TEST Škoda Enyaq Sportline 85 – vylepšená vlajková loď z elektrické rodiny Škoda

Úvod

V roce 2023 dodala automobilka 81 700 těchto plně elektrických SUV, což představuje nárůst o 52,1 % oproti předchozímu roku. České republice získaly modely Enyaq a Enyaq Coupé čtvrtinový podíl na trhu elektromobilů. S více než 17% podílem na trhu vede Enyaq také na Slovensku. V Estonsku, Finsku, Rakousku a Švýcarsku je mezi elektromobily na druhém místě.

Škoda Enyaq Sportline 85 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Provedení pro modelový rok 2024 obsahuje mnohá vylepšení: verze Enyaq 85, 85x a RS jsou vybaveny výkonnějšími a účinnějšími elektromotory na zadní nápravě a novým softwarem, který přináší intuitivnější uživatelské rozhraní. Tyto úpravy spolu s dalšími technickými vylepšeními zvyšují dojezd vozů a spolu s předehříváním baterie napomáhají k rychlejšímu doplnění energie u nabíjecích stanic. Dojezd se zvýšil na více než 560 km v případě varianty SUV a na více než 570 km u verze Coupé, v obou případech se zkrácenou dobou nabíjení z 10 na 80 % pod 30 minut.

Škoda Enyaq Sportline 85 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Design Enyaqu zaujme na první pohled a obzvláště pak v této výrazné modré metalíze a sportovně orientované výbavě Sportline, která vozu dodává tmavě lakované doplňky, které jsou dnes proti těm chromovým dost v módě. Objevují se ostře řezané hrany a obzvláště pak přední část působí hezky agresivně. Lehce kýčovitě může působit svítící přední maska, ale jinak k designu předku nemám výhrad.

Škoda Enyaq Sportline 85 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Zaujmou také veliká 20 palcová kola. Zadní část vystihují pro Enyaq typické světlomety, uvnitř kterých najdeme tradiční motiv písmene C. Nedávno představený Elroq se nechal zádí Enyaqu dost inspirovat, což značí, že se designově jedná o zdařilý počin.

Rozměry – 4653/1879/1621/2770 mm – (délka, šířka, výška, rozvor).

Hmotnost: 2132 kg

Škoda Enyaq Sportline 85 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Uvnitř je to mimo sportovní sedadla a kontrastní prošívání bílou nití prakticky stejné, jako u klasické verze. Sedadla nabízí slušné boční vedení v oblasti boků, ale u ramen už jsou sedadla skoro rovná, takže v nich při svižnější jízděv zatáčkách lehce lítám. Z části to ale bude způsobeno tím, že nemám mohutnou postavu přesahující 80 kg.

Škoda Enyaq Sportline 85 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Infotainment je tak akorát veliký, dobře umístěný a pracuje se s ním hezky. Ačkoliv jsou některé úkony zbytečně zdlouhavé (vypnutí asistentů apod.), tak reaguje rychle. Ocenit je třeba také kamerový systém kolem vozu, díky kterému je parkování hračka.

Škoda Enyaq Sportline 85 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Atmosféra na palubě je příjemná, všude je dost prostoru a i díky panoramatické střeše na mě působí vzdušným dojmem. Vynikající jsou veliká zpětná zrcátka, ale výhled ven trochu kazí mohutné A sloupky. Použité materiály jsou místy slabší (výplň dveří pod bočními okny, středový tunel), ale jsou stále kvalitnější, než u sourozeneckého Volkswagenu ID.4.

Škoda Enyaq Sportline 85 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Zadní cestující si mohou užívat jak výhled skrz skleněnou střechu, tak dostatek místa nad hlavou i před koleny. Zavazadelník pojme 585 litrů nákladu.

Škoda Enyaq Sportline 85 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Jak Enyaq Sportline jezdí? Začneme komfortem, který je na velmi slušné úrovni. Veliké výmoly navzdory velkým kolům tlumí velice slušně. Celkově je zde cítit vysoká tuhost karoserie, což podstatně zlepšuje stabilitu při zatáčení, ale občas to na lehce hrbolaté zvlněné silnici může být nepříjemné. Ocenit je potřeba přesné řízení a dobré odhlučnění ve městě, na dálnici se při rychlosti nad 120 km/h začne projevovat aerodynamický hluk. Asi nebylo počítáno s tím, že by s Enyaqem někdo cestoval závratnými rychlostmi kolem 140-150 km/h. Není už to tedy „jen“ pípání při překročení povolené rychlosti, vysoká spotřeba a z toho pramenící snižující se dojezd, co vás donutí na dálnici zvolnit…

Škoda Enyaq Sportline 85 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Enyaq rozhodně není žádný drobek, váží přes 2,1 tuny, ale má jednu výhodu – těžké baterie umístěné nízko, díky čemuž zatáčí překvapivě ochotně, obzvláště přitvrdíte-li si ještě tlumiče ve voliči jízdních režimů. Jasně že to není radost, kterou vám udělá Subaru BRZ, ale na to, že se neprezentuje jako nějaké sportovní SUV, tak jeho jízdní vlastnosti v zatáčkách nejsou vůbec špatné. Škoda, že zde nelze deaktivovat stabilizační systém, na výjezdech ze zatáček je občas znát, že by Enyaq rád utáhl stopu lehkým vybočením zádi – jde o zadokolku.

Škoda Enyaq Sportline 85 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Enyaq 85 je poháněn elektromotorem o výkonu 210 kW (kroutící moment 545 Nm), který dodává vozu pro běžný život naprosto dostatečnou dynamiku. Po městě rozhodně uvítáte rychlou reakci na pravý pedál, což se hodí v mnoha situacích. Na dálnici či při předjíždění na okresce už je znát, že tak ochotně nezrychluje, ale stále to není žádný lenoch. Zrychlení na 100 km/h zabere 6,7 vteřin, což je jen 1,3 sekund za vrcholnou verzí RS.

Maximální rychlost činí 180 km/h. Využitelná kapacita baterie činí 77 kWh. Nejvyšší nabíjecí výkon činí 175 kW. Na rychlonabíječce se v ideálních podmínkách zvládne dobít z 10 na 80% za 28 minut. Na slabší nabíječce AC (11 kW) to do 100% zabere cca 8 hodin. Kombinovaná spotřeba dle metodiky WLTP činí 15,6 kWh, dojezd by pak měl dosahovat 568 km.

My jsme vůz testovali v ideálních podmínkách (10-20 °C) a při klidné jízdě naměřili tyto hodnoty:

Město: 12 – 15 kWh

Kombinovaná: 17 kWh

Dálničních 130 km/h: 22 - 24 kWh

Okresky: 13 - 15 kWh

Celkem jsme na jedno nabití zvládli 355 km a dojezd dle palubního počítače činil ještě 62 km. Celou dobu jsme však nejezdili co možná nejúsporněji. S trochou snahy by tedy při stejných teplotách neměl být problém v kombinovaném režimu ujet kolem 450 km.

Škoda Enyaq Sportline 85 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Škoda Enyaq má za sebou první modernizaci, která jej činí zase o něco dotaženějším elektromobilem, který má rozhodně co nabídnout. Zaujme atraktivním exteriérem, prostorným interiérem, snadným ovládáním, slušným dojezdem a dobrými jízdními vlastnostmi. Lepší by mohly být některé materiály uvnitř, odhlučnění na dálnici a nenadchne ani cenovka, která ve verzi s pohonem zadních kol 85 a výbavě Sportline startuje na sebevědomé částce 1 444 900 Kč. Pro srovnání – Tesla Y s pohonem zadních kol ve verzi Long Range stojí od 1 189 900 Kč, což je poměrně veliký rozdíl.

Na druhou stranu je zde třeba srovnatelně drahý Hyundai Ioniq 5 či Kia EV6, která je ještě o trochu cenově výš, takže cenově Enyaq není úplně mimo mísu. Škoda Enyaq 85 Sportline si odváží 8/10 bodů.

Škoda Enyaq Sportline 85 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Design

Jízdní vlastnosti

Prostorný interiér

Snadné ovládání

Aerodynamika

Okamžitá reakce na „plyn“

Řízení

Povedený infotainment

Velký kufr

Facelift přinesl mnohá zlepšení

Škoda Enyaq Sportline 85 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Minusy

Omezený výhled přes A sloupek

Boční vedení sedadel v oblasti ramen

Kolísavý dojezd při svižnější jízdě

Odhlučnění nad 120 km/h

Lacinější materiály uvnitř

Na hrbolaté silnici občas trochu poskakuje