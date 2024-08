TEST EcoWheel Diabel – elektrická motorka s drsnou tváří

Základní technické údaje

Diabel je vybavena elektromotorem o výkonu 10 kW, což z ní dělá jednu z nejvýkonnějších elektrických motorek ve své třídě. Tento motor poskytuje dostatek síly pro svižnou jízdu ve městě, ale neztratí se ani mimo něj. Maximální rychlost činí 120 km/h. Baterie s kapacitou 120 Ah umožňuje dlouhý dojezd na jedno nabití – až 200 km v závislosti na jízdních podmínkách a stylu jízdy.

EcoWheel Diabel | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jednou z největších výhod je, že jí můžete řídit i s řidičákem skupiny B, takže se dá nazvat alternativou ke skútru a to i přesto, že se z pohledu designu rovnat nemohou. Diabel působí mnohem drsnějším a mohutnějším dojmem. Někdo, kdo se ve světě motorek příliš nepohybuje, by si ji velice snadno mohl splést i s ostrou silniční motorkou, která hravě zvládá jezdit rychlostí nad 300 km/h.

EcoWheel Diabel | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Design

Na první pohled zaujme svým agresivním designem, který dává najevo, že se jedná o motorku, která není jen o ekologickém provozu, ale i o stylu. Ostře řezané linie, robustně vypadající rám a sportovní vzhled z ní činí atraktivní volbu pro ty, kteří hledají nejen funkčnost, ale i estetiku. Motorka je vybavena LED světlomety, které perfektně ladí k celkovému futuristickému vzhledu. Na palubě nechybí displej, který poskytuje přehledné informace o rychlosti a stavu baterie. Díky tomu má jezdec všechny potřebné údaje vždy po ruce.

EcoWheel Diabel | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Nabíjení a dojezd

Jednou z klíčových výhod elektrických motorek je jejich jednoduché a pohodlné nabíjení. Je zde baterie, kterou lze nabíjet jak doma, tak i na veřejných nabíjecích stanicích. Plné nabití baterie trvá přibližně 6-8 hodin při použití běžné domácí zásuvky. To znamená, že motorku můžete pohodlně nabít přes noc a ráno vyrazit na cesty s plně nabitou baterií. Pokud máte přístup k rychlonabíjecí stanici, doba nabíjení se může výrazně zkrátit. S plně nabitou baterií nabízí dojezd až 200 km, což je více než dostatečné pro každodenní používání, ať už se jedná o dojíždění do práce nebo víkendové výlety.

EcoWheel Diabel | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízdní vlastnosti

Díky nízkému těžišti nabízí Diabel obstojné jízdní vlastnosti. Motorka zrychluje plynule a bez trhání, což je pro elektromotory typické. Podvozek je navržen tak, aby poskytoval stabilitu a komfort i při vyšších rychlostech, což oceníte zejména při rychlejších jízdách. Díky velkým pneumatikám a kvalitnímu odpružení motorka hladce přejíždí přes nerovnosti a poskytuje pohodlnou jízdu i na horších silnicích. Slabším místem jsou brzdy, které jsou ve městě dostačující, ale na nějaké divočení na okresce to není. Celkový pocit z jízdy je příjemný, hezky padá do zatáček a je poměrně hravá. Kdyby tu byl silnější motor, lepší brzdy a výše položené stupačky, posunulo by to Diabel o dvě úrovně výš, ale to už by se nedalo hovořit o motorce, kterou můžete řídit s řidičákem skupiny B.

EcoWheel Diabel | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ergonomie

Posed je pohodlný a přirozený, což umožňuje dlouhé jízdy bez únavy. Sedlo je dostatečně široké a měkké, takže poskytuje dobrý komfort. Díky dobře umístěným řídítkům má jezdec dobrý přehled o situaci na silnici a snadný přístup ke všem ovládacím prvkům. Nožní opěrky jsou umístěny tak, aby jezdec seděl ve vzpřímené poloze, což přispívá k pohodlí při jízdě. Nevýhodou je však, že jsou poměrně nízko, což se nehodí v zatáčce, kde si snadno můžete škrtnout o zem.

EcoWheel Diabel | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Cena

Cena za základní variantu Diabel 6000W 100Ah činí solidních 110 tisíc Kč. My však otestovali silnější verzi Diabel 10000W 120 Ah, která vychází na 145 tisíc Kč. Uvedené ceny jsou včetně DPH. Do naší recenze nám motorku zapůjčila společnost EcoWheel, která se zabývá prodejem elektrických koloběžek, skútrů, motorek a dokonce i „mini aut“, které jsme nedávno otestovali taktéž.

EcoWheel Squer mini | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz





Závěr

Elektrická motorka EcoWheel Diabel 10000W 120Ah je moderní dopravní prostředek, který spojuje ekologický provoz s atraktivním designem. Díky svým jízdním vlastnostem, pohodlnému posedu a moderním technologiím je ideální volbou pro ty, kteří hledají alternativu k tradičním motorkám či skútrům se spalovacím motorem. S dostatečným dojezdem, rychlým nabíjením a pohodlným posedem je Diabel skvělým parťákem pro každodenní jízdy, ale i občasné výlety mimo město. EcoWheel Diabel si odváží 8/10 bodů. Kdyby zde byly silnější brzdy a lépe umístěné stupačky, bylo by to za tuto cenu ještě o chlup více.

EcoWheel Diabel | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Design

Dojezd

Ergonomie

Parkování

Jízdní vlastnosti

Snadná údržba

Hravost

Stačí řidičák sk.B

EcoWheel Diabel | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Minusy

Slabší brzdy

Nízko položené stupačky