TEST: Škoda Octavia 4 1.5 TSI - jedni jsou nadšení, druzí se zlobí. Pátrali jsme po důvodu

Úvod

Česká klasika, synonymum pro rodinný vůz a sen každého druhého chalupáře. Od roku 1959 se prodalo přes 7 milionů Octavií a to už je opravdu slušné číslo. V naší redakční garáži tento týden sloužila ve výbavě Style s 1.5 litrovým čtyřválcem, který je spojen s šestistupňovou manuální převodovkou. Co se příplatkové výbavy týče, tak bylo připlaceno snad za vše kromě nezávislého topení.

Zde stručný výčet příplatků - adaptivní podvozek DCC (-11mm světlá výška), ergonomická kožená sedadla (elektricky ovladatelná s pamětí, vyhřívaná, klimatizovaná, masážní funkce), navigace, panoramatická střecha, tří zónová klimatizace, LED Matrix světlomety, head-up displej, adaptivní tempomat do 210 km/h, el. ovládané víko kufru s virtuálním pedálem, tažné zařízení, bezdrátové nabíjení telefonu a mnoho dalšího.

Škoda Octavia 4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Design by se dal označit za lehce konzervativní, avšak nadčasový a zdařilý. Převládají ostře řezané moderní hrany a celkový dojem ještě umocňují LED Matrix světlomety a veliká 18 palcová kola. Zadní Top LED světlomety jsou hezky tvarované a působí skvěle. Když si vedle postavíte aktuální generaci Superbu, zjistíte, že Octavia je vlastně zdařilejším vozem. Nutno ovšem brát v potaz to, že Octavia je nová a Superb brázdí naše silnice již šestým rokem. Velmi jsem ocenil bezklíčový systém Kessy, který má čidla i na zadních klikách.

Oproti předchozí trojkové Octavii narostla o 22 mm na délku, 15 mm na šířku a zavazadlový prostor se zvětšil o 30l na aktuálních 640 litrů, po sklopení zadních sedadel vznikne prostor o objemu 1700 l.

Aktuální délka/šířka/výška/rozvor - 4689mm/1829mm/1468mm/2686mm.

Interiér

Po prvním usednutí na palubě panuje vzdušnost (panoramatická střecha), prostornost ale lehce i panika vzhledem k eliminaci většiny klasických tlačítek a koleček.

Škoda Octavia 4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Na první pohled vás jistě okouzlí kožená ergonomická sedadla a nová palubní deska s textilním dekorem. Moc pěkné, bohužel na druhý pohled je to už horší. Na některých místech laciné materiály. Výplň dveří vypadá, jako by ji projektoval pejsek s kočičkou. Koná se zde přehlídka několika druhů laciných tvrdých plastů. Díky bohu alespoň za tu „koženou“ výplň mezi těmito plasty. Nebýt té, tak máte po tisíci kilometrech obroušenou ruku až na kost.

Škoda Octavia 4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ergonomická sedadla jsou sice pohodlná a propracovaná, ale jsou koncipovaná pro prostorově náročnější jedince, takže jsem v nich se svými 80 kg/185 cm lehce „plaval“. Dofukování bočnic pro lepší obepnutí těla by bylo v praxi mnohem užitečnější nežli masážní funkce. Prostoru pro zadní cestující je dostatek a potěší dlouhé sedáky. Odkládacích prostorů v interiéru je taky hodně a velmi se mi líbí sportovní volant Mufu, který skvěle padne do rukou.

Škoda Octavia 4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Infotainment a celkové ovládání vozu? Bída. Aktuální řešení je nepřijatelné. Nechápu, proč měnit to, co funguje – narážím například na kolečko hlasitosti audia nebo ovládání klimatizace pomocí klasických hardwarových ovladačů. Téměř všechny nové vozy se prodávají s veškerými bezpečnostními systémy, ale pak se udělá v podstatě celodotykový infotainment po vzoru Tesly, což má za následek, že většinu času koukáte do něj, hledáte jak si změnit teplotu, případně vypnout vyhřívání sedadel a nedáváte pozor na cestu. Díky tomu rapidně vzrůstá riziko nehody. Je to opravdu paradox a problém většiny nových aut, nejenom testované Octavie.

Nicméně zde je toto vše ještě o úroveň „dál“. Infotainment často zamrzá, tak trochu si žije vlastním životem, několikrát přestalo fungovat audio – pomohlo až znovu nastartovat vůz. Stává se také, že auto samo zavolá SOS a spojí Vás s tísňovou linkou. Když jim sdělíte, že to auto volá samo, tak už jsou zvyklí. Několikrát se také objevila hláška, že je nedostupný Front Assist – nouzové brzdění. Stačí, aby trochu zapršelo, na radar se dostanou ze silnice nečistoty, systém nefunguje a na virtuálním kokpitu se rozsvítí žlutý vykřičník. Otravné. Vyzkoušel jsem i hlasové ovládání „Laura“ a ovládání gesty, bohužel ani to se moc nepovedlo. Na Lauru musíte křičet a pravděpodobnost, že udělá, co po ní chcete je tak 50/50. V praxi to člověka jen namíchne a radši to vzdá. Škoda bude muset na tomto řešení ještě zapracovat, aby to bylo použitelné.

Když už infotainment funguje, narážím na problém s nepřehledností. Abych vypnul například na sněhu protiprokluz kol ASR, musel jsem se podívat do návodu. Vynulovat dlouhodobou spotřebu také zabralo nějaký čas a takových záludností je celá řada. Jasně, když s vozidlem jezdíte týden, na vše si zvyknete a můžete si dokonce personalizovat obrazovku, tak jako na chytrých telefonech. To je fajn, ale pokud do vozu posadíte někoho, kdo si úplně nelibuje v moderních technologiích, bude nešťastný. Je to škoda, v trojkové Octavii byl infotainment a jeho ovládání povedené – uživatelsky přívětivé.

Jízda

Velmi diskutovaný a kritizovaný podvozek DCC v kombinaci s obyčejnou vlečenou zadní nápravou. Abyste totiž dostali tu víceprvkovou, museli byste mít Octavii se silnějším motorem (nad 110 Kw). Podle nás to v běžném provozu není až takový průšvih a 95 % uživatelů bude spokojeno. Je pravda, že pokud projedete větší výmol na jedné straně, auto poskočí celé a ozve se jakési bouchnutí, ale není to nic strašného.

V režimu komfort mi houpavý projev tlumičů připomíná trojkového Superba na základních kolech. Když si zvolíte režim sport, ztuhne řízení (nicméně žádný extra cit v řízení není) a podvozek eliminuje náklony karoserie v zatáčkách a drží obstojně. Na rozbité silnici má ale tendenci odskakovat.

Velmi příjemný je head-up displej, který drží vaše oči tam, kde mají být. Jakmile se setmí a vyjedete mimo město, přichází na scénu vynikající Matrix světlomety. Smekám, pokud si rozsvítíte i dálková automatická světla, vidíte jak za dne. To se opravdu povedlo. Kulisa řazení je převzata od předchůdce a má poměrně přesné a krátké dráhy.

Pokud nemáte příliš v lásce systémy jako Stop-start, Front Assist, Line Assist a další, musíte při každém startu poměrně zdlouhavě vše vypínat. Jakmile vypnete například Front Assist, rozsvítí se na virtuálním kokpitu žlutý vykřičník.

Škoda Octavia 4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

1.5 litrový přeplňovaný čtyřválec je skvělý. Naprosto kultivovaný chod (i přes režim vypínání dvou válců při klidné jízdě - ACT) a zátah motoru je hezky lineární bez výrazné „turbo díry“. Navázal na legendární 20 ventilovou 1.8 turbo, kterou známe z jedničkové Octavie.

Dynamika

Ve voze jsem jezdil sám a převážně ve městě, takže výkon i kroutící moment (110 Kw, 250 Nm) byl naprosto dostačující. Pohotovostní hmotnost vozu činí 1350 Kg. Akcelerace na 100 km/h zabere 8,3 sekundy a maximální rychlost činí 224 km/h. Na dálnici také jede slušně, nicméně v táhlých kopcích již můžete pocítit nedostatek „krouťáku“ a pakliže chcete výrazněji zrychlit, budete muset podřadit.

Pokud ve voze budou cestovat 4 dospělí a na střeše bude rakev, troufám si tvrdit, že už to bude trošku lenoch, kterého budete muset honit v otáčkách, abyste cestou do Rakouska předjeli na E55 kamion. Spotřeba díky tomu půjde také směrem vzhůru.

Spotřeba

Město – výrobce udává 5,9 l/100km. Pakliže projíždíte městem o půlnoci, na tuto hodnotu se vklidu dostanete, nicméně pokud jezdíte v ranní a odpolední špičce, budete muset počítat reálně s 8 - 9 l/100 km.

Kombinovaná – do práce jezdím cca 25 minut, polovina jsou okresky a druhá část město, většinou v dopravní špičce. S poměrně lehkou nohou jsem se za týden dostal na 7,5 - 8 l/100km.

Okresky – budete-li se snažit, tak se při cestě z Prahy do Budějic při 90 km/h dostanete na příjemných 6 l/100km.

Škoda Octavia 4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Cena

Základní Octavia ve verzi liftback a výbavě Active začíná na 493 900 Kč. Náš testovaný kus by se dle motorizace 1.5 TSI a manuální převodovkou dal považovat za pomyslný střed nabídky, nicméně má připlaceno téměř vše, takže cenovka testovaného vozu je 982 600 Kč. To opravdu není málo, vezmeme-li v potaz to, že nemá dvoulitr, automat ani čtyřkolku.

Za tyto peníze již můžete mít Scout, který začíná na 876 900 Kč nebo RS od 929 900 Kč.

Závěr

Čtyřková Octavia je v podstatě povedené, praktické a hezké auto pro každý den, které momentálně není tak úplně dotažené. Narážím hlavně na ovládání vozu. Za 5 let již bude většina nových aut ovládána celodotykově/hlasově/gesty a bude nám to připadat běžné. Nedostatky, které jsou v infotainmentu věřím, že Škoda „vychytá“ pomocí nějaké aktualizace softwaru a bude to lepší.

Pominu-li informační systém, myslím, že bude s vozem drtivá většina uživatelů spokojena a to, že nemají vzadu víceprvkovou zadní nápravu ani nepoznají. Na druhou stranu si myslím, že je trochu ostuda montovat do vozu za milion obyčejnou vlečenou nápravu. Pochopil bych to u nejslabší tříválcové motorizace, ale 110 Kw motory by si ji zasloužily (1.5 TSI, 2.0 TDI).

Škoda Octavia 4 1.5 TSI si zaslouží 7/10 bodů.

Škoda Octavia 4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

- Praktičnost

- Design

- LED světlomety

- Komfort

- Motor

- Odhlučnění

Minusy

- Infotainment

- Laciné materiály v interiéru

- Absence víceprvkové nápravy

- Vyšší pořizovací cena