TEST Peugeot 508 GT Plug-in Hybrid 225 – jeden z nejlepších liftbacků na trhu?

Úvod a ceny

Peugeot 508 je klasickým zástupcem střední třídy, který konkuruje třeba Arteonu či Superbu. Jedná se o liftback, takže by měl být poměrně praktický. Můžete jej mít i v kombíku, který je označen přídomkem SW. Na výběr jsou dvě různě silné plug-in hybridní motorizace a tím to končí. Co se výbav týče, tak je to jednoduché – Allure a GT, toť vše. Základní cenovka tedy činí 1 070 000 Kč, příplatek za silnější motorizaci činí 50 tisíc. Na základ to není málo peněz, ale koukněte na výčet položek základní výbavy a pochopíte. Námi testované vrcholné provedení GT se silnějším motorem stojí bez příplatků 1 190 000 Kč. Přičtu-li krásný červený perleťový lak, čalounění Nappa, panoramatické střešní okno, adaptivní podvozek s 19 palcovými koly Augusta a pár dalších položek, dostaneme se na cenu, která lehce přesahuje 1,4 milionu.

Peugeot 508 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Už z fotek mi bylo jasné, že jde o hezké auto, ale na živo je to ještě lepší. Červený lak je fantastický a přední část působí opravdu skvěle. Je to úplně něco jiného, než na co jsme od vozů střední třídy zvyklí. Přední zalomené LED Matrix světlomety dodávají vozu výraz naštvaného šavlozubého tygra, který své svislé „zuby“ používá na denní svícení či jako blinkry. Vodorovné segmenty se pak starají o hlavní a dálkové svícení. Maska je tvořena lakovanými nepravidelnými čtyřúhelníky a velmi dobře vypadá i agresivně tvarovaný nárazník či logo, nad kterým najdeme označení modelu, bravo!

Boční profil působí štíhle a vyváženě. Zadní části dominují tenké světlomety, které jsou propojené černým pásem s nápisem Peugeot. Ve spodní části najdeme na každé straně jednu koncovku výfuku, což je rovněž povedené.

Rozměry: 4750/1859/1403/2793 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1811 kg

Interiér

Sedadla vypadají skvěle, jsou pohodlná, nabízí příjemnou masáž, potěší poměrně nízký posed a také dobrá pozice za volantem, kde mi chybí asi jen polohovatelná loketní opěrka. Někomu ta koncepce, kdy máte volant níž a virtuální kokpit až nad ním nemá rád, ale mně přijde fajn a celkově se mi s malým a nepravidelným volantem hezky pracuje. Potěší velice hezké materiály všude kolem vás, za které by se nemusely stydět ani prémiové značky v této třídě.

Jak to bývá u francouzských vozů zvykem, tak i zde je dostatek klasických tlačítek, díky kterým se auto ovládá daleko lépe, než kdyby bylo vše v dotykové obrazovce. Jasně, i zde se toho tam dost ovládá, ale na hlavní funkce vozu se dostanete skrze klasické tlačítko. Klimatizaci zvládnete kromě teploty a proudění vzduchu ovládat na samostatné liště pod infotainmentem.

Jsou zde však tři veliké ale. Tím nejotravnějším je bez pochyb panoramatické střešní okno, které o něco zhorší prostor nad hlavou, ale co hůř, tak na nerovnostech vydává pazvuky, díky kterým jsem měl neustále zapnutou muziku, abych ono klepání / vrzání přehlušil. Raději tedy ušetřete 40 tisíc a budete mít jízdu výrazně pohodovější.

Druhým problémem je výhled z vozu, který je díky efektně tvarované karoserii trochu slabší. Třetím problémem je prostornost, která je také na úkor designu slabší. Vpředu se na lehkou stísněnost dá rychle zvyknout, ale dozadu se se svými 185 cm regulérně nevejdu (pohodlně). Střecha je tak nízká, že měla v napřímené poloze problém s prostorem i moje přítelkyně, která měří 175 cm.

Zavazadlový prostor pojme 487 litrů, což také není žádná sláva, byť na poměry plug-in hybridů to není vyložené špatné.

Jízda

Příplatkový adaptivní podvozek si překvapivě dobře umí poradit s velkými 19 palcovými disky a celkově je jízda překvapivě komfortní. Opravdu veliké výmoly či příčné nerovnosti žehlí fantasticky a hravě tak strčí do kapsy Arteon či Superb, který působí vyměkle a velké rázy dovnitř na rozdíl od „pětsetosmy“ propouští. Odhlučnění je pominu-li střešní okno také příkladné. Sladěnost spalovacího motoru a elektromotoru by mohla být o chlup lepší, ale že by mě to nějak obtěžovalo, to rozhodně ne.

Největším překvapením bylo, s jakou jistotou Peugeot zatáčí. Čekal jsem těžký náklánějící-se parník, který se bude nedotáčivě hrnout ze zatáčky do příkopu, ale nic takového. Naopak vám v zatáčce pod plynem pomáhá elektromotor nedotáčivost eliminovat a celkově pomůže rychle ze zákrut odjet. Jsou zde také vynikající pneumatiky Michelin Pilot Sport, které poskytují opravdu pořádnou porci přilnavosti, takže se dá s touto manažerskou a ekologicky smýšlející limuzínou jet opravdu svižně. Velmi dobrou práci odvádí i brzdy, které jsou poměrně citlivé a jejich účinek není vůbec špatný. Kdyby zde bylo o něco komunikativnější a tužší řízení, neměl bych co vytknout.

Motor

Pohonné ústrojí tvoří benzinový čtyřválec o objemu 1,6 litrů, který poskytne výkon 132 kW a kroutící moment 300 Nm. S ním spolupracuje elektromotor, který má 81 kW a 320 Nm. Celkový systémový výkon činí 165 kW a 360 Nm. To vozu zaručí příjemnou dynamiku. Akcelerace na stovku zabere 7,9 vteřin a maximální rychlost činí 250 km/h.

Vůz disponuje baterií o kapacitě 12,4 kWh, která slibuje dojezd čistě na elektřinu cca 64 km, realita je však někde kolem 35 km. Nabíjení z domácí zásuvky zabere cca 8 hodin, máte-li wallbox, tak to budou jen cca 2 hod. Je-li baterie nabitá, tak jezdí vůz i po městě převážně na elektřinu a „spalovák“ se připojí až v moment, kdy sešlápnete plynový pedál více. Jakmile se baterie vybije, tak funguje jako klasický hybrid. Při brzdění rekuperuje a baterii stále udržuje alespoň trochu nabitou. Díky tomu umí vždy svižně zmizet z křižovatky a i reakce na plyn je díky drobné pomoci elektromotoru slušná. Spotřeba benzínu může být s lehkou nohou na krátké vzdálenosti nulová (jedete-li do 135 km/h). Jakmile se baterie vybije, tak je to o něco horší. Při klidné jízdě bez pravidelného dobíjení jezdí takto:

Město: 6,5 – 8,5 l

Kombinovaná: 7,1 l

Dálnice: 7,7 l

Okresky: 5,7 – 6,2 l

Závěr

Peugeot 508 je šarmantní limuzína (liftback), za kterou se lidé otáčí, což je pochopitelné. Design je opravdu jedinečný. Na výběr sice není z mnoha motorizací, ale pokukujete-li po Superbu či Arteonu, nejezdíte primárně dlouhé dálniční cesty a můžete alespoň jednou za pár dní auto doma či v práci nabít, tak byste „pětsetosmu“ měli rozhodně zařadit do výběru.

Ceny jsou vzhledem ke kvalitám vozu příznivé. Mezi slabiny se řadí méně prostoru uvnitř, vyšší spotřeba na dálnici a hlučné střešní okno. V čem pak proti konkurentům exceluje, je adaptivní podvozek, který poskytuje velmi dobrý komfort, ale zároveň skvělou stabilitu v zatáčkách, která je podpořena také kvalitním obutím a prací elektromotoru. Při správném použití dokáže být velice úsporným parťákem, který je dokonce velice sivžný v zatáčkách a nepřestává mě udivovat, jak je krásný. Peugeot 508 GT si i díky své odvaze a výjimečnosti odváží 9/10 bodů.

Plusy

Design

Bohatá základní výbava

Poměr cena/výkon

Jízdní komfort

Velice dobře zatáčí

Pneumatiky Michelin Pilot Sport 4

Kvalitní interiér

Sedadla

Ovládání vozu

Spotřeba (nabíjíte-li)

Svižné rozjezdy

Dobré odhlučnění

Minusy

Prostornost

Střešní okno

Výhled z vozu

Malá nádrž (43 litrů)

Omezený výběr motorizací