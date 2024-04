TEST: Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 310k – sportovní SUV, které dá stovku pod 5 vteřin

Úvod a ceny

Formentor se nabízí ve dvou variantách – Cupra a sportovní Cupra VZ. První, tedy ta běžnější verze nabízí různorodou škálu motorizací. Základem je 1,5 TSI s manuálem a stojí 890 tisíc, za automat připlatíte 50 tis. Dále jsou v nabídce dva dvoulitry, oba s pohonem všech kol. Jeden benzínový (2.0 TSI 140 kW, 1 039 900 Kč) a druhý naftový (2.0 TDI 110 kW, 1 074 900 Kč). Poslední možností je plug-in hybrid 1.5 e-HYBRID 150 kW, který přijde na 1 109 900 Kč.

Cupra Formentor VZ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Formentor VZ je sportovnější a můžete tak dostat tři různé motorizace – 2.0 TSI 180 kW (1 174 900 Kč), námi testovanou 2.0 TSI 228 kW (1 534 900 Kč, včetně příplatků stál náš testovaný kousek 1 576 200 Kč) a nebo plug-in hybrid 1.4 e-HYBRID 180 kW (1 274 900 Kč). Při pohledu do ceníku a konfigurátoru můžeme zjistit, že tehdejší vrchol v podobě Formentoru VZ5 již zmizel, což je škoda, protože ten pětiválec od Audi je skvost.

Exteriér

I přesto, že je design vždy individuální záležitostí, tak jsem se zatím nesetkal s nikým, komu by se Formentor nelíbil. Přední část působí hezky naštvaně, čemuž napomáhají zamračené světlomety a zkosená maska se “zubatou” texturou.

Cupra Formentor VZ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Zadní část se snižuje a zužuje, což vypadá rovněž velice dobře, ale je to trochu na úkor praktičnosti, která je o něco slabší, než třeba u modelu Ateca. Potěší také pravé koncovky výfuků, na každé straně dvě.

Rozměry: 4450/1839/1528/2680 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1626 kg

Cupra Formentor VZ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Uvnitř je Formentor podobný svým sourozenců z koncernu VW. Většina komponentů má původ v Seatu - volant, infotainment, virtuální kokpit, sedadla, použité materiály apod. I přesto, že je vůz vyšší, než hatchbacky, tak je zde zachován nízký posed. Sportovní sedadla mají velice dobré boční vedení a ani komfort není vůbec k zahození, jde o skvělý kompromis mezi každodenní použitelností a sportovností.

Cupra Formentor VZ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér sice navozuje moderní dojem, ale ovládání není příliš intuitivní a snadné. Dotyková obrazovka je sice hezky nakloněná k řidiči, což je fajn, ale systém jako takový je složitější. Nejvíc mi vadí ovládání klimatizace. Teplota se ovládá na nepodsvícené liště pod obrazovkou, což je v noci opravdu „super“ a ventilátor s prouděním si volíte v dotykové obrazovce.

Cupra Formentor VZ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Co se týče materiálů, tak to není zlé, ale vadí mi tvrdý plast v oblasti, kde si řidič opírá pravé koleno o středový tunel. Obzvláště pak při rychlé jízdě to má za následek nepříjemné otlačení.

Cupra Formentor VZ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

O prostor vpředu není nouze, situace je o chlup horší vzadu, kde je to o něco stísněnější, ale i tak jsem se tam se svými 185 cm celkem pohodlně usadil. Čtyři takové pasažéry Formentor pojme bez problému. Kufr pojme 450 litrů nákladu.

Cupra Formentor VZ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Náš kus je vybaven adaptivní podvozkem, což je dobře. Jízdní komfort je tak komfortním režimu slušný a dokonce znatelně lepší, než v nedávno testovaném Leonu SP, který adaptivní podvozek neměl. Nerovnosti tedy vzhledem ke svému sportovnímu charakteru tlumí lépe, než by se dalo čekat. Občas sice pronikne dovnitř nějaké to „MQB bouchnutí“, ale není to nic, kvůli čemu bych jej nedoporučil.

Cupra Formentor VZ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jakmile se před vámi otevře zakroucená okreska, je na čase nastavit individuální mód, kde je možné nastavit jak tuhost tlumičů, tak odezvu na plyn či tuhost řízení. Po dokončení nového „set upu“ šlapu na plyn a vůz okamžitě vyráží kupředu. Následuje pasáž vlásenek a poté i vracáků, kde se ale projevuje vyšší hmotnost a těžiště, díky čemuž se Formentor i v „tvrdém“ nastavení poměrně naklání a na brzdách se umí nepříjemně zavlnit. Celkově tedy jízda na limitu není úplně stabilní a chce to o trochu zpomalit.

Cupra Formentor VZ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Na našem voze byly ovšem obuté zimní pneumatiky a v době testování bylo venku 25 stupňů. To logicky nemůže příliš fungovat. Čtyřkolka se sice snaží, ale chtělo by to více výkonu poslat na zadní nápravu, aby se eliminovala nedotáčivost na hraně, která je díky obutí níž, než kdyby na voze byla kvalitní letní sada pneumatik. Zajímalo by mě přímé srovnání se slabší a lehčí (o cca 80 kg) variantou (180 kW), která má pohon pouze předních kol. Myslím si, že by nebyla o moc pomalejší.

Cupra Formentor VZ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Pod kapotou je nejsilnější dvoulitrové TSI, které vyniká vysokým výkonem a skvělým zátahem v širokém spektru otáček. V normální provozu je motor tichý, zvenku trochu zní jako šicí stroj, ale jeho pružnost to vynahrazuje. Co bych tu však nemusel mít, tak je nepřirozený brumlavý zvuk, který se line z reproduktorů. Naštěstí to lze v individuálním módu vypnout či omezit. Výkon motoru činí 228 kW (310 koní) a 370 Nm. Na stovku zrychlí za 4,9 vteřin, což je skoro o dvě vteřiny rychlejší, než nabízí slabší verze. Maximální rychlost je omezena na 250 km/h. Automatická převodovka DSG má 7 stupňů a pracuje velmi hbitě, ale ve sportovním režimu bych si dokázal představit ještě rychlejší reakci na pádla pod volantem a také mi trochu vadí, že před omezovačem nepodrží kvalt, ale sama přeřadí. Při normální jízdě však funguje skvěle.

Cupra Formentor VZ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz





Spotřeba? No, nepatří k těm nejúspornějším. Slabší 180 kW verze o cca o litr úspornější. Na klikatých kopcovitých okreskách spotřeba přesáhla hranici 20 litrů na sto. Pokud ovšem budete jezdit ekonomičtěji, dostanete se na tyto hodnoty:

Město: 8,5 – 10,5 litrů

Kombinovaná: 9,2 l

Dálničních 130 km/h: 10 l

Okreska: 8 l

Cupra Formentor VZ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Formentor VZ je s aktuálně nejsilnějším nabízeným motorem a pohonem všech kol opravdu krásné auto, které nemá výrazné chyby, ale těch malých nedostatků zde také není málo. Auto jede v přímce jako splašené, což dokazuje i akcelerace z místa na 100 km/h pod 5 vteřin, ale to není vše. Na limitu je v zatáčkách díky vyššímu těžišti a lehké nadváze poněkud nestabilní, což mě přivádí k myšlence, zda by nebylo lepší ušetřit 360 tisíc a pořídit slabší předokolku o výkonu 180 kW, která na první pohled vypadá téměř stejně a nejede o tolik pomaleji. Těžší a silnější čtyřkolka bude bezkonkurenčně lepší na mokru či sněhu, takže bude ve výsledku záležet na tom, kde bydlíte a zda pohon všech kol reálně využijete. Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 228 kW si odváží 7,5/10 bodů.

Cupra Formentor VZ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Design

Dynamika

Slušný komfort

Skvělý motor

Sedadla

Bezdrátové Car Play

Cupra Formentor VZ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Minusy

Cenovka

Spotřeba

Složitější ovládání

Tvrdší plasty uvnitř

Sportovní režim Cupra by mohl být ostřejší (rychlejší reakce na plyn a pádla, nepřeřadit v omezovači, výraznější zvuk výfuků, tvrdší tlumiče, tužší řízení, více výkonu na zadní nápravě)