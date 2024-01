Honda 0 Series je elektrická vesmírná loď. Japonci s novým elektromobilem mají vysoké ambice

V Las Vegas byla oficiálně představena nová řada elektrických vozidel s názvem "Honda Series 0". Tato inovativní flotila se chystá vstoupit na světový trh od roku 2026, s prvním uvedením na trh v Severní Americe, následovaným postupným rozšířením do Japonska, Asie, Evropy, Afriky, Středního východu a Jižní Ameriky.

Součástí představení byly i dva koncepty vozidel: sedan a Space-Hub. Kromě toho Honda zaznamenala světovou premiéru nového označení "H", které bude vyhrazeno pro novou generaci firemních elektrických modelů.

Honda 0 Series | foto: Honda

Společnost si klade obrovské cíle a zaměřuje se na dosažení uhlíkové neutrality ve všech svých produktech a firemních aktivitách do roku 2050. Hlavním směrem k dosažení této ambice je elektrifikace, a to s cílem dosáhnout 100% podílu elektrických vozidel a vozidel s palivovými články (FCEV) ve svém celosvětovém portfoliu do roku 2040.

„Honda 0 Series“ je nová řada elektrických vozidel, která se řídí sloganem značky a politikou elektrifikace. Název odráží odhodlání výrobce chopit se výzvy vývoje nové řady „elektrik“, které se vrací ke svým kořenům: být lídrem v inovativní výrobě automobilů – což bude vyjádřeno vytvořením zcela nových elektrických vozidel „od nuly“.

Řada Honda 0 se skládá z Limuzíny a jejího více hranatého protějšku, zvaného Space Hub.

Úchvatnější ze dvou konceptů představených Hondou je Sedan, který dýchá atmosférou supersportovního vozu ze 70. let, který se vrací do elektrické éry.

I když Honda neuvádí podrobnosti, společnost tvrdí, že sériový vůz založený na sedanu bude obsahovat funkce automatizovaného řízení nové generace, stejně jako propojené služby a pokročilou umělou inteligenci, která se naučí chování řidiče.