Škoda Elroq Essence 50 – otestovali jsme základní verzi za 800 tisíc, stačí to?

Do dnešní recenze dorazil Elroq, který si v prodejích vede od uvedení na trh velmi dobře. Většinou testujeme auta v nejvyšších výbavách, ale tentokrát jsme záměrně do testu vzali co možná nejlevnější provedení, abychom zjistili, zda-li základní verze v testu obstojí.
Úvod a ceny
Proč jméno Elroq? Mělo jít o elektrický Karoq, takže když spojíme tyto dva názvy, vznikne Elroq. Ačkoliv se jedná o středně veliké SUV, tak stojí na platformě MEB, kterou známe například z většího Enyaqu. Aktuálně jsou v nabídce 4 různě silné varianty s odlišnou kapacitou baterie. Slabší verze s označením 50 disponuje baterií s využitelnou kapacitou 52 kWh a motorem o výkonu 125 kW. Verze 60 nabídne o chlup větší baterii (59 kWh) a lepší výkon – 150 kW. Druhý nejsilnější verze 85 nabídne 77 kWh baterii a výkon elektromotoru 210 kW. U těchto verzí je poháněná zadní náprava. Chcete-li nejrychlejší Elroq s pohonem 4x4, budete muset sáhnout po vrcholné verzi RS, která nabídne 250 kW a 79 kWh baterii.
Základní cenovka námi testované varianty Essence 50 činí 799 tisíc včetně DPH, což není vůbec špatné, vezmeme-li v potaz bohatou základní výbavu, kde nechybí například 19 palcová kola, automatická klimatizace, veliký 13 palcový infotainment včetně Car Play, multifunkční kožený volant, parkovací kamera vzadu, LED světlomety a mnoho dalšího. V našem konkrétním voze byly ještě příplatky za 88 200 Kč (barva, 20 palcová kola, Smart paket, funkční paket a akustická skla). Celkově tedy náš vůz stojí 887 200 Kč.
Exteriér
Elroq přináší svěží design v duchu nového „Modern Solid“ stylu, přičemž změny nejvíce vyniknou v přední části, která je definována subtilními LED svítilnami zasahujícími těsně nad spodní část nárazníku. Při pohledu z boku zaujmou 20 palcová kola, která vozu dodávají robustnější a sebevědomější výraz a opticky zvyšují postoj vozu. Pozadí vozu pak zůstává decentní a zjednodušeně se dá říci, že se jedná o Enyaq s kratším převisem.
Rozměry: 4 488/1 884/1 625/2 765 mm (délka/šířka/výška/rozvor)
Hmotnost: 1 949 kg
Interiér
To, že se jedná o základní výbavu poznáte především uvnitř. Jsou zde základní sedadla, která nejsou žádný zázrak – chybí bederní opěrka, materiál působí lacině a boční vedení je chabé. Pozice za volantem je však díky posuvnému volantu v širokém rozsahu fajn, k dokonalosti chybí ještě podélně posuvná loketní opěrka.
Co se materiálů týče, tak jsou zde především tvrdé plasty, ale alespoň nevržou. Na druhou stranu stále musíme brát v potaz, že je to základní verze, takže to je vlastně pochopitelné. Pro náročnější je tu verze Sportline, která má sedadla prvotřídní a materiály také hodnotnější.
Elroq se velice dobře ovládá. Jsou zde klasická tlačítka na volantu, pomocí kterých se na pár kliknutí dá poslepu vypnout hlídání v pruzích a pípání při překročení povolené rychlosti. Další řada tlačítek je pod výdechy ventilace – odkazují na různé sekce, které se poté ovládají v dotykovém infotainmentu. Ten je tak akorát velký, funguje rychle, má hezké rozlišení a nechybí ani bezdrátové Car Play.
Silnou stránkou je rovněž vnitřní prostor, který je nadstandardní. Jedinou drobnou výtku mám snad jen k mohutnějšímu středovému tunelu, který mi lehce ubírá prostor pro pravou nohu a koleno mám o tvrdý plast brzy otlačené, ale jinak je zde místa ve všech směrech i řadách dostatek. Vzadu mají cestující opravdu slušnou rezervu před koleny i nad hlavou. Ocenil bych ovšem klasická dveřní madla.
Zavazadlový prostor není díky baterii uložené v podlaze příliš hluboký, ale i tak pojme solidních 470 litrů. Proti Karoqu je to však o 51 litrů méně. V praxi je to ale rozdíl, který většina uživatelů téměř nepozná.
Jízda
Elroq disponuje standardním podvozkem a připlacenými většími koly (20 palců). Celkově je zde znát tuhost karoserie a jízda je na rozbité vozovce i díky větším kolům méně komfortní, než jsem očekával. Je to trapné a vím, že to píšu v každém článku, ale nemohu jinak – opět bych doporučil příplatek za vetší kola vypustit a ponechal si základní „devatenáctky“, obzvláště pak bydlíte-li na Praze-Východ, kde jsou tragické silnice.
Jakmile jsem Karoq vytáhl na pěknou okresku, tak je to jiná písnička. Auto hezky sedí a ačkoliv váží téměř dvě tuny, tak má nízké těžiště a zatáčí velice slušně. Akcelerace nejslabší motorizace není na poměry elektrických vozů žádný zázrak, ale po městě a na okreskách dostačuje. Řízení je přeposilované a dost dlouhé, nicméně rejd je fantastický, díky čemuž je manévrování v těsných prostorech vyloženě radost. Pochvalu si zaslouží také odhlučnění a absence adaptivního tempomatu, který nemám rád. Je ale vtipné, že na páčce tempomatu je regulace vzdálenosti, která je však „mimo provoz“ a po jejím zmáčknutí se objeví hláška, že funkci adaptivního tempomatu můžete dokoupit online.
Motor
Pod kapotou se nachází malý elektrický motor o výkonu 125 kW a 310 Nm. Akcelerace na stovku zabere 9 vteřin a maximální rychlost činí 160 km/h. Doba nabíjení na výkonné nabíječce do 80% zabere 25 minut, maximální nabíjecí výkon činí 145 kW. Pokud budete nabíjet na pomalejší 11 kW nabíjecí stanici, tak to do plna zabere 5,5 hod. Spotřeba se dá po městě a okolí držet mezi 12 – 16 kWh / 100 km. My jsme s vozem ujeli na jedno nabití celkem 320 km, místy svižně a spotřeba činila 15,6 kWh (při teplotách kolem 20 – 25 °C, mimo dálnice).
Závěr
Základní Škoda Elroq (Essence 50) dává jako městské či příměstské vozidlo veliký smysl, tedy máte-li doma či v práci možnost ho dobíjet. Za 800 tisíc dostanete solidní elektromobil, který nabídne slušné jízdní vlastnosti, dostatečnou dynamiku, dostatek prostoru pro 4 dospělé a hezkou základní výbavu. Veliké plus je také intuitivní ovládání a fantastický rejd. Doporučil bych však nepřiplácet větší kola, která zbytečně zhoršují komfort.
Oproti nedávno testovanému Hyundai Inster, který stál podobné peníze, se jedná o výrazně lepší volbu a to i navzdory tomu, že Elroq nemá tak originální a „cool“ design. Reálně si ale myslím, že právě díky tomu je mezi elektromobily tento mladoboleslavský konzervativec tak oblíbený a slaví velký úspěch. Škoda Elroq Essence 50 si díky skvělému poměru cena/výkon zaslouží hezkých 8/10 bodů.
Plusy
Atraktivní design
Poměr cena/výkon
Hezká základní výbava
Infotainment
Rejd
Dobře zatáčí
Prostornost kabiny
Minusy
Tvrdé plasty v interiéru
Podprůměrná sedadla
Přeposilované a moc dlouhé řízení
Na 20 palcových kolech zbytečně horší jízdní komfort
Do dnešní recenze dorazil Elroq, který si v prodejích vede od uvedení na trh velmi dobře. Většinou testujeme auta v nejvyšších výbavách, ale tentokrát jsme záměrně do testu vzali co možná nejlevnější provedení, abychom zjistili, zda-li základní verze v testu obstojí.
Sháníte-li ojeté SUV se silným motorem, tak máte v nabídce sekundárního trhu s auty rozhodně z čeho vybírat. Mnoho lidí má rozpočet na rodinné SUV přibližně milion korun, což na nového Kodiaqa nestačí, na prémiové značky už vůbec ne. Dnešní recenze se podívá na zoubek 6 let staré Audi Q7, kterou za milion pořídíte. To je mimochodem podobná částka, za jakou koupíte modernizovaný Kodiaq RS první generace – co je lepší volba?
Čtyřková Octavia se po pěti letech dočkala faceliftu v rámci kterého přišlo několik inovací. Důležité ovšem je, že byl zachován charakter vozu, který si stále drží velice dobrou kombinaci praktičnosti a zábavy za volantem. Jedná se o nejsilnější Octavii, která kdy vznikla. Měli byste si ji koupit nebo se vyplatí porozhlédnout u sourozenecké Cupry, která nabízí ještě podstatně silnější exempláře?
Když jsem před pár měsíci vybíral auto, které vezmu na dovolenou do italských Alp, tak jsem zvažoval více kandidátů, ale nakonec padla volba na tento Superb. Po cca 1500 km v jednom týdnu se ukázalo, že šlo o vynikající volbu. Proč zrovna jsem si vybral tento model a kolik zvládne tento úsporný fešák ujet kilometrů na jedno natankování?
Cestování vlastním autem po Evropě má své kouzlo, ať už je to svoboda, flexibilita nebo možnost vzít s sebou bez obav i větší zavazadla. Ale co když se za hranicemi něco pokazí? Správné pojištění vám zajistí klidnou dovolenou i v nečekaných situacích. Pojďme si projít, na co byste se měli připravit, než se vydáte na silnici za hranice.
Mercedes-Benz oznámil prudký propad zisku za druhé čtvrtletí letošního roku. Automobilka přiznává, že hlavními důvody jsou dodatečná cla v USA a oslabující prodej v Číně. Kvůli tomu německý výrobce luxusních aut přehodnocuje svůj výhled tržeb na celý rok a očekává jejich výrazný pokles. Informují o tom agentury AFP a Reuters.
S bezpečností dětí na cestách není radno experimentovat. Autosedačka je jedním z nejdůležitějších vybavení pro rodiče a výběr té pravé ovlivní ochranu vašich nejmenších během jízdy. Mezi mnoha značkami, které jsou na trhu autosedaček k mání, vynikají tři z nich – RÖMER, CYBEX a RECARO. Proč jsou mezi rodiči i odborníky v oblasti bezpečnosti tak oblíbené? Čtěte dál!
Elektrifikace postupuje a do měst se kromě velkých SUV začínají tlačit i elektromobily výrazně kompaktnějších rozměrů. Hyundai Inster je jedním z nich – čistě elektrický prcek, který vsází na originální design, užitečnou výbavu a kompaktní rozměry usnadňující městské jízdy. Dokáže však obstát i mimo městské prostředí? A jaká je jeho reálná konkurenceschopnost při ceně, která v našem případě přesáhla hranici 800 tisíc korun?