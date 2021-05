Škoda Scala 1.5 TSI DSG – nejlepší Škoda v poměru cena/výkon?

Úvod

Píše se rok 2019 a zákazníci si mohou vedle kontroverzní čtyřoké Octavie pořídit tuto novinku, která je na stejné modulární platformě MQB, ale je moderněji zpracovaná a nabízí příznivější cenu s kompaktnějšími rozměry. Novinkou byl vzdušnější interiér, který již nemá zabudovaný infotainment, jak se to dělalo dříve. Máme zde první vlaštovku k velké nešťastné revoluci v podobě dotykového ovládání vozidla. Sice jsou zde stále kolečka na ovládání automatické klimatizace, ale regulaci ventilace a další věci musíte ovládat na dotykové obrazovce. Kolečko na ovládání hlasitosti již zde také chybí (základní osmipalcový infotainment Bolero/Swing kolečko má).

Škoda Scala | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Náš testovaný kousek je ve výbavě Style a tradičně má připlaceno téměř vše, co lze. Jsou zde položky jako panoramatická střecha, elektricky ovládané sedadlo řidiče, elektrické víko zavazadelníku, výhřev předních i zadních sedadel, potah sedadel kůží, navigace Amundsen a mnoho dalšího. Pod kapotou pracuje přeplňovaná patnáctistovka o výkonu 110 kW, která je spojena s automatickou „dvojspojkou“ DSG.

Škoda Scala | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Design je velice povedený. Scala působí moderně a má pěkné tvary. Přední LED světlomety svítí parádně a jejich tvar je také vydařený. Zajímavostí je víko kufru, kde je černě lakovaný spoiler a prodloužené zadní sklo až ke světlometům. Detail, který ovšem designu velmi prospěl.

Rozměry činí 4362/1793/2649 mm (délka, šířka, rozvor). Hmotnost je pouze 1255 kg.

Škoda Scala | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Scala nabídne v rámci své kategorie a vnějších rozměru velkorysou prostornost. Interiér je vzdušný a velmi praktický. Odkládacích míst je zde dostatek. Dvouramenný volant se dobře drží a zatáčí se s ním skvěle. Rozložení ovládacích prvků může být v prvních chvílích chaotické, ale po týdnu si zvyknete.

Škoda Scala | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ovládání palubního počítače přes virtuální kokpit (10,25 palce) je bohužel dost zpomalené, chtělo by to nějakou aktualizaci softwaru, aby to „šlapalo“ rychleji. Infotainment s navigací Amundsen (9,2 palce) je také lehce pomalejší, ale alespoň je přehledný. Oproti nové Octavii je jeho ovládání jednodušší a hlavně intuitivnější.

Škoda Scala | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ergonomie by mohla být lepší. Trochu mi vadí omezený posuv volantu, díky čemuž jsem si nenašel vhodnou pozici pro řízení. Další nepříjemností je, že loketní opěrka lze posouvat pouze podélně, nikoliv výškově. Samotný posed za volantem by mohl být o fous nižší. Sedadla jsou ovšem pohodlná a potěší elektrické ovládání.

Škoda Scala | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Vzadu je kvůli panoramatické střeše lehce omezený prostor pro hlavu. Měřím 185 cm a bylo to jen tak tak. Nedovedu si představit, že by se dozadu pohodlně vešel někdo, kdo má nad 190 cm. Prostoru pro nohy je ovšem dostatek a potěší i dlouhé sedáky.

Škoda Scala | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Zavazadlový prostor je dle mého pro 2-3 člennou rodinu naprosto dostačující – 467 (1410) litrů. Věřím, že by Scala postačila i skromnější 4 členné rodině při cestě na dovolenou. Úplně nepotěší všudypřítomné tvrdé plasty, ale vezmu-li v potaz pořizovací cenu, tak mi to přijde přiměřené.

Škoda Scala | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

První kilometry jsem byl lehce nervózní z cukání při rozjezdech. Je nutné být s plynem opravdu hodně jemný, aby se auto rozjelo bez typického „kopance“, který sedmistupňové DSG dělají. Je to samozřejmě o zvyk, takže za pár dní je vše v pohodě. Převodovka se suchými spojkami jinak řadí hladce, není zmatená a i při ostřejší jízdě v manuálním režimu funguje dobře a hbitě. Řízení je typicky „koncernovské“ - přesné ale moc zpětné vazby neposkytuje.

Škoda Scala | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Podvozek s vlečenou zadní nápravou je i na větších 17 palcových kolech dostatečně komfortní. Většinu času budete spokojeni. Jediné, co je problém, jsou příčné nerovnosti, při kterých poskočí celá zadní náprava a je slyšet i lehké bouchnutí zezadu. Velmi příjemné překvapení je, jak podvozek funguje při ostřejší jízdě. Jelikož Scala váží necelých 1,3 tuny, tak je v zatáčkách velmi mrštná a podvozek je i přes měkčí naladění velmi schopný. Sice se v zatáčce poměrně nakloní, ale pak zaklekne a vykrouží krásný oblouk. Nedotáčivost přichází až překvapivě pozdě. Na to, že nejde o žádnou „ostrou RS“ verzi, tak je to zábavné a rychlé svezení. Mnoho větších a silnějších vozů se Scalou nebudou schopni držet tempo.

Motor

Nový benzinový čtyřválec o objemu 1,5 litru nabídne výkon 110 kW (150 koní) a 250 Nm. To jsou velmi dobré hodnoty na tak lehký vůz. Zátah je krásně lineární a turboprodleva malá. Odezva na plyn je slušná. Dynamika je v rámci kategorie nadprůměrná. Zrychlení na stovku zabere 8,2 sekund a maximální rychlost je 219 km/h. Je zde použitý systém vypínání dvou válců (ACT) pro menší spotřebu paliva. V praxi to nepoznáte. V režimu eko má motor lehce „otupělé“ reakce, zato ale potěší lepší spotřebou. Při jízdě, kdy nestojíte na plynu, převodovka vyřazuje a plachtí.

Škoda Scala | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Spotřeba je vzhledem k dobré hmotnosti a aerodynamice (odpor vzduchu cx od 0,29) velmi slušná.

Město – při klidné jízdě v běžném provozu si bere 7 – 8 litrů. V ranní špičce o litr více.

Kombinovaná – v testu jsme měli dlouhodobou spotřebu lehce přes 8 l, nutno ale říct, že jsme nejezdili úplně na spotřebu. S trochu lehčí nohou by nebyl problém dostat se o litr níž na nějakých 7 – 7,5 l. Při dálničních 130 km/h si bere cca 6,5 l.

Okresky – 6 l je hodnota, na kterou se dostanete celkem jednoduše. Když se zasnažíte a použijete režim eko, dá se jet i o pár desetin úsporněji.

Ceny

Scala v základní výbavě Ambition s tříválcem 1.0 TSI 70 kW začíná na 408 tisících. My zde ovšem máme lepší výbavu Style s nejsilnějším motorem kombinovaným s automatickou převodovkou, za který zaplatíte bez příplatků 553 tisíc. Ovšem finální cenovka tohoto zeleného exempláře, který má připlaceno snad vše, co lze, činí 718 tisíc. To se může zdát na první pohled dost, ale připomínám, že v zimě testovaná Octavia se stejným motorem a téměř totožnou výbavou stála téměř o 300 tisíc víc. Kdyby měla automat, tak je to rozdíl ještě větší.

Škoda Scala | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Škoda Scala 1.5 TSI DSG Style je skvělý a trochu přehlížený vůz, kterému se dají vytknout jen drobnosti. Jízda i spotřeba jsou lepší, než ve větší Octavii (se stejným motorem), která nabídne pouze větší zavazadlový prostor. Prostoru pro posádku je zde téměř stejně a Scala je díky úspoře přes 100 kg mnohem živějším parťákem. Použité materiály jsou srovnatelné, ne-li stejné. Obrovská škoda je, že se nevyrábí ostřejší verze RS, protože kdyby měla Scala ještě trochu poladěný motor, sportovní podvozek, pořádné pneumatiky a třeba ještě samosvorný diferenciál, šlo by o nejlepší sportovní Škodovku všech dob.

Pokud tedy sháníte dobře jezdící benzinový vůz a postačí vám kufr, který má necelých 500 litrů, berte Scalu. O několikset tisíc dražší Octavia vedle ní nedává smysl. Zelená žabka si právem zaslouží 8,5/10 bodů.

Škoda Scala | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Cena

Spotřeba

Dynamika

Jízdní vlastnosti

Praktičnost

Všestrannost

Minusy

Pomalejší infotainment a palubní počítač

Bouchání zadní nápravy

Drobné ergonomické nedostatky