Co je CarPlay a jak ho nejlépe využít? Plus další vychytávky do auta

Co je CarPlay?

Jak už sám název napovídá, CarPlay vám dovoluje „hrát si“ na svém telefonu prostřednictvím displeje zabudovaného přímo na palubní desce ve vašem automobilu. Jakmile svůj telefon ke CarPlay připojíte, můžete mimo jiné využívat navigaci, telefonovat, textovat, poslouchat hudbu apod. Vozidla podporující funkci CarPlay by měla být vybavena dotykovým displejem, touchpadem nebo otočným knoflíkem. Ovládat CarPlay můžete i za pomoci Siri. Pokud si nejste jisti, zda vaše auto CarPlay podporuje, zkuste googlit nebo se obraťte na výrobce automobilu.

Jak připojit iPhone ke CarPlay?

● Na svém iphonu zapněte Siri a nastartujte auto.

● K vozidlu svůj iPhone můžete připojit přes Lightning/USB kabel, ale i bezdrátově.

● Kabelem se připojíte snadno, bezdrátově je to lehce složitější, ale určitě i to zvládnete.

Autorádio přepněte do bezdrátového či bluetooth režimu. → Stiskněte a podržte tlačítko hlasového ovládání na volantu. → Na iPhonu přejděte do Nastavení > Wi-Fi a ujistěte se, že je zapnutá. → Zvolte síť CarPlay a zkontrolujte, zda je zapnuté automatické připojování. Přejděte do Nastavení > Obecné > CarPlay a vyberte váš vůz.

Jak CarPlay nejlépe využít?

Hlasové ovládání

Jednou z největších výhod CarPlay je hlasové ovládání pomocí Siri. Vše, včetně navigace, přijímání a odesílání zpráv, poslechu hudby a dalších funkcí, můžete ovládat hlasem, aniž byste museli šátrat po telefonu. Aktualizace map

Ujistěte se, že máte v telefonu nainstalovanou nejnovější verzi mapové aplikace. Experimentujte s aplikacemi

Vyzkoušejte různé aplikace kompatibilní s CarPlay a najděte si ty, které vám vyhovují a nejvíce vám zpříjemní jízdu. Bezpečnost na prvním místě

I když je CarPlay navržen pro bezpečnou jízdu, nezapomeňte, že při řízení byste se měli soustředit především na silnici a provoz na ní.

Další vychytávky do auta

Do auta si kromě CarPLay můžete pořídit i další vychytávky.

● Držák na telefon – svůj telefon můžete umístit do držáku, kde bude pevně držet a vy ho budete mít stále na očích.

● Autonabíječka – při častém používání se chytré telefony rychle vybíjí, proto byste s sebou měli mít i autonabíječku.

● Parfém do auta – parfém do auta vám dokáže zpříjemnit každé otevření dveří vašeho vozu. Na trhu už nejsou jen klasické stromečky, ale krásné a stylové difuzéry.

● Ramínko – jezdíte spoustu kilometrů za prací a chcete vypadat dobře? Díky ramínku, které si umístíte zezadu sedadla si nezmačkáte sako (ani se v něm nebudete za jízdy potit).

● Organizér do kufru – do zavazadlového prostoru má spousta z nás tendenci házet věci, které není potřeba mít stále po ruce. Abyste udrželi pořádek a zabránili „cestování“ věcí po kufru, pořiďte si organizér.