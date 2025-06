Nové Audi Q5 e-hybrid: Rodina se rozšiřuje o plug-in verzi. Koupíte ho už pod 1,7 milionů

Stylovější, silnější, úspornější. Toyota Aygo X z Kolína překvapila hybridem a technikou z Yarisu

Nejmenší model Toyoty dostal to, co u městských vozů nevídáme – silný full-hybridní pohon. Omlazené Aygo X nejen že výrazně posílilo, ale nově nabídne i techniku z větších modelů a lepší výbavu. A to všechno dál vyrábějí čeští dělníci v Kolíně.