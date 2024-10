TEST Toyota Corolla TS 1,8 Hybrid Style – univerzální kombík pro klidné řidiče

Úvod a ceny

Toyota Corolla TS je nabízena ve čtyřech výbavách - Comfort, Style, GR Sport a Executive. Motorizace zahrnuje dva hybridní motory - 1,8 a 2,0. Všechny varianty disponují bezstupňovou převodovkou e-CVT a pohonem předních kol. Náš testovaný vůz je vybaven vylepšeným hybridním motorem 1,8 o výkonu 103 kW. Proti starší verzi trochu narostl výkon i kroutící moment, což dost pomohlo dynamice.

Toyota Corolla TS 1,8 Hybrid Style | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Nejlevnější Toyota Corolla TS ve verzi Comfort s motorem 1,8 stojí 777 900 Kč, zatímco testovaný model Style začíná na 896 900 Kč. Pokud byste chtěli silnější motor, tak si budete muset v naší výbavě Style připravit 971 900 Kč, což je poměrně tučný příplatek (75 tisíc). Pro mnoho lidí bude tedy právě tato slabší 1,8 Hybrid velmi zajímavou volbou.

Toyota Corolla TS 1,8 Hybrid Style | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Corolla se nese ve znamení elegance a střídmého designu. Ačkoli verze Style není tak agresivní jako GR Sport, stále nabízí atraktivní vzhled s dynamickými liniemi, které zaujmou na první pohled. Přední část vozu působí moderně díky ostře tvarovaným LED světlometům a elegantní masce chladiče, která je součástí předního nárazníku. Zadní LED světla pak dotvářejí moderní charakter vozu.

Rozměry: 4650/1790/1460/2700 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1400 kg

Toyota Corolla TS 1,8 Hybrid Style | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Uvnitř je znát, že se jedná o auto z Asie, kde jsou lidé o něco menší a podle toho je také Corolla vyrobena. Nedá se říct, že by zde bylo málo místa, ale lehce stísněnější pocit zde mám, nicméně nevadí mi to. Výbava GR Sport nabízí povedená sedadla s výrazným bočním vedením, zde jsou sedadla obyčejná, takže v zatáčkách v nich trochu více lítám, ale i tak jsou pohodlné, nicméně delší sedák by přišel vhod. Pozici za volantem lze vytknout jen volant, který je polohovatelný v malém rozsahu a také bych ocenil možnost nastavování loketní opěrky. Použité materiály neurazí, ale ani nenadchnou.

Toyota Corolla TS 1,8 Hybrid Style | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Je zde použitý nový infotainment, který už nepůsobí archaicky, jako ten předtím, což bohužel neplatí o rozlišení parkovací kamery. Systém funguje rychle, má slušnou grafiku a samozřejmostí je i bezdrátové Car Play. Nechybí ani bezdrátová nabíječka na telefon. Je dobře, že je zde stále samostatný panel pro ovládání klimatizace a mnoho dalších tlačítek.

Toyota Corolla TS 1,8 Hybrid Style | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ovládání je sice jednoduché, ale pakliže nejste na asijské vozy zvyklí, bude to chtít trochu cviku. Škodovky jsou logicky pro většinu lidí intuitivnější. Ocenit je potřeba možnost volby, zda chci adaptivní tempomat, klasický tempomat či jen omezovač rychlosti.

Toyota Corolla TS 1,8 Hybrid Style | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Nevítanou novinkou se zde však objevil systém RSA, který čte značky a jakmile jedete rychleji, než si systém myslí, začne pípat. Vadí mi i systém hlídání v jízdních pruzích. Toyota za přítomnost těchto systému nemůže, za ně můžeme poděkovat do Bruselu, nicméně nechápu, proč se tyto systémy nedají vypnout snadnějším způsobem. Tyto dva konkrétní „pomocníci“ se vypínají v palubním počítači a musíte kliknout dvanáctkrát, což je pro bezpečnost pro vozu mnohem horší, než kdyby tu systémy vůbec nebyly. Rozpoznávání značek je navíc velice nespolehlivé a v některých místech, kde je 50 km/h si auto myslí, že je tam 30 km/h a „řve“ na vás tedy naprosto neoprávněně. Teď si představte, že za den absolvujete pět kratších cest a při každém nastartování tyto systémy vypínáte – nechci vidět, jak budou tlačítka na volantu vypadat po pár letech služby...

Toyota Corolla TS 1,8 Hybrid Style | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostornost jsem již naťuknul. Místa zde rozhodně není málo, ale ani moc. Vůz působí o chlup užším dojmem, než některé konkurenční kombíky a to samé platí i o prostoru na zadních sedadlech.

Toyota Corolla TS 1,8 Hybrid Style | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Tam se sice pohodlně vejdu (měřím 185 cm), ale veliké rezervy zde už opravdu nezbývají. Stejně tak si nedovedu představit, že bych zde delší cestu měl sedět ve třech. Zavazadlový prostor pojme solidních 596 litrů.

Toyota Corolla TS 1,8 Hybrid Style | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Corolla Style se na 17 palcových kolech soustředí především na komfort jízdy. Na rozdíl od verze GR Sport, která má adaptivní podvozek, verze Style spoléhá na klasické tlumiče a menší kola, která přispívají k pohodlnější jízdě a to zejména na méně kvalitních silnicích. Vůz si hezky poradí s většinou nerovností a nedochází k žádnému nepříjemnému odskakování či drsným rázům do karoserie.

Toyota Corolla TS 1,8 Hybrid Style | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Při klidné jízdě je Corolla příjemně tichá, což je jedna z výhod hybridního systému. Při ostřejší jízdě v zatáčkách podvozek není tak jistý, jako u verze GR Sport, ale stále se chová ukázkově a řadí se mezi jeden z nejlépe jezdících kombíků nižší střední třídy. Odhlučnění kabiny je slušné, ale při výraznější akceleraci či vyšší rychlosti dovnitř proniká buď monotónní zvukový projev bezestupňové převodovky CVT či mírný hluk od pneumatik.

Toyota Corolla TS 1,8 Hybrid Style | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Pod kapotou najdeme atmosférický a konstrukčně velmi jednoduchý 1,8 litrový čtyřválec, který spolupracuje s elektromotorem, který je napájen malou baterií, která se dobíjí při brzdění. Celkový výkon soustavy je 103 kW (140 koní). Proti předchozí verzi nabízí o 13 kW víc, což je znát. Akcelerace z 0 na 100 km/h zabere 9,4 vteřin, což je proti verzi s 90 kW zlepšení o 1,7 vteřin. Maximální rychlost činí 180 km/h, což plně dostačuje pro běžný provoz. Jednou z hlavních předností hybridní Corolly je její spotřeba paliva, která je obzvláště po městě a okreskách příznivá. Při klidné jízdě jsme naměřili tyto hodnoty:

Město: 4 – 5 litrů

Kombinovaná: 5 l

Dálniční 130 km/h: 6,4 l

Okresky: 4 – 5 l

Toyota Corolla TS 1,8 Hybrid Style | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Toyota Corolla TS Style představuje praktické rodinné kombi s hezkou výbavou, které kombinuje spolehlivost, jednoduchost, úsporný hybridní motor a skvělé jízdní vlastnosti. To vše za poměrně rozumnou cenovku. Mezi slabší místa proti konkurenci patří mírně stísněnější interiér, odhlučnění a složité vypínání „bezpečnostních pomocníků“. Slabší motorizace 1,8 Hybrid je po modernizaci podstatně živější a já osobně bych si jí vybral pravděpodobně radši, než o 75 tisíc dražší dvoulitr. Ten sice poskytne lepší dynamiku, ale díky přítomnosti bezestupňové převodovky CVT, která při výraznější akceleraci poměrně hlučí, bude řidič pravděpodobně preferovat klidnější tempo, při kterém stačí osmnáctistovka.

Hledáte-li univerzální a hlavně spolehlivý kombík pro klidné rodinné cesty s nízkými provozními náklady, je Toyota Corolla TS 1,8 Hybrid Style skvělou volbou. Hodnocení je proti sportovně střižené verzi GR Sport z ledna, která měla silnější dvoulitr o půl bodu horší. Je to z toho důvodu, že lednový kousek ještě nebyl vybaven otravným asistentem RSA – pípání při překročení povolené rychlosti. Byl sice celkově dražší, ale za to nabídl zajímavější design, lepší sedadla a jízdní vlastnosti v zatáčkách. Slabší verze je levnější a komfortnější, takže by to byla plichta, ale díky tomu, že je tento kus novější a systém RSA zde bohužel je, tak mě každé ráno naštve a proto dávám o půl bodu méně. Kéž by zde bylo jedno tlačítko, které tyto „vychytávky“ vypne. Toyota Corolla TS 1,8 Hybrid si odváží 8,5/10 bodů.

Toyota Corolla TS 1,8 Hybrid Style | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Povedený design

Snadné ovládání

Možnost volby normálního / adaptivního tempomatu

Jízdní komfort

Hezky zatáčí

Nízká hmotnost

Poměr cena / výkon

Dostatečná dynamika

Nízká spotřeba

Spolehlivost

Toyota Corolla TS 1,8 Hybrid Style | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Minusy

Ergonomické nedostatky – do dveří se nevejde 1,5l PET lahev, volant polohovatelný v malém rozsahu, loketní opěrka nejde nastavit

Rozlišení parkovací kamery

Složité vypínání asistentů

Hlučnost při výraznější akceleraci