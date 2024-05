TEST Subaru Crosstrek e-BOXER Executive – sen každého chalupáře či správce lesů?

Úvod a ceny

První generace modelu XV byla na trhu uvedena v roce 2011. Vyrábělo se tedy dlouhých 12 let. Za tu dobu se stalo nejprodávanějším modelem od Subaru – zastupovalo více, než 40 %. Na výběr jsou tři výbavy.

Základ nabídky tvoří Active – 880 000 Kč (X Mode – 1 režim, 17 palcová kola, manuálně ovládaná sedadla), dále je zde Comfort – 955 000 Kč (X Mode – 2 režimy, 18 palcová kola, elektrická přední sedadla, USB nabíjecí sloty atd.) a nejvyšším stupněm je Executive – 1 020 000 Kč, která navíc nabídne kožené čalounění, navigaci, vyhřívaný volant a střešní okno. Všechny výbavové stupně mají shodný motor včetně bezestupňové převodovky a pohonu všech kol.

Subaru Crosstrek | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Design je proti XV na první pohled podobný, ale při bližším zkoumání je ve všech ohledech o něco líbivější, modernější a větší. Předku dominují úzké LED světlomety, které jsou propojené linkou, mezi kterou se nachází oválné logo. To je zasazeno uprostřed členité tmavé masky. Na celkově robustnosti se podílí vytažené blatníky s plastovým orámováním, které je u crossoverů obvyklé.

Subaru Crosstrek | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Boční pohled prozradí lehkou disproporci – je zde poměrně dlouhý přední převis, ale zadní část je výrazně kratší. Myslím si, že by nebylo na škodu zadní část o několik centimetrů prodloužit, což by pomohlo jak opticky, tak prakticky v zavazadelníku.

Rozměry: 4495/1800/1600/2670 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1703 kg

Subaru Crosstrek | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Jsou zde nová sedadla, která byla vyvinutá na základě stavby lidského těla, jež přirozené omezují kývavé pohyby hlavy, díky čemuž se snižuje únava na dlouhých cestách. Pohodlí mohu potvrdit, avšak v zatáčkách bych ocenil výraznější boční vedení v oblasti ramen i boků. Podvozek je zde schopnější, než moje schopnost udržet své štíhlé tělo v široké sedačce. Na druhou stranu se nejedná o žádný sporťák, takže to zákazníkovi pravděpodobně vadit nebude.

Subaru Crosstrek | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Subaru je díky bohu stále automobilkou, která se i v nových modelech drží klasické koncepce rozmístění ovládacích prvků. Převažují zde obyčejná tlačítka, která ovládají hlavní funkce. Je zde sice oproti minulý týden testovanému Foresteru novější a větší infotaintment, kam se přesunulo například ovládání terénního režimu včetně bezpečnostních asistentů, ale vše je snadno přístupné, takže s tím nemám zásadnější problém. Potěší rozhodně bezdrátové Car Play, nové i staré USB a pro „oldschoolery“ je zde dokonce 3,5mm Jack konektor. Potěší také velice dobře čitelné budíky, byť mohou na někoho působit zastarale.

Subaru Crosstrek | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Použité materiály rozhodně neurazí a oproti takovému Dusteru si zde budete připadat v Mercedesu třídy S, nicméně když vím, jak to Subaru umí třeba v případě Foresteru, který není o tolik dražší, tak je to zde o poznání smutnější. Co se vnitřního prostoru týče, tak je to takový průměr. Vpředu úplně v pohodě a to platí i o odkládací prostory.

Subaru Crosstrek | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Vzadu to se svými 185 cm mám jen tak tak. Nad hlavou a před koleny opravdu jen symbolická rezerva a lehce stísněný pocit. Zavazadlový prostor je díky čtyřkolce trochu skromnější – 315 litrů (1297 l po sklopení zadních sedadel).

Subaru Crosstrek | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Crosstrek nabízí proti předchůdci vyšší torzní tuhost, výrazně lepší odhlučnění, vylepšené řízení a více bezpečnostních asistentů. To vše se kladně podepsalo na jízdních vlastnostech a komfortu, který je velice dobrý. Nerovnosti žehlí jedna radost a čím rozbitější podklad potkáte, tím lépe podvozek funguje. Není problém uhánět po polní cestě rychlostmi kolem 80 km/h. Do interiéru pronikne lehké bouchnutí až po průjezdu opravdu veliké díry. Odhlučnění je při běžné jízdě do nějakých 130 km/h slušné, nicméně potřebujete-li výrazněji akcelerovat, do interiéru pronikne otravné hučení od bezestupňové převodovky. Hodí se spíše na kratší trasy v náročnějších podmínkách, než na dlouhé dálniční přesuny.

Subaru Crosstrek | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

V terénu oceníte světlou výšku 220 mm a dobrou průjezdnost, která je dána také dobrými nájezdovými/přejezdovými úhly. Skvělou práci rovněž odvádí stálý pohon všech kol, který přenáší sílu na kola v poměru 60:40 ve prospěch přední nápravy. Dobře zvládá také lehké křížení náprav.

Subaru Crosstrek | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Srdcem Crosstreku je benzínový Boxer o objemu dvou litrů – 2,0I-S e-BOXER (100 kW / 182 Nm). Ten je spojen s bezestupňovou převodovkou Lineartronic, ve které se ukrývá synchronní elektromotor (12 kW / 66 Nm). Ten je napájen Lithium-iontovou baterií v kufru, která má napětí 118 V a kapacitu 0,6 kWh.

Subaru Crosstrek | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Celkově to tedy v praxi vypadá tak, že pomáhá spalovacímu motoru při rozjezdech, ale dokáže jet při hodně mírném zatížení i pouze na elektřinu. Výsledkem je nižší spotřeba i hlučnost. Slabší místa tu jsou tři. Prvním je dynamika, která je vzhledem k ne příliš vysokému výkonu a vyšší hmotnosti spíše podprůměrná. To dokazuje i pohled do tabulky, kde vidím akceleraci na 100 km/h za 10,8 vteřin, maximální rychlost činí 198 km/h. Druhou slabinou je hlučnost při sešlápnutí plynu a třetím spotřeba, která vyloženě neurazí, ale rozhodně ani nenadchne. Při opravdu ekonomické jízdě jsme naměřili tyto hodnoty:

Město: 7 – 8,5 l

Kombinovaná: 7,4 l

Dálnice: 7,7 – 8 l

Okresky: 5,5 – 6 l

Subaru Crosstrek | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Crosstrek je ve většině ohledů lepší, než jeho předchůdce. Ztrácí asi jen cenou, vyšší hmotností a nepatrně menším kufrem. Je postaven na tradičních hodnotách, které má Subaru ve své DNA – skvělý podvozek, propracovaný pohon všech kol, odolnost a spolehlivost. Jedná se o velmi fajn volbu pro někoho, kdo jezdí spíše kratší trasy v klidném tempu a často využívá pohon všech kol.

Pokud do této skupiny nezapadáte, tak ušetřete 35 tisíc a sáhněte raději po levnější Impreze, která je prakticky totožná, jen je nižší, nemůže mít tažné zařízení a má poháněnou jen přední nápravu. Cena Crosstreku se může na první pohled zdát vysoká, ale jde o opravdu schopný a poctivý vůz, který už v základní výbavě Active (880 tisíc) obsahuje pro většinu uživatelů vše potřebné. Já osobně bych ovšem ještě chvíli šetřil a sáhl po větším Foresteru, který je „jen“ o 85 tisíc dražší. Subaru Crosstrek si zaslouží 7/10 bodů.

Subaru Crosstrek | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Líbivý design

Skvělý podvozek

Bytelný interiér

Infotainment

Snadné ovládání

Komunikativní řízení

Průjezdnost v terénu

Pohon všech kol

Robustnost / odolnost

Subaru Crosstrek | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Minusy

Dynamika

Spotřeba

Vyšší cenovka

Malý zavazadelník

Jen jedna motorizace