Společnost Honda na veletrhu EICMA 2024 představuje nový průlomový koncept spalovacího motoru

Na veletrhu EICMA 2024 byl představeny koncepty EV FUN a EV Urban společnosti Honda, což znamená, že vzrušující budoucnost jednostopých vozidel s elektrickým pohonem se opět značně přiblížila.

Zároveň se však vývojáři a konstruktéři společnosti Honda pokusili najít nový přístup k tomu, jak by měla vypadat nová generace vysoce úsporných a výkonných spalovacích motorů a jaký by tyto motory měly poskytovat výkon a zážitek z jízdy. A navrhli něco opravdu speciálního.

Nový motor Honda V3 | foto: Honda

Kapalinou chlazený vidlicový tříválec V3 s úhlem válců 75° je v současnosti vyvíjen pro velkoobjemové stroje, přičemž jeho rozměry jsou mimořádně štíhlé a kompaktní. Motor je jako první na světě vybaven elektrickým kompresorem pro motocykly, který je schopný regulovat stlačení nasávaného vzduchu bez ohledu na otáčky motoru. Výsledkem je dynamická odezva a vysoký točivý moment již od nízkých otáček.

Elektrický kompresor navíc poskytuje vysokou míru svobody pokud jde o prostorové uspořádání všech komponent v omezeném prostoru, který je u motocyklu k dispozici, a zároveň efektivní centralizaci hmoty. Navíc nevyžaduje mezichladič stlačeného vzduchu.

Pamětníci si vybaví, že naposledy byl motor V3 u silničního motocyklu Honda použit v polovině 80. let minulého století u legendárního dvoutaktního stroje NS400R. Nyní - o čtyřicet let později - a ve zcela jiném světě je potenciál tohoto nového směru zřejmý, a to zejména pokud jde o nezměrné možnosti co do počtu nově připravovaných modelů. Vývoj bude pokračovat směrem k sériové výrobě a k cíli společnosti Honda umožnit zákazníkům si ještě více vychutnat jedinečnou radost z jízdy a vlastnictví motocyklu.