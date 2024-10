TEST Škoda Octavia Combi 1,5 TSI m-HEV – faceliftovaná verze se spotřebou pod 5 litrů

Úvod a ceny

Z nabídky zmizel základní benzínový tříválec 1,0 TSI - byl nahrazen čtyřválcem 1,5 TSI o výkonu 85 kW, což je dobře ať už z pohledu kultivovanosti, tak životnosti. V nejnižší výbavě Essence přijde toto spojení s manuální 6 stupňovou převodovkou na 610 tisíc Kč. Příplatek za automat činí 50 tisíc, ale zároveň půjde o úspornější mild-hybrid (m-HEV).

My zde však máme auto z opačného spektra. Jedná se o Octavii se silnější verzí verzí motoru 1,5 TSI, která nabízí 110 kW. Nechybí ani automat DSG a mild-hybridní technologie m-HEV. Co se výbavy týče, tak zde máme druhou nejvyšší verzi Exclusive Selection. Náš vůz bez příplatků tedy začíná na 940 tisících Kč. Testovaný kousek měl navíc příplatky za cca 145 tisíc.

Škoda Octavia Combi | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Octavia se dočkala úprav především v přední části, kde jsou nově navržené LED světlomety, které zasahují do nárazníku. Nárazník i maska chladiče byly rovněž modernizovány, což autu propůjčuje sportovnější vzhled. Změny se dotkly také zadní části, kde jsou lehce upravené koncové svítilny a přepracovaný zadní nárazník. Celkový design je zdařilý - Octavia si zachovává své elegantní proporce a nadčasový styl.

Rozměry: 4698/1829/1491/2667 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1403 kg

Škoda Octavia Combi | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Uvnitř najdeme velice pohodlná sedadla, kterým nechybí elektrické ovládání s pamětí, vyhřívání, chlazení a ani výsuvný sedák. Pozici za volantem není co vytknout, je možné sedět příjemně nízko, volant je nastavitelný v dlouhém rozsahu a polohovat je možné i loketní opěrku. Výhled z vozu je rovněž na jedničku.

Škoda Octavia Combi | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Největší novinkou je 13 palcový infotainment, který je velkým krokem kupředu. První čtyřkové Octavie měly nevzhledný displej s tlustým rámečkem, což už dnes působí dost archaicky. Zlepšilo se i rozlišení, rychlost a intuitivnost.

Škoda Octavia Combi | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Kvalita materiálů je na stejné úrovni, jako u starší verze. Objevují se zde tvrdší plasty v oblasti středového tunelu a pod bočními okny, ale jinak je to v pořádku. Škoda, že u vrcholných verzí (RS / Exclusive Selection) nejsou tyto dvě místa na lepší úrovni. U nižších výbav bych k materiálům neměl výhrady.

Co se prostoru týče, tak je to stále stejné, takže skvělé. Vpředu i vzadu je místa pro posádku dostatek, nechybí ani hezká porce odkládacích prostorů a USB portů.

Škoda Octavia Combi | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Zadní cestující si navíc v této verzi mohou užívat i přítomnost panoramatické střechy, což hezky prostor provzdušní. Kufr pojme 640 litrů nákladu.

Škoda Octavia Combi | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Přiznám se, že z jízdního komfortu jsem trochu rozpačitý. Po prvních kilometrech je jasné, že standardně dodávané 18 palcové disky z výbavy Exclusive Selection o větší nerovnosti lehce zakopávají, což je doprovázeno vyhlášením zvukovým projevem, stejně jako u dalších koncernových aut na platformě MQB. Je zde připlacen adaptivní podvozek, takže jdu do nastavení jízdních režimů a volím individuální režim s nejměkčím nastavením tlumičů, kde však nenastává veliké zlepšení, možná naopak. Tlumení větších nerovností se příliš nelepší a vůz je navíc přehnaně houpavý, což mi vadí obzvlášť na zpomalovacích „retardérech“, kde se dohoupává ještě několik metrů za překážkou. Díky široké škále nastavení tuhosti jsem si po chvíli našel úroveň, která byla vyváženější a bylo to lepší. Já osobně bych však sáhl po verzi s 17 palcovými disky, kde by ani nebyla potřeba připlácet za adaptivní tlumiče DCC.

Škoda Octavia Combi | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Situace se však mění, jakmile vyjedete ven z města. Na okresce velice ochotně zatáčí a potěší jednoznačně velmi dobrým odhlučněním a jistotou v zatáčkách. Líbí se mi i přesné řízení, které je v sportovním režimu tužší. Na dálnici je i ve vyšších rychlostech kolem 160 – 180 km/h na palubě vysoká úroveň komfortu, což bylo příjemným překvapením.

Škoda Octavia Combi | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Jedná se o starý známý čtyřválec 1,5 TSI, který je zde však doplněn startér-generátorem (m-HEV), který umožní jízdu s vypnutým motorem. Nejprve je to trochu nepřirozené, protože jakmile jedete a nestojíte na plynu, motor se automaticky vypne a auto plachtí. Díky tomu se podstatně více brzdí, ale jakmile to chytnete do oka, předvídáte, tak se s tím dá sžít a užívat si nízkou spotřebu. Na druhou stranu to bude mít lehce negativní dopad na sjíždění brzd. Jsou zde však pádla pod volantem, takže můžete z kopce využít je a částečně brzdit motorem. Nízké spotřeby tu tedy lze dosáhnout, ale chce to trochu u jízdy přemýšlet a hlavně předvídat. Co se dynamiky týče, tak si nemohu stěžovat na nedostatek výkonu – i na dálnici nezatížený vůz zrychluje solidně a ve městě je výkon naprosto dostačující. Zrychlení na 100 km/h zabere 8,6 vteřin a maximální rychlost činí 225 km/h.

Škoda Octavia Combi | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Spotřeba

Město: 5,5 – 6,5 litrů

Kombinovaná: 5,3 l

Dálničních 130 / 170 km/h: 5,5 l / 6,5 l

Okresky: 4 – 4,5 l

Škoda Octavia Combi | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Modernizovaná Octavia Combi je stále tím povedeným univerálním vozem, který svou úlohu plní perfektně. Nabízí osvěžený design, lepší infotainment a nové motorizace. Testovaná pohonná jednotka 1,5 TSI m-HEV 110 kW je mimořádně povedená – chce to chvíli cviku, ale jakmile se s ní řidič sžije, je jízda příjemná, plynulá a v prázdném voze mi nechyběl ani výkon či krouťák. Co se spotřeby paliva týče, tak se téměř vyrovná naftovému ekvivalentu 2,0 TDI, který je cca o litr úspornější na dálnici, ale jinak je rozdíl zanedbatelný, což se ovšem nedá říci o rozdílu v ceně těchto dvou motorizací.

Škoda Octavia Combi | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Pokud bych netrávil většinu času na dálnici, klidně bych sáhl právě po této benzínové patnáctistovce. Dále bych ušetřil nemalé peníze a sáhl po nižší výbavě Top Selection na 17 palcových kolech, která nabízí lepší jízdní komfort. Takový vůz se včetně příplatků za LED Matrix světla, metalízu, větší infotainment, head-up displej, automatické parkování a elektrická přední sedadla s pamětí dá nakonfigurovat pod milion. Taková Octavia by si odvezla krásných 8 bodů. Dnes testovaná Octavia 1,5 TSI m-HEV Exclusive Selection s vyšší cenou a horším jízdním komfortem si odváží 7/10 bodů.

Škoda Octavia Combi | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Svěží design

Povedený infotainment

Solidní dynamika

Nízká spotřeba

Praktičnost

Řízení

Sedadla

Minusy

Lacinější místa v interiéru

Jízdní komfort na rozbité silnici

Sebevědomá cenovka