tisíc. S tím se samozřejmě pojí i nízká spotřeba paliva. Při běžném cestovním tempu, kdy člověk nespěchá, ale ani není brzdou provozu se dá jezdit za tyto hodnoty:

Město: 5 – 6,5 l

Kombinovaná: 5,5 l

Dálnice: 5,7 l

Okresky: 4,8 – 5,3 l

Citroen C4 X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

C4 X je líbivé moderní auto, které však vyznává tradiční hodnoty v podobě naftového motoru a snadného ovládání vozu pomocí tlačítek a koleček. Díky tomu věřím, že se může společně s nízkou cenou trefit do chuti mnoha běžných uživatelů. Nechybí ani prostorná kabina, bezdrátové Car Play a komfortně naladěný podvozek. Nějaké neduhy v podobě tvrdších plastů v interiéru, malého otvoru kufru či špatné pozice za volantem se sice najdou, ale při pohledu do ceníku mi to zas až tolik nevadí. Nevím o moc srovnatelných autech, které by se daly pořídit v hezké výbavě za 620 tisíc. Standardně bych vůz hodnotil 7 body, ale díky skvělému poměru cena / výkon si zaslouží ještě o kousek víc. Citroen C4 X Shine 1,5 blueHDI 130 si odváží 8/10 bodů.

Citroen C4 X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Komfortní podvozek

Snadné ovládání

Prostornost

Nízká cena

Infotainment

Výbava

Odhlučnění

Nízká spotřeba

Vysoký dojezd

Solidní pružnost

Citroen C4 X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Minusy

Pozice za volantem

Malý otvor do kufru

Tvrdší plasty uvnitř

Nesluší mu svižná jízda

Výhled vzad