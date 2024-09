Elektrokolo s mini karavanem, hodně stylové cestování

Na stránkách firmy Topkaravany.cz, zabývající se prodejem, pronájmu a servisem obytných vozů a karavanů se objevila skutečně velká rarita na poli svobodného cestování. Tou je spojení elekrokola BURCHDA R5 s mini karavanem, který je individuální vyrobenou kopií dle vzoru německé firmy ModyPlast.

Cyklokaravan | foto: David Kožíšek

Již samotné kolo s označením BURCHDA R5 je poměrně zajímavé. Je to skládací fatbike vybavený elekromotorem o výkonu 1000 W se 48V a 20Ah baterií, která zaručuje dosah 60KM (čistě elektrický režim) a až okolo 100 km při kombinaci elektromotor se šlapáním. Pneumatiky typu fat tyre o rozměru 26"*4.0 jsou vhodná i do náročnějšího terénu včetně pláže, nebo zasněženého svahu. I přes své rozměry ho lze složit do kufru osobního automobilu.

Cyklokaravan | foto: David Kožíšek

Mini karavan je vybaven solárním panelem a dvěmi trakčnímo bateriemi o kapacitě 15Ah, měničem z 12 na 220V, zásuvkami na 12V, 220V a USB. Spaní je pro 1 osobu s lůžkek o rozměru 190×73 cm, takže se zde vyspí i dlouhán. Okno s roletou má sítí proti hmyzu. I přes své miniaturní rozměry v sobě karavan skrývá velkorysý úložný prostor. Délka s ojí je 310cm, šířka 110 cm a výška 138 cm. Váha karavanu je cca 80 kg.

Dokážu si představit využití této dvojice jak k procestování pláží u středozemního moře, tak i poznávací výpravu napříč Skandinávií. Díky nízké rychlosti a neomezenému výhodu ze sedla kola lze vstřebávat krásy okolí nesrovnatelně lépe, než za volantem klasického bydlíku. A nebo se může použít jen o víkendu k rybníku pro vybodovaného rybáře. Meze využití karavanu s elektrokolem se kladnou pouze výši vaší fantazií. Osobně mě nenapadá svobodnější způsob cestovní než tento. Snad s výjimkou batůžku na zádech a pěkně po svých. Ale pěšky lze procestovat maximálně pár desítek kilometrů za den, s né moc zavazadly a spaní pod stanem není ani zdaleka tak komfortní, jako postel v cyklokaravanku, kde si na konci dne můžete díky rozvodu elektřiny se solárním panelem klidně pustit oblíbený film, nebo seriál. Případně dohánět resty v práci coby digitální Nomád.

Odkaz na tento inzerát naleznete zde:

https://topkaravany.cz/pro-zakazniky/karavanelektrokolo-rok-2024/?portfolioCats=9%2C10%2C8