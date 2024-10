TEST Lexus UX300h F Sport – stále oblíbenější prémiový crossover po modernizaci

Úvod

Co je zde nového? Na výběr jsou dvě motorizace – elektrická 300e a hybridní 300h. V rámci modernizace se zvedl celkový systémový výkon u hybridní varianty o 8% na aktuálních 146 kW a vylepšená je zde i baterie s vyšší účinností.

U verze v pohonem všech kol je na zadní nápravě podstatně silnější elektromotor. Zlepšila se pochopitelně i dynamika a díky silnějšímu hybridnímu ústrojí se i snížila spotřeba paliva. Další novinkou je i tužší karoserie, která přispívá k lepším jízdním vlastnostem.

Lexus UX300h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ceny

Standardní ceník začíná se verzi Elegance na 999 000 Kč (UX 300h, pohon předních kol). Druhým stupněm je výbava Business, která stojí 1 100 000 Kč a je možné sáhnout i po verzi s pohonem všech kol, která je o 50 tisíc dražší. Dalším stupněm je Business Tech za 1 160 000 Kč, se čtyřkolkou za 1 210 000 Kč. Námi testovaná F Sport stojí dle ceníku 1 220 000 Kč, se čtyřkolkou opět o 50 tisíc více.

Aktuálně však probíhá akce na výbavu Business Tech, kterou pořídíte za 949 000 Kč, ušetříte tak 263 tisíc, což není vůbec špatné. Námi testovaná výbava F Sport přijde aktuálně na 989 000 Kč, úspora činí 256 tisíc.

Lexus UX300h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Design Lexusu UX300h je typicky japonský s ostrými liniemi a agresivním výrazem. Přední maska je masivní, což spolu s úzkými LED světlomety dodává vozu jedinečný vzhled. Zadní část vozu působí dynamicky díky propojeným světlům, které opticky zvětšují šířku auta. Proporce vozu zajišťují dostatečný vnitřní prostor, ale zároveň zůstává Lexus UX ideální pro pohyb ve městě, kde se s ním snadno parkuje. Světlá výška činí 160 mm a pocit robustnosti navozují také široké lemy blatníků.

Rozměry: 4495/1840/1540/2640 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1575 kg

Lexus UX300h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Interiér je tradičně velice sympatickým místem, kde budete rádi trávit čas. Lexus vsadil na precizní zpracování, ale drobnou výtku mám k poněkud lacině působící kožence, která je použita na sedadla či volant. Nechybí ani pár míst, kde se objevují tvrdší plasty, ale pořád je to v porovnání s většinou konkurentů o poznání lepší. Přední sedadla jsou pohodlná, ale ocenil bych v této vyšší výbavě elektrické ovládání.

Lexus UX300h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Doby, kdy se Lexus ovládal podivným touchpadem jsou dávno pryč. Obsluha infotainmentu je nyní snazší – je plně dotyková, což má své výhody i nevýhody. Displej je v této výbavě tak akorát velký, jeho odezva je rychlá a systém nabízí bezdrátové připojení k Apple CarPlay i Android Auto. Zatímco ovládání klimatizace zůstalo příjemně jednoduché, ovládání některých funkcí infotainmentu za jízdy může být trochu složitější. Na mysli mám především otravné pípání při překročení maximální rychlosti, jehož vypnutí je schováno v menu nastavení. Novinkou je také dvojice kamer za volantem, které hlídají vaší pozornost – to sice může zachraňovat životy, ale mně to opět příliš nevyhovuje, protože každé ráno vypínám za jízdy to prokleté pípání a k tomu dostanu opět vyhubováno, že nesleduji provoz… Kdyby tu ovšem tyto asistenty nebyly, tak silnici sleduji neustále, což je smutný paradox.

Lexus UX300h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostornost je jedním z hlavních limitů modelu UX300h. Co se šířky týče, tak je to velmi dobré, ale situace je trochu slabší vzadu, kam se kvůli kratším dveřím trochu hůře nastupuje a celkově to tu působí trochu stísněně. Osoby měřící nad 190 cm už se sem pohodlně nevejdou.

Lexus UX300h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Také zavazadelník zrovna neohromí svým objemem, byť má dvojité dno, kam se ještě něco málo také vejde. Pojme 315 litrů nákladu, což je ve srovnání s konkurenty pod průměrem.

Lexus UX300h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Podvozek UX300h je příjemně tuhý, ale zároveň pohodlný a to obzvláště na větších nerovnostech. Na menších hrbolech či příčných nerovnostech lehce poskakuje. Lexus je známý pro svůj komfort a ani tento model není výjimkou. Velikou pochvalu si zaslouží i odhlučnění, které je proti hybridní Corolle, kterou jsme testovali týden před Lexusem o poznání lepší. Dokonce rychlosti kolem 160 – 170 km/h vám budou připadat jako byste jeli 130 km/h. Zároveň je nutné ocenit velice hezkou dynamiku, pružnost a solidní reakci na plynový pedál. Typický projev bezestupňové převodovky E-CVT je zde sice znát, ale díky odhlučnění není tak otravný.

V zatáčkách je UX také schopné. Je poměrně lehké, hezky tuhé a nechybí ani víceprvková zadní náprava. Všechny tyto atributy z tohoto crossoveru dělají hravé a překvapivě schopné auto, které dokáže upalovat překvapivým tempem.

Lexus UX300h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Lexus UX300h je vybaven dvoulitrovým motorem s atmosférickým plněním a elektromotorem. Celkový systémový výkon činí 146 kW, což je o 8% více než u předchozí verze UX250h. Jiná je zde i baterie, která má vyšší účinnost. Tyto aspekty mají kladný dopad na akceleraci i spotřebu paliva. Zrychlení z 0 na 100 km/h zabere jen 8,1 vteřin a maximální rychlost je omezena na 177 km/h. To je zcela dostačující pro běžné každodenní ježdění.

Lexus UX300h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Nádrž pojme 43 litrů benzínu. Hybridní systém je výborně sladěný a dokáže plynule přecházet mezi benzinovým a elektrickým pohonem. Co však u tohoto modelu opravdu vyniká, je spotřeba paliva. Během testování jsme v při klidné jízdě dosáhli následujících hodnot:

Město: 4 – 5,2 litrů

Kombinovaná: 5,2 l

Dálnice: 6,5 l

Okresky: 4 – 4,7 l

Lexus UX300h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Lexus UX300h je ideální volbou pro ty, kteří hledají prémiový crossover s nízkou spotřebou a velmi dobrým jízdním komfortem. Proti starší verzi UX250h je ve všech ohledech o chlup lepší, tedy kromě složitého vypínání otravného asistenta, který pípá při překročení maximální povolené rychlosti. Navzdory několika dalším nedostatkům, jako je menší prostor vzadu a ne úplně intuitivní ovládání infotainmentu, nabízí tento akční model za 990 tisíc skvělý poměr cena/výkon. Verze s pohonem předních kol je lehčí, obratnější a vhodnější pro městský provoz než dražší čtyřkolky. Pokud hledáte kompaktní prémiový crossover, který kombinuje styl, úspornost a spolehlivost, je UX rozhodně autem, které byste měli zvážit. Lexus UX300h F Sport si odváží 8,5/10 bodů.

Lexus UX300h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Design

Akční ceny

Nízká hmotnost

Zpracování interiéru

Odhlučnění

Spotřeba

Dynamika

Snadné parkování

Minusy

Méně místa vzadu

Malý kufr

Složité vypínání asistentů