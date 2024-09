TEST Škoda Kodiaq 2,0 TDI 142 kW 4x4 – český sen podruhé, je ale lepší než Superb?

Úvod a ceny

Druhá generace Škody Kodiaq přináší svěží design, moderní technologie a robustní konstrukci. Dnes tu máme nejvyšší výbavovou verzi Exclusive Selection s nejsilnějším dieselem 2,0 TDI o výkonu 142 kW a pohonem všech kol. Cena tohoto modelu začíná na 1 415 000 Kč. Základní provedení však začíná podstatně níže a to na 980 000 Kč (Selection, 1,5 TSI DSG). Na výběr je zde ještě Sportline, která vozu velice sluší. Co se motorů týče, tak jsou zde 4 možnosti. Základ tvoří benzínový motor 1,5 TSI (110 kW), dále je zde elektrifikovaná verze 1,5 TSI iV (plug-in hybrid 150 kW) a poté dieselový dvoulitr 2,0 TDI ve dvou variantách (110 kW s pohonem předních kol a 142 kW 4x4).

Škoda Kodiaq II | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Design nové generace nabízí výrazný a moderní zevnějšek. Přední část vozu zaujme širokou maskou chladiče s chromovými linkami a zamračenými LED Matrix světlomety, které jsou v nejvyšší verzi Exclusive Selection standardem a svítí fantasticky.

Boční profil vozu zdůrazňuje jeho robustnost, které pomáhají vytažené blatníky a veliká příplatková kola. Zadní část vozu je elegantní s horizontálně orientovanými LED světly, která dodávají vozu moderní vzhled. Já osobně si myslím, že by zádi prospělo, kdyby světla propojená nebyla. Je to prvek, který dnes nabízí nespočet aut a ona exkluzivita se už dávno vytratila. Celkový design je však atraktivní a vyvážený.

Rozměry: 4758/1864/1678/2789 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1853 kg

Interiér

Interiér byl navržen s důrazem na pohodlí, praktičnost a moderní vzhled. Přední sedadla jsou čalouněná kůží a disponují elektrickým ovládáním, vyhříváním, ventilací a propracovanou masážní funkcí. Jsou mimořádně pohodlná a líbí se mi i možnost prodloužení sedáku. Pozice za volantem je fajn, ale k dokonalosti bych si ještě přál mít možnost přitáhnout si volant o trochu blíže k tělu.

Proti nedávno testovaném Superbu se mi však líbí, že je zde výškově stavitelná opěrka, byť je na tak veliké auto poměrně úzká. Co se použitých materiálů týče, tak to je na první pohled fajn, ale některá místa měl předchůdce kvalitnější.

Kompletně přepracované palubní desce dominuje velký dotykový displej infotainmentu s podporou bezdrátového Apple CarPlay a Android Auto. Ovládání je na poměry dnešních aut intuitivní a rychlé, což zvyšuje uživatelský komfort. Pro ovládání klimatizace a dalších základních funkcí jsou zde tradiční ovladače, které jsou snadno přístupné a ovládá se skrze ně i hlasitost audia či volič jízdních režimu. Předchozí generace Kodiaqu se ovládala snáz, ale stále je tohle velice dobré řešení, na které jsem si velmi rychle zvykl.

V interiéru je dostatek prostoru pro všechny pasažéry, ale proti novému Superbu zde mám paradoxně o něco stísněnější pocit a to obzvláště v šířce interiéru. Pravé koleno mi lehce utlačuje široký středový tunel a dveřní výplň je také blíž. Prostoru na zadních sedadlech je bez pochyb více v Superbu, což je dáno jeho dlouhým rozvorem a absenci třech řad sedadel.

Zavazadlový prostor nabízí kapacitu 910 litrů, což je více opravdu dost. Bez problému tak odveze celou rodinu na dovolenou a hravě dokáže i stěhovat delší předměty. Dokážu si klidně představit sklopit zadní sedadla, dát do vozu matraci a procestovat půl Evropy. Tato verze navíc nabízí i tři řady sedadel, za kterou i po vyklopení zbyde prostor na běžný nákup potravin.

Jízda

Vzledem k tomu, že zde máme příplatkové 20 palcové ráfky, tak jízdní komfort není takový, jako bych si v rodinném SUV představoval. Neberte to však tak, že by byl nový Kodiaq nepohodlný, to rozhodně není, jen by to mohlo být jednoduše lepší. Je to vlastně stejná písnička, jako u nového Superbu – testovali jsme letos dva, jeden na 19 palcových kolech a druhý na 18 palcových. Jízdní komfort hrál rozhodně ve prospěch varianty s menšími koly a to samé platí i u Kodiaqu – pokud si potrpíte na lepší komfort oproti nepatrně hezčímu vzhledu, ušetřete nějaké peníze a nakonfigurujte si Kodiaq s 19 palcovými ráfky. Vyšší profil pneumatiky tak propustí méně rázů a jízda bude komfortnější.

Na druhou stranu je nutno říci, že i navzdory vysoké hmotnosti Kodiaq obstojně zatáčí a celkově se jízdní vlastnosti proti předchozí první generaci posunuly vpřed a to je vlastně do nejdůležitější. Komfort je díky adaptivnímu podvozku i přes ty velké disky slušný, ale mohlo by to být zkrátka ještě lepší. Potěší také velmi dobré odhlučnění, nadprůměrně povedené řízení, dobré dávkování brzd a hladká práce automatické převodovky DSG.

Motor

Srdcem testovaného modelu je naftový motor 2,0 TDI o výkonu 142 kW, který nabízí dostatečný výkon pro každodenní používání. Tento motor poskytuje točivý moment 400 Nm, což dodává vozu solidní pružnost i při plném zatížení. Motor je dobře odhlučněný, což přispívá k celkovému komfortu jízdy. Nechybí zde ani pohon všech kol a automatická převodovka, což Kodiaq činí skvělým univerzálem. Potěší také spotřeba, která se na tak velké a těžké auto dá s trochou snahy držet na slušných hodnotách:

Město: 6,3 – 7,5 litrů

Kombinovaná: 6,4 l

Dálnice: 6,4 l

Okresky: 5,5 – 6 l

Závěr

Nový Kodiaq je rozhodně krokem kupředu proti první generaci, která boduje snad jen v nižší cenovce a snadnějším ovládání, které ovšem v dnešní době působí archaicky a mnoho zákazníkům to vadí. Druhá generace vytvořila velice hezký kompromis mezi intuitivností a moderním designem interiéru. Pochvalu si zaslouží i vyspělejší podvozek, obří kufr, svěží design, bohatá výbava, skvělá sedadla a také pohonné ústrojí, které poskytuje hladkou, úspornou a dostatečně dynamickou jízdu. Jde zkrátka o zdařilého univerzála, který se zavděčí širokému spektru zákazníků.

Na druhou stranu se zde nemohu ubránit lehkému srovnání s nedávno testovaným novým Superbem, který celkově působí dotaženějším dojmem. Navíc je levnější, lehčí, nabízí kvalitnější a prostornější kabinu, jízda je o něco komfortnější + stabilnější a spotřeba o trochu nižší. Kodiaq zase zaujme větším zavazadelníkem, možností 7 míst k sezení, lepší průjezdností v terénu a je rovněž více „in“, protože je to SUV. Chybu neuděláte ani s jedním a jako vždy je to o preferencích každého, ale já osobně bych šel do Superbu. Nová Škoda Kodiaq 2,0 TDI 142 kW 4x4 Exclusive Selection získává 8/10 bodů.

Plusy

Univerzálnost

Robustní design

Obří kufr

Moderní interiér

Snadné ovládání

Fantastická sedadla

Bohatá výbava

Solidní průjezdnost terénem

Dynamika a pružnost

Nízká spotřeba

Minusy

Hlavové opěrky nejdou nastavit podélně (V Superbu ano)

Méně prostoru pro pasažéry proti Superbu

Otočný volič automatické převodovky za volantem

20 palcová kola ubírají na komfortu

Hmotnost a sebevědomá cenovka