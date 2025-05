Test ojetiny: Audi Q5 50 TFSIe – zánovní prémiový plug-in hybrid pod milion

Úvod

Model Q5 od Audi patří do středně velkých SUV a v plug-in hybridní verzi 50 TFSIe spojuje praktičnost, eleganci a úsporné, leč výkonné pohonné ústrojí. Nejde o žádného sportovce, ale spíš o pohodlné auto s vynikající dynamikou v přímce. Kombinuje dvoulitrový benzinový motor TFSI s elektromotorem, přičemž celkový systémový výkon činí 220 kW (299 koní). Elektromotor je napájen lithium-iontovou baterií s kapacitou 17,9 kWh, což by mělo v ideálním případě stačit na zhruba 60 km čistě elektrického dojezdu. Oproti běžným spalovacím variantám nabídne tichý provoz ve městě a úsporu paliva při kratších trasách.

Audi Q5 50 TFSIe, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Design Q5 je typicky konzervativní a nadčasový. Faceliftovaná verze z roku 2021 přinesla ostřejší tvary, nový design LED světlometů (Matrix LED u vyšších výbav) a přepracovanou masku chladiče. Díky absenci sportovně pojatého S line paketu působí elegantně a ničím neprovokuje. Jsou zde však veliká 20 palcová kola, která dodávají pocit robustnosti a vypadají velmi dobře. Zadní část je nově vybavena chromovým pruhem mezi světly. Výfukové koncovky zde už nenajdete – Audi je „ukryla“ z dohledu a jsou tu jen chromově naznačené.

Rozměry: 4682 / 1893 / 1662 / 2820 mm (délka / šířka / výška / rozvor)

Hmotnost: 2150 kg

Audi Q5 50 TFSIe, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Uvnitř na první pohled zaujme hnědé kožené čalounění, které navozuje prémiový dojem. Sedadla neurazí, ale ani nenadchnou. Zde by se ty sportovněji pojaté z verze S line hodily. K dokonalosti mi chybí výraznější boční vedení a delší sedák. Z auta je jinak hezky vidět a potěší skvělou pozicí za volantem, čemuž dost pomáhá opravdu velice široký posuv volantu. Použité materiály jsou řekněme průměrné a třeba pod bočními okny bych si dokázal představit měkčí plast, nicméně pochvalu si zaslouží kůží obšitý středový tunel a celková robustnost. Nic zde nevrže či neskřípe.

Audi Q5 50 TFSIe, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Centrálním prvkem je 10,1 palcový dotykový displej infotainmentu MMI, který již nemá ovladač na středovém tunelu – ovládá se přes dotyk. Samotný systém je celkem rychlý a intuitivní, ale je na něm již znát zub času. Líbí se mi klasické analogové budíky, které jsou skvěle čitelné. Nechybí však ani head-up displej. Příjemné je, že se klimatizace ovládá „po staru“ – jsou zde klasická tlačítka a kolečka, což pomáhá intuitivnímu ovládání. Nechybí zde ani kolečko na hlasitost rádia a možnost přepínání skladeb pomocí něj. Je však od řidiče poměrně daleko, takže ho ocení spíše spolujezdec. Na volantu je sice ovládání palubního počítače a hlasitost, ale chybí přepínání skladeb.

Audi Q5 50 TFSIe, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostor v kabině je naprosto dostatečný a to jak vpředu, tak vzadu. Nechybí ani solidní porce odkládacích prostorů či polohovatelná loketní opěrka. Zavazadelník má kvůli baterii pod podlahou lehce omezený objem – místo 550 l jako u standardní Q5 nabídne plug-in verze „jen“ 465 litrů. Po sklopení zadních opěradel vznikne rovná plocha a až 1405 litrů prostoru.

Audi Q5 50 TFSIe, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

První dojem za volantem? Ticho a komfort. V elektrickém režimu se Q5 pohybuje naprosto plynule a tichounce. Elektromotor má výkon 105 kW a krouticí moment 350 Nm, takže v běžném provozu není spalovací motor vůbec potřeba – ideální do městského provozu. Podvozek navzdory velikým diskům žehlí nerovnosti velmi dobře a potěší také přítomnost víceprvkové zadní nápravy.

Audi Q5 50 TFSIe, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jakmile dojde na svižnější jízdu, zapojí se benzínový motor (2.0 TFSI, 195 kW / 370 Nm), který spolu s elektromotorem poskytne velmi slušnou dynamiku. Zrychlení z 0 na 100 km/h zvládne Q5 50 TFSIe za 6,1 sekundy. Sílu přenáší sedmistupňová převodovka S tronic, která řadí hladce a rychle. V přímce je to tedy prima, ale co zatáčky? Při běžné jízdě působí Q5 hezky obratně a lehce, jenže při svižnějším tempu se vlivem vyšší hmotnosti poměrně brzo dostane do nedotáčivosti a plynule se začíná hrnout ven ze zatáčky. Je tedy nutno brát v potaz to, že tohle je primárně komfortní, nikoliv sportovní SUV. Tomu odpovídá i přeposilované řízení, které sice neocením já, ale většině řidičů bude naopak vyhovovat. Velice dobře je na tom odhlučnění a to i při vyšších rychlostech.

Fungování systému quattro je výhradně elektronicky řízené – žádná mechanická stálá čtyřkolka. Pohon zadních kol obstarává elektromotor, zatímco přední pohání spalovací jednotka. Rozdělení výkonu je hladké a stabilní.

Audi Q5 50 TFSIe, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor a spotřeba

Základem je již zmíněný benzínový čtyřválec 2,0 TFSI o výkonu 195 kW a kroutícím momentu 370 Nm. Ten je však ještě doplněn o elektromotor a baterii o kapacitě 17,9 kWh. Celkový systémový výkon tedy činí 220 kW a rovných 500 Nm. Samotný elektromotor má výkon 105 kW, takže se v nabitém stavu nemusíte bát, že byste byli za brzdu provozu. Na elektřinu zvládá bez problému i jízdu po dálnici do 135 km/h. Dojezd by měl v ideálních podmínkách dosahovat až 73 kilometrů na jedno nabití. My jsme s vozem absolvovali dvě 20 km dlouhé cesty a baterie byla vybitá, nutno však podotknout, že celkových 40 km zahrnovalo cca polovinu po dálnici, zbytek po okresce a ve městě s tím, že jsme nejeli nijak zvlášť úsporně. Při jemné městském zacházení nebude problém dostat se na 50 – 60 kilometrů.

Po vybití baterie se vůz chová jako klasický hybrid – spalovací motor je podporován rekuperací, ale spotřeba paliva ve srovnání s nabitou baterií roste. S vybitou baterií jsme jezdili kombinaci města, dálnic a okresek za nějakých 7 – 8 litrů a opět se nedá říci, že bychom se úplně loudali. Na dálnici počítejte spíš kolem těch 8 – 9 litrů. Budete-li však pravidelně nabíjet, budete mít „dlouhodobku“ podstatně veselejší. Nabíjení baterie (AC 7,4 kW) zabere přibližně 2,5 hodiny.

Audi Q5 50 TFSIe, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Konkurence

Audi Q5 50 TFSI e míří proti podobně koncipovaným SUV, jako jsou BMW X3 xDrive30e, Volvo XC60 T6 Recharge nebo Mercedes-Benz GLC 300e. Všichni konkurenti nabízí obdobný výkon, podobné dojezdy a většinou i pohon všech kol.

Ceny

V roce 2021 začínala Q5 50 TFSIe na částce přesahující 1,5 milionu. Testovaný vůz, který byl do recenze zapůjčen společností Mototechna disponoval ještě různými příplatky, takže se pořizovací cena nového vozu v roce 2021 dostala na cca 2 miliony. Aktuální cenovka této Q5 s nájezdem lehce přes 7 tisíc km činí 950 tisíc Kč, což zní opravdu zajímavě, vezmu-li v potaz perfektní stav, který by se dal připodobnit k novým autům, které běžně testujeme a mívají podobné nájezdy.

Audi Q5 50 TFSIe, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Plug-in hybridy nejsou pro každého, to už jsme si řekli několikrát, ale pro někoho, kdo jezdí převážně krátké trasy po městě, má kde dobíjet a sem tam si zajede na dovolenou do zahraničí, mohou být fantastickou volbou. Velice zajímavý je veliký pokles ceny, obzvláště pak v případě námi testované Q5, která za 4 roky a cca 7 tisíc kilometrů ztratila cca milion na své ceně.

Jedná se tedy o velice lákavou nabídku, protože za ten necelý milion dostanete velmi komfortní a reprezentativní SUV. Je tak akorát velké, aby se s ním snadno jezdilo po městě, ale zároveň bez problému pojme celou rodinu při cestě na chalupu, kde se bude hodit i vyšší podvozek a pohon všech kol. Potěší také skvělé odhlučnění a jízdní komfort. Nějaké nedostatky v podobě obyčejných sedadel, zastarale působícího infotainmentu či vyšší hmotnosti zde sice jsou, ale to není nic, co by mě od koupi odradilo. Audi Q5 50 TFSIe si odváží hezkých 8/10 bodů.

Audi Q5 50 TFSIe, foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Nadčasový vzhled

Skvělá LED světla

Snadné ovládání

Prostornost v kabině

Jízdní komfort

Odhlučnění

Poměr cena/výkon

Velmi dobrá dynamika

Robustně působící interiér

Minusy

Vyšší hmotnost

Chybí bezdrátové Car Play

Vyšší spotřeba na dálnici

Menší zavazadlový prostor