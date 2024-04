Akční ceny u nového Citroënu Berlingo - je k mání s benzínem, dieselem i elektromotorem

Nový Citroën Berlingo a ë-Berlingo v osobní verzi jsou k dispozici ve dvou stupních výbavy PLUS a MAX, s délkami M nebo XL, která nabízí navíc dvě samostatná sklopná a vyjímatelná sedadla ve třetí řadě a zásuvku 12V pro třetí řadu sedaček. K objednání je také verze PROFI, osobní verze s homologací N1 v délce M nebo XL, s možností odmontování dělící přepážky, ve výbavě YOU a PLUS.

citroën berlingo | foto: Citroën

S akční slevou a bonusem za starý vůz můžete pořídit nové osobní Berlingo již od 525 000 Kč a verzi PROFI od 505 000 Kč. ë-Berlingo zákazníkům nabídne zvýšený dojezd na 320 km (kombinovaný cyklus WLTP, kdy v současné době probíhá certifikace). Pořídit ho můžete s akční slevou 100 000 Kč již od 900 000 Kč.

citroën berlingo | foto: Citroën

Citroën nabízí jako ke všem svým ostatním vozům exkluzivní financování – úvěr s 0% navýšením od Citroën Financial Services a prodlouženou flexibilní značkovou záruku EssentialDrive až na 8 let.

citroën berlingo | foto: Citroën

Citroën přichází s novou verzí vozu Berlingo, ikonického modelu značky, který posouvá na zcela novou úroveň. Nová přední část nabízí moderní, expresivní styl a Berlingo poskytuje zážitek na palubě podobný jako sedan, pokud jde o potěšení z jízdy, komfort a technologie. Více než kdy jindy splňuje očekávání všech zákazníků vyznávajících aktivní životní styl. K vyššímu komfortu přispívají i sedadla Citroën Advanced Comfort® a také nejnovější generace systému infotainmentu a konektivity. Nové Berlingo si zachovává svou velkou praktičnost a modularitu i verzi umožňující přepravovat až 7 osob.

citroën berlingo | foto: Citroën

Citroën jako tvůrce koncepce vozu ludospace vždy nabízel svým zákazníkům robustní model, který k nim sedí a přizpůsobí se všem jejich potřebám. Berlingo je oblíbený model, jenž svůj úspěch postavil na své všestrannosti a přívětivém vzhledu. Postupem času se Berlingo zdokonalilo z hlediska komfortu a stylu a zároveň potvrdilo svůj status referenčního měřítka na trhu díky know-how, pokud jde o architekturu a prostor na palubě, důmyslnost a praktičnost. Citroën s vozem Berlingo nabízí řešení, které zaručuje velkou míru svobody a klidu pro rodiny, seniory i aktivní osoby všech typů, kterým pomáhá v jejich plnohodnotném a všestranném životě. Nové Berlingo si zachovává svou velkou praktičnost a modularitu i verzi umožňující přepravovat až 7 osob.